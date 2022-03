"Liverpool sätter fortsatt press på City"

Stryktipset ser denna lördag helt magiskt ut. Sex matcher från Premier League ska analyseras vilket är fler än vanligt. Dessa kompletteras såklart med sju tillställningar från The Championship. I högstaligan bör Liverpool fortsätta sitt segertåg medan Chelsea mycket väl kan få problem med ett välorganiserat Burnley. Detta är också andra veckan av Tips-SM så glöm inte att lägga ett 64-raderssystem för att delta i den tävlingen. Satsar du istället på att vinna stort tillsammans med mig är det läge att köpa andelar via länken här nedan. Nu sätter vi igång!

Spiken! - 1. Liverpool - West Ham

Liverpool sätter press på Manchester City

Liverpool roterade friskt i onsdagens cupmatch mot Norwich men hade ändå inga större bekymmer med att vinna den matchen med 2-1. Truppen är skadefri så när som på Firmino och Thiago och då är det en grym bredd som Klopp förfogar över. Mot Kanariefåglarna var det Minamino som klev fram med två fullträffar. En spelare som hade gått in i de flesta andra lag i serien.

Det är dock inte lätt att ta plats i Liverpools frontlinje när Sadio Mané, Mohamed Salah och Luis Díaz alla är friska. Dessutom gör Diogo Jota alltid bra insatser när han drar på sig den röda tröjan. På mittfältet har Fabinho visat varför han anses vara en av de bästa defensiva mittfältarna i ligan mot slutet medan Virgil van Dijk i vanlig ordning