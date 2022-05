"Ligaguld - Zlatan lyfter pokalen"

Ödesmatchen! - 4. Brentford - Leeds

Leeds åker ur

Leeds tog en mycket viktig poäng hemma mot Brighton förra helgen efter att Pascal Struijk tryckt in 1-1 på övertid. Trots det ligger The Peacocks under nedflyttningsstrecket inför den sista omgången då både Everton och Burnley löste poäng under torsdagen. Då Leeds har betydligt mycket sämre målskillnad än Burnley som står på samma poäng måste Jesse Marsch mannar ta fler poäng i denna match än vad The Clarets gör hemma mot Newcastle.

Leeds får återigen klara sig utan Luke Ayling och Daniel James som drog på sig idiotiska röda kort i omgångarna innan fajten mot Brighton. Dessutom är Patrick Bamford alltjämt tveksam till spel på grund av sin vristskada. Raphinha och Rodrigo är två skickliga offensiva pjäser, men det skulle behövas en bättre striker än Gelhardt. I övrigt hänger mycket som vanligt på att Kalvin Phillips har en bra dag.

Brentford gör en väldigt bra vår och har faktiskt chansen att sluta på den övre halvan av tabellen. Thomas Frank har verkligen fått ihop ett stabilt lag och mot slutet har de dessutom börjat vräka in mål. The Bees har nätat sex gånger på de två senaste omgångarna. När Everton besegrades med 3-2 gick både Bryan Mbeumo och Ivan Toney mållösa av plan, men Yoane Wissa stod för en fullträff. Det är en högkapabel topptrio.

Den offensiva tridenten får dessutom helt rätt bollar att jobba med sedan Christian Eriksen kommit till klubben. Dansken har varit riktigt vass sedan sin comeback till elitfotbollen och är inte minst ett hot på fasta situationer. Bakåt styr svenske Pontus Jansson som gjort ett grymt år i huvudstaden. Nu har han chansen att vara med om att sparka ner Leeds som Jansson lämnade för några år sedan. Något skåningen lär vara ganska sugen på att göra.

Leeds har spelat fem raka Premier League-matcher utan seger och har släppt in näst flest mål av samtliga lag i serien med sina 78 baljor bakåt. Jag tror de får väldiga problem med att hålla tätt mot ett mer harmoniskt Brentford. Visst har värdarna inget att spela för, men i England betyder det mycket att avsluta snyggt framför hemmafansen och det tror jag Brentford kommer göra. Ettan kan gott spikas.

Missar matchen

Daniel James, Leeds (avstängd)

Luke Ayling, Leeds (avstängd)

Stuart Dallas, Leeds (knäskada)

Crysencio Summerville, Leeds (vristskada)

Adam Forshaw, Leeds (vadskada)

Saman Ghoddos, Brentford (vristskada)

Mathias Zanka Jörgensen, Brentford (ljumskskada)

Ethan Pinnock, Brentford (knäseneskada)

Osäker till spel

Patrick Bamford, Leeds (vristskada)

Frank Onyeka, Brentford (vristskada)

Champions League-platsen! - 6. Norwich - Tottenham

Spurs slutar fyra

Tottenham fick en ordentlig gåva av Newcastle tidigare under veckan då Skatorna besegrade Arsenal med 2-0. Därmed sitter Tottenham i förarsätet i kampen om fjärdeplatsen inför den sista omgången av Premier League. Spurs har dessutom visat styrka under en längre period och lyckats vinna matcher även när de inte spelar perfekt fotboll. Som i söndagens 1-0-seger mot Burnley där en något tveksam VAR-straff ledde till matchens enda mål.

Framåt är alla kanoner tillgängliga och då lär vi få se Harry Kane, Heung-Min Son och Dejan Kulusevski från start. En trio som kan kontra sönder vilket försvar som helst. Samtidigt har de ibland en del problem när de förväntas föra matcher. Bakåt saknar Conte flera kuggar som Romero, Reguilón och Doherty, men det finns bra ersättare på de positionerna. Totalt sett kommer gästerna ställa en stark elva på benen.

Norwich har varit klara för degradering till The Championship sedan en lång tid tillbaka och har tagit en ynka poäng på sina sex senaste matcher. Dessutom har Kanariefåglarna problem med skador och här får de klara sig utan lirare som Idah, Sargent, Kabak och McLean. Trots det lyckades Norwich lösa en pinne borta mot Wolves förra helgen efter att Teemu Pukki satt dit de gröngulas mål.

Finnen har varit det stora glädjeämnet i truppen och är faktiskt den enda i Norwich som har gjort fler än två ligamål under säsongen. Han står på elva fullträffar. Räkna med att Conte har ägnat en stor del av sin genomgång inför matchen åt att prata om hur Pukki ska hanteras. Bakåt finns det ingen stabilitet alls och Norwich har släppt in flest mål av alla lag i serien. Hanley, Gibson och Byram håller Championship-klass.

Det är inget snack om att Tottenham är ett mycket bättre lag som dessutom visar mycket bättre form. Samtidigt ska vi ha med oss att kryss räcker för att de vitklädda ska säkra fjärdeplatsen och skulle det stå oavgjort med tio minuter kvar lär vi knappast få se någon forcering från Tottenhams sida. Jag väljer därför att omgående gardera med ett rensande kryss. Att Norwich skulle vinna matcher ser jag däremot som uteslutet, även om det säkerligen finns en och annan nervös bortasupporter på Carrow Road.

Missar matchen

Mathias Normann, Norwich (muskelskada)

Josh Sargent, Norwich (vristskada)

Christoph Zimmermann, Norwich (höftskada)

Kenny McLean, Norwich (tåskada)

Ozan Kabak, Norwich (knäseneskada)

Adam Idah, Norwich (knäskada)

Andrew Omobamidele, Norwich (ryggskada)

Cristian Romero, Tottenham (höftskada)

Sergio Reguilón, Tottenham (ljumskskada)

Matt Doherty, Tottenham (knäskada)

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Scudetton! - 13. Sassuolo - Milan

Milan lyfter bucklan

Milan har verkligen kapitaliserat på Inters förlust mot Bologna för några veckor sedan och tagit fem raka segrar i Serie A. Därmed är Scudetton väldigt nära. Det skiljer två poäng ner till tvåan Inter och då inbördes möten går före målskillnad i Italien (Milan har tagit fyra poäng mot Inter denna säsong) räcker det faktiskt med kryss i den avslutande omgången för att de rödsvarta ska få lyfta bucklan.

Det finns många hjältar i detta rödsvarta manskap. När Zlatan Ibrahimovic mest har varit skadad och Olivier Giroud slutat göra mål har andra spelare fått kliva fram. Rafael Leao har gjort poäng i fyra raka omgångar och är enligt italiensk media värd runt en miljard efter sina insatser. Krunic, Rebic, Saelemaekers och Messias har också gjort mycket nytta. Bakåt har språkgeniet Tomori och Kalulu klarat sig utmärkt utan härföraren Kjaer.

Sassuolo kommer hamna i mitten av tabellen och att de inte har något att spela för har märkts under våren. Endast en seger finns noterad på de fem senaste omgångarna. Samtidigt har de grönsvarta ett antal spelare av hög klass där den landslagsmeriterade topptrion såklart sticker ut lite extra. Scamacca, Raspadori och Berardi har alla representerat Gli Azzurri under det senaste året vilket säger det mesta om deras kapacitet.

Traoré tar troligen plats bredvid den trion och även det är en spännande spelare. Dessutom finns Djuricic och Defrel att tillgå från bänken. Bakåt ser inte de grönsvarta lika stabila ut. Chiriches och Ferrari är två hyfsade mittbackar, men de lär få svårt att stå emot ett guldjagande bortalag. Sassuolo har släppt in 63 mål under säsongen och det är sämst av alla gäng som är topp 13 i tabellen.

Milan har överstreckats grovt i varenda match de senaste veckorna och varje gång har jag därför garderat Rossoneri. Till ingen nytta då de har hittat sätt att vinna matcherna på. Nu streckas tvåan återigen stenhårt och ännu en gång väljer jag att gardera. Denna gång stoppar jag dock vid krysset som trots allt också innebär att Milan vinner denna upplaga av Serie A.

Missar matchen

Jeremy Toljan, Sassuolo (axelskada)

Abdou Harroui, Sassuolo (muskelskada)

Pedro Obiang, Sassuolo (hjärtproblem)

Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Osäker till spel

Filippo Romagna, Sassuolo (oklart)