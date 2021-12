Storbritannien är hårt drabbade av den nya vågen av covid och det har inneburit en hel del problem för fotbollen. Flera matcher har ställts in de senaste veckorna och vi kommer få se ett antal lottningar även under lördagen. Här gäller det att lämna in sitt system sent för att ha koll på alla förutsättningar. Annars ser Stryktipset riktigt trevligt ut med fem matcher från Premier League, sju från The Championship och en från League One. 13 miljoner kronor i jackpot gör det hela ännu bättre. Köp era andelar via länken här nedan för att vara med mig i jakten på 13 rätt!

Höjdaren! - 1. Leeds - Arsenal Leeds åker på ännu en smäll Leeds fick verkligen veta att de levde på Etihad tidigare i veckan. Efter tolv minuter stod det 2-0 till de ljusblåa och redan där förstod nog Bielsa åt vilket håll det barkade. Det slutade till sist 7-0 och The Peacocks måste ta sig samman om de inte inom en snar framtid ska trilla ner under nedflyttningsstrecket. Tyvärr för de vitklädda saknar de flera viktiga pjäser när Arsenal kommer på besök denna lördag. Kaptenen och pådrivaren Liam Cooper, den ordinarie engelske landslagsmittfältaren Kalvin Phillips och lagets klart bästa anfallare Patrick Bamford är alla skadade. Det är tre enorma avbräck och dessutom finns Rodrigo och Struijk i rehabrummet medan Junior Firpo är avstängd efter att ha synat sitt femte gula kort för säsongen mot City. Visst är Raphinha och talangen Gelhardt frejdiga, men det räcker inte till. Arsenal kommer samtidigt med en helt ordinarie trupp bortsett lagkaptenen Aubameyang som är ute i kylan. Det spelar mindre roll för The Gunners som spelar en betydligt bättre fotboll utan strikern från Gabon. Alexandre Lacazette bidrar med precis den där sortens tuffhet, fulhet skulle vissa säga, som Arsenal har saknat. Dessutom är fransmannen en grym uppspelspunkt när han droppar ner från sin anfallsposition. Därifrån kan Lacazette sedan fördela bollen till Saka eller Martinelli på kanterna, precis som fallet var när den sistnämnde mycket vackert satte dit 1-0 på West Ham i onsdags. Överhuvudtaget gjorde huvudstadslaget en mycket stark insats mot The Hammers och 2-0 var faktiskt i underkant. Gabriel och White känns trygga i försvaret och mittfältsduon Xhaka och Partey fungerar bättre och bättre tillsammans. Arsenal är uppe på Champions League-plats i en väldigt haltande tabell och det är en position de rödvita såklart gärna vill behålla. Då måste bortaspelet förbättras. På resande fot har laget från norra London tre raka förluster och under hela hösten har fem av åtta bortamatcher slutat med förlust. Det kommer dock inget bättre läge att bryta en sådan dyster svit än mot ett skadedrabbat Leeds som är helt under isen. Kommer Arsenal upp i hälften så hög nivå som mot West Ham vinner de detta. Tvåan spikas. Missar matchen Junior Firpo, Leeds (avstängd)

Kalvin Phillips, Leeds (knäseneskada)

Liam Cooper, Leeds (knäseneskada)

Pascal Struijk, Leeds (höftskada)

Patrick Bamford, Leeds (knäseneskada)

Rodrigo, Leeds (hälseneskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (vristskada) Osäker till spel Bernd Leno, Arsenal (ljumskskada)

Robin Koch, Leeds (sjukdom)

Skrällchansen! - 2. Aston Villa - Burnley Aston Villa övervärderas Bara två och en halv timme innan Burnley skulle sparka igång sin match mot Watford kom beskedet att fajten ställs in på grund av spridning av covid hos bortalaget. Därmed har The Clarets vilat i veckan och kommer med fräscha ben till Villa Park. Det är ett svårslaget lag som kommer på besök för Burnley har tagit poäng i sex av sina sju senaste ligamatcher, även om det ska sägas att fem av dessa har slutat oavgjort. Viktige Cornet är ett frågetecken och kommer inte nyförvärvet till spel saknas en del kreativitet. Burnley har dock alltid sitt vanliga spel att falla tillbaka på, det vill säga mycket inlägg och fullt fokus på fasta situationer. Med mäktiga Chris Wood i boxen är det inte enkelt att försvara sig mot. Gudmundsson och McNeil är kapabla att piska in bollar från kanten och defensivt ser det stängt ut med Mee och Tarkowski framför Pope. Det är bara en tidsfråga innan Burnley klättrar i tabellen. Aston Villa besökta Carrow Road i tisdags och det blev ingen revansch för Dean Smith som tränat både Aston Villa och Norwich denna säsong. Istället vann Steven Gerrards Villa med 2-0. En stabil insats där Ollie Watkins blev tungan på vågen med både mål och assist. Samtidigt ska det sägas att det var seriens sämsta lag som stod på andra sidan och att det bör bli tuffare nu. Aston Villa har fått viss spridning av covid i truppen och av den anledningen saknas Sanson och El-Ghazi i denna match. Så länge det inte har spridit sig till fler spelare är det dock ingen större fara, det är ändå inga ordinarie lirare. McGinn, Luiz och Ramsey lär starta på mittfältet och med Buendía och Watkins framför känns värdarna ganska spännande. Bakåt tror jag dock att Konsa och Mings får svårt att hålla emot jätten Chris Wood. Burnley har två kryss och en seger på sina tre senaste besök på den här arenan och jag ser en väldigt jämn match framför mig igen. Det gör däremot inte tipparna som streckar upp ettan stenhårt och då kikar jag i första hand åt det andra hållet. X2 är med andra ord av högsta prioritet, men för att vara helt säker väljer jag att plocka med alla tecken i Birmingham. Missar matchen Anwar El-Ghazi, Aston Villa (corona)

