"Liverpool får det tufft mot nykomlingen"

Vi var uppe och nosade på 13 rätt förra lördagen, men fick nöja oss med elva gröna bockar och en rejäl slant tillbaka. Ingen löste 13 rätt vilket gör att vi har en superfin jackpot denna helg. 25 miljoner kronor ligger den på och givetvis ska vi vara med och bråka om den skattkistan. Fem matcher från Premier League och åtta från The Championship står på programmet och givetvis spelar vi tillsammans. Följ länken här nedan för att jobba in storkovan tillsammans med mig!

Storfavoriten! - 1. Brentford - Liverpool

Svår uppgift för Liverpool

Liverpools försvarsspel är som natt och dag jämfört med förra säsongen. Kanske inte så konstigt då The Reds inte hade några mittbackar då. Nu är bland annat Virgil van Dijk tillbaka och det märks på statistiken. Ett insläppt mål på fem omgångar gör att Klopps mannar är med uppe i toppen av Premier League och tampas. 13 poäng har det blivit totalt och det enda poängtappet, och insläppta målet, kom mot Chelsea.

I veckan besegrades Norwich med 3-0 i Ligacupen i en match där Klopp roterade friskt i sin elva. Takumi Minamino stod för två av målen och knackar på dörren till att få starta även i Premier League. Japanen var strålande under sin utlåning i Southampton i våras och har hög kapacitet. Det är dock inte enkelt att peta Jota, Salah eller Mané. Firmino är dessutom på väg tillbaka från sin lårskada och kan möjligen finnas med här.

Brentford bytte även de ut större delen av sin elva till veckans Ligacupmatch mot Oldham. Trots det vann The Bees med klara 7-0. Den finska landslagsmannen Marcus Forss hade en stor kväll på jobbet med fyra fullträffar. Även Forss lär dock få nöja sig med en plats på bänken, för det går bara inte att peta Mbeumo och Toney längst fram. En stark och snabb duo som visat att de håller även i det engelska finrummet.

Förra helgen ställdes Brentford mot Wolverhampton på bortaplan och då var anfallsparet fantastiska att skåda. De stod för varsitt mål och extra snyggt var samarbetet till 2-0 där Toney spelade fram Mbeumo till öppet mål med en precis passning. I den matchen släppte inte Londonklubben till ett enda skott på det egna målet trots att de spelade med en man mindre den sista halvtimmen. Pinnock, Ajer och Jansson tog hand om allt som slängdes mot dem.

Brentford kliver givetvis in som klara underdogs i en match mot Liverpool, men nykomlingarna har redan tagit poäng av Aston Villa och besegrat Arsenal förutom triumfen mot Wolverhampton. Det är ett lag som förtjänar respekt och det är inte tal om att Liverpool rullar över huvudstadslaget. Tvåan lär vara uppe kring 70-75 procent runt spelstopp och då vill jag gärna pilla med en kryssgardering som rensar fint.

Missar matchen

Joshua Dasilva, Brentford (höftskada)

Mads Bech Sörensen, Brentford (knäskada)

Thiago, Liverpool (vristskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Neco Williams, Liverpool (vristskada)

Osäker till spel

Roberto Firmino, Liverpool (lårskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (sjuk)

Naby Keïta, Liverpool (vristskada)

Spiken! - 2. Leeds - West Ham

The Hammers tar en stark trepoängare

Leeds charmade England i fjol med sin flärdfulla, offensiva fotboll. Marcelo Bielsa har fortsatt på samma sätt även under hösten, men har inte fått resultaten med sig. Tre kryss och två förluster är lagets facit efter fem omgångar och senast fick The Peacocks nöja sig med 1-1 mot Newcastle. Det har såklart spelats Ligacup i veckan och där mönstrade Bielsa ganska många viktiga spelare. James, Klich, Rodrigo, Firpo, Meslier och Phillips startade alla när Fulham besegrades efter straffläggning.

Phillips har gjort succé på det engelska mittfältet under de senaste åren, men spelade mittback mot Fulham. En position han kan tvingas ner på igen, för skadeläget ser inte alls bra ut på den positionen. Pascal Struijk är avstängd medan Koch, Llorente och möjligen även Ayling saknas på grund av skador. Även offensivt hittas viktiga pjäser i rehabrummet. Patrick Bamford och Raphinha är båda osäkra till spel. Skulle ingen av dem kunna starta här försvagar det hemmalaget ordentligt.

