"Liverpool går det inte att lite på"

Stryktipset har denna lördag 13 miljoner kronor i jackpot och det är en riktigt fin rad vi ska hugga tänderna i. Sex matcher från Premier League ska analyseras innan vi som brukligt avslutar i The Championship. Jag var nära 13 rätt på onsdagens Europatips och siktar mot full pott nu. Jobba in storkovan tillsammans med mig via länken här nedan. Let’s go!