Jed Steer, Aston Villa (corona)

Morgan Sanson, Aston Villa (corona)

Bertrand Traoré, Aston Villa (lårskada)

Leon Bailey, Aston Villa (lårskada)

Marvelous Nakamba, Aston Villa (knäskada)

Connor Roberts, Burnley (corona)

Ashley Barnes, Burnley (muskelskada) Osäker till spel Maxwel Cornet, Burnley (oklart)

Spiken! - 5. West Ham - Norwich West Ham tar tre viktiga poäng West Ham har matchats hårt under hösten och det har kostat på. David Moyes har problem i försvaret där flera kuggar har åkt på skador. Ogbonna, Zouma, Johnson och Fredericks saknas fortfarande medan Cresswell är ett ytterst tveksamt kort. Dessutom visades Coufal ut mot Arsenal och är därmed avstängd. Diop och Dawson lär starta i mittförsvaret med Masuaku till vänster. Till höger kan mycket väl unge Harrison Ashby, som debuterade på Emirates i onsdags när han hoppade in mot slutet av matchen, få starta. Ingen omöjlig linje att passera, men i övrigt ser det desto bättre ut. Rice och Soucek hade stora problem med Xhaka och Partey för några dagar sedan, men ska kunna dominera på ett helt annat sätt mot Gilmour och McLean. På topp har Antonio mycket mer att ge än vad han visade mot Arsenal och understödd av spelare som Fornals, Bowen och Benrahma skulle det förvåna mycket om inte West Ham skapar gott om chanser under lördagen. Jag håller Norwich som seriens sämsta lag och de ligger också sist i tabellen. Närmast kommer de från en 0-2-förlust hemma mot Aston Villa där de gröngula ganska tydligt var det sämre laget. Det innebär att Kanariefåglarna har fem raka matcher utan seger och dessutom endast lyckats göra mål i en av dessa. Totalt har det blivit åtta fullträffar i ligaspelet, vilket är klart sämst av samtliga lag. Pukki har noterats för fem av dessa. När inte den finska landsfadern har studsarna med sig känns Norwich direkt ofarliga. Speciellt när både Sargent och Rashica saknas. Visst är Todd Cantwell en okej spelare som har mer att ge än vad han har visat hittills, men i övrigt ser det tunt ut. Bakåt är Hanley återigen tveksam till spel och mot Aston Villa hade Gibson och Kabak svårt att hitta samarbetet. Dean Smith har helt klart en del att tänka på. West Ham kommer in till denna match ganska tömda på självförtroende, men spelare för spelare är de ett betydligt bättre fotbollslag. Samtliga offensiva spelare samt innermittfältarna hade utan tvivel tagit plats i Norwich. På hemmaplan bör de ta tag i taktpinnen och kan Dawson bara hålla koll på Pukki blir detta en bekväm afton. Ettan är given och spikas trots hård streckning. Missar matchen Vladimír Coufal, West Ham (avstängd)

Kurt Zouma, West Ham (oklart)

Ryan Fredericks, West Ham (ljumskskada)

Benjamin Johnson, West Ham (knäseneskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Milot Rashica, Norwich (ljumskskada)

Josh Sargent, Norwich (corona)

Lukas Rupp, Norwich (corona)

Christoph Zimmermann, Norwich (vristskada)

Andrew Omobamidele, Norwich (ryggskada) Osäker till spel Aaron Cresswell, West Ham (ryggskada)

Christos Tzolis, Norwich (corona)

Grant Hanley, Norwich (axelskada)

Mathias Normann, Norwich (magskada)