West Ham har samtidigt i stort sett inga bekymmer i sin trupp. David Moyes roterade friskt i onsdagens cupmatch mot Manchester United, men fick ändå med sig ett resultat från Old Trafford. Trots ett massivt tryck mot sig vann Londonklubben med 1-0 efter att Manuel Lanzini prickat in matchens enda mål. Det var en match där i stort sett hela den ordinarie elvan fick vila, även om Coufal tvingades bytas in efter en kvarts spel.

Nu kommer alla kanoner kliva in från start igen och då bör vi få se Michail Antonio leda linjen framför Fornals, Benrahma och Bowen. En kvartett som ska kunna skapa chanser på Leeds skadedrabbade försvar. På mittfältet fanns varken Soucek eller Rice med i truppen under onsdagen, men kommer såklart starta nu. Rice ställs därmed mot sin radarpartner i landslaget, Phillips. En kamp jag tror att West Hams duo vinner.

Besökarna från huvudstaden känns bättre på alla positioner och sedan Kurt Zouma värvades in känns försvaret starkare än tidigare. Här är det läge att invänta startelvor för att se vilket lag Leeds ställer på benen. Skulle Raphinha, Bamford och Ayling alla finnas med kan garderingar plockas med. Om inte är det läge att lägga alla sina ägg i West Hams korg. Trevlig tvåa.

Missar matchen

Pascal Struijk, Leeds (avstängd)

Diego Llorente, Leeds (muskelskada)

Robin Koch, Leeds (ljumskskada)

Osäker till spel

Jack Harrison, Leeds (corona)

Raphinha, Leeds (höftskada)

Patrick Bamford, Leeds (vristskada)

Luke Ayling, Leeds (mjukdelsskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Skrällen! - 4. Everton - Norwich

Skadedrabbat Everton får problem

Rafa Benítez har fått en bra start på jobbet som tränare för Everton, men den senaste veckan vill han nog glömma så fort det går. Först blev det stryk med hela 0-3 borta mot Aston Villa i Premier League och sedan blev det uttåg ur Ligacupen mot QPR på straffar. 16 elvametare slogs i den matchen och Tom Davies var den enda som misslyckades med att göra mål. Som om inte de två förlusterna vore nog hopar sig skadorna.

Strikern Dominic Calvert-Lewin har saknats ett tag och finns inte med här heller. Dessutom har Richarlison dragit på sig en knäskada som håller honom borta. Det är lagets två klart viktigaste offensiva pjäser. Troligen får Rondón leda laget istället och även om det är en tung spelare att möta har han sina bästa år bakom sig. Störst hopp står istället till Andros Townsend och Demarai Gray som visat fin form. Även bakåt har Benítez en del att fundera över då Coleman och keepern Pickford är otillgängliga.

Norwich ligger sist i Premier League med noll poäng och 14 insläppta mål efter fem omgångar. Det ska dock sägas att de ställts mot Liverpool, Manchester City, Arsenal och Leicester under den perioden. Ingen enkelt spelschema direkt. Liverpool stod för motståndet även i veckans Ligacupmatch och då fick Kanariefåglarna än en gång stryk. 3-0 slutade den tillställningen till de rödklädda. Det ska dock sägas att Norwich brände straff i ett kritiskt skede av den matchen och att Farkes gäng faktiskt hade fler skott på mål.

Norwich roterade dessutom friskt i den tillställningen och lär nu ställa ut lirare som Sargent, Pukki och Rashica i de främre leden från start. En kvick trio som gärna hittar ytor bakom motståndarnas backlinje. Med Gilmour, McLean och norrmannen Normann bakom bör de få en del bollar att jobba med. I backlinjen kommer Aarons och United-lånet Williams starta på kanterna medan Kabak bör få en ny chans bredvid Hanley i mittförsvaret. Ingen dålig uppställning.

Everton har vunnit båda sina hemmamatcher under hösten och dessutom stänkt dit sex baljor på dessa. Med både Calvert-Lewin och Richarlison på läktaren känns dock The Toffees betydligt beskedligare. Dessutom är det osäkert om Lucas Digne kan delta, en spelare som brukar göra mycket nytta i offensiven. Med dessa förutsättningar lockas jag inte alls av en etta en bit över 70 procent. Här är det läge att chansa bort en favorit och spela X2 istället.

Missar matchen

Dominic Calvert-Lewin, Everton (lårskada)

Richarlison, Everton (knäskada)

Jordan Pickford, Everton (axelskada)

Fabian Delph, Everton (axelskada)

Séamus Coleman, Everton (knäseneskada)

Christoph Zimmermann, Norwich (vristskada)

Przemysław Płacheta, Norwich (corona)

Sam Byram, Norwich (knäseneskada)

Osäker till spel

Lucas Digne, Everton (vadskada)

André Gomes, Everton (vadskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (muskelskada)