Ligans formstarkaste lag är knappa favoriter

Höjdaren - 1. Tottenham - Manchester City

Knapp fördel Spurs i stormöte

Det har inte varit någon rolig start på april för säsongens suveräner Manchester City. Förra helgen blev det förlust i derbyt mot United (2-3) och i tisdags sköt Liverpool de ljusblå Champions League-drömmarna i sank. Trots ett tidigt 1-0 mål genom Gabriel Jesus kunde City inte göra riktig nerv i dubbelmötet. Liverpool vann tillslut med 2-1 på Eastlands och totalt överlägsna 5-1.

Tre raka förluster har det således blivit och Citys första svacka för säsongen kom mycket olägligt. Motståndet har förvisso varit tufft, men det måste samtidigt understrykas att höstens City inte hade förlorat dessa tre matcher.

Under lördagskvällen (20.45) är det dags för nästa stormöte. Ett formstarkt Tottenham väntar på Wembley. Med sex omgångar kvar och 13 poäng ner till United på andraplatsen är naturligtvis Premier League-titeln inte hotad. Ska City som första lag någonsin nå 100 poäng krävs dock poäng i London.

Det blir inte lätt. Spurs är hela ligans mest formstarka. Londonlaget har radat upp 14 raka matcher utan förlust i Premier League och krigar tillsammans med United och Liverpool om andraplatsen. Senaste förlusten kom i mitten av december mot just City. Då vann de ljusblå med klara 4-1 på Eastlands efter att ha dominerat fullständigt.

Här är det helt andra förutsättningar och vi kan räkna med ett jämnt möte. Med tanke på att Tottenham fått vila i veckan och visar klart bättre form ska de ändå gälla som knappa favoriter. Med det sagt kan Pep Guardiolas starka lagbygge aldrig räknas bort. Utgå från ettan men gardera så mycket som plånboken tillåter.

Missar matchen

Fernandinho, Manchester City (avstängd)

Osäker till spel

Harry Winks, Tottenham (vristskada)

John Stones, Manchester City (lårskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (matchotränad)

Spiken - 5. Liverpool - Bournemouth

Liverpool mot ny triumf!

Liverpool är alltså för första gången på tio år klart för semifinal i Champions League. Nu drömmer supportrarna om att likt 2005 plocka hem den åtråvärda europeiska trofén.

Det känns inte alls som någon omöjlighet. Lagets anfallsspel är strålande med Mohamed Salah i spetsen, ackompanjerad av Sadio Mané och Roberto Firmino. Bakåt har det dyra köpet av Virgil van Dijk betytt otroligt mycket. Holländaren har gått in och styrt upp försvaret och på de elva senaste matcherna har Pool enbart släppt in fem mål.

I Premier League är Jürgen Klopps mannar mer eller mindre klart för Champions League-spel nästa säsong. Där siktar de röda dock med säkerhet på att åtminstone kunna knipa tredjeplatsen före Tottenham och på så vis förbättra fjärdeplatsen från i fjol.

Bournemouth gästar Anfield under lördagen och det är ett lag som återigen imponerat. Kontraktet får sägas vara säkrat för Eddie Howes lag och det lilla sydkustlaget går mot sin fjärde raka säsong i det engelska finrummet.

The Cherries har stört en hel del topplag den här säsongen. Bland annat har Arsenal besegrats på Vitality Stadium (2-1) och Chelsea på Stamford Bridge (3-0) under 2018. Mot Liverpool var dock Bournemouth chanslösa för fyra månader sedan. The Reds vann med klara 4-0 på sydkusten efter att ha spelat ut sitt fulla register.

Här får Liverpool återigen klara sig utan Emre Can, Joe Gomez och Joël Matip. Bournemouth har dock tyngre avbräck. Ytterbacken Adam Smith saknas på grund av skada och det gör även den viktiga offensiva kuggen Junior Stanislas.

Liverpool är ensamma om att inte ha förlorat på hemmaplan i Premier League den här säsongen och den sviten ska inte vara hotad här. Även om Bournemouth är ett lag som ska tas på största allvar är de inte i närheten av det röda hemmalaget. En stark Liverpool-elva är att vänta och då är segern given. Ettan spikas utan minsta tvekan!

Missar matchen

Emre Can, Liverpool (ryggskada)

Joe Gomez, Liverpool (vristskada)

Joël Matip, Liverpool (lårskada)

Adam Smith, Bournemouth (ligamentskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Liverpool (lårskada)

Jordon Ibe, Bournemouth (illamående)

Skrällen? - 13. Häcken - Dalkurd

Dalkurd slår nästa topplag på näsan?

Det är två lag som kommer från helt skilda prestationer som drabbar samman på Bravida Arena. Häcken förlorade oväntat borta mot Brommapojkarna med 0-2 i måndags, medan nykomlingarna Dalkurd stod för en sensationell första allsvensk seger när Östersund besegrades med klara 3-0 på Gavlevallen.

Dalkurd har visat i de två inledande omgångarna att de kommer bli att räkna med den här säsongen. Laget har, till skillnad från de flesta nykomlingar de senaste åren, ett tryggt grundspel och trillar boll mycket fint på offensiv planhalva. Nyförvärvet Mohamed Buya Turay stod för två mål mot Östersund och kommer att vara ett hot för samtliga allsvenska försvar framöver.

Topptippade Häcken har däremot inte fått någon vidare start på säsongen. Det blev förvisso vinst i premiäromgången mot Kalmar, men den chockartade förlusten på Grimsta IP var inte vad den nya tränaren Andreas Alm hade kalkylerat med. Anfallsspelet har hackat och de offensiva stjärnorna har en hel del att bevisa.

I måndagens möte grusades förhoppningarna till stor del genom en tidig utvisning på Alexander Faltsetas. Han är således avstängd här och det är även talangen Daleho Irandust som visades ut i den andra halvleken. Dalkurd kommer däremot med en helt ordinarie trupp till Göteborg.

Med tanke på hur lagen presterat under inledningen av säsongen har Häcken målats upp till för klara favoriter här. Dalkurd har fina dimensioner i sitt spel och kommer ställa till det för en mängd topplag. Konstgräs passar det Uppsalabaserade laget och här har de större chanser till poäng än vad streckningen antyder. Jag plockar med samtliga tecken och försöker jobba in skrällen!

Missar matchen

Alexander Faltsetas, Häcken (avstängd)

Daleho Irandust, Häcken (avstängd)

Osäker till spel

Juhani Ojala, Häcken (lårskada)

Christoffer Källqvist, Häcken (höftskada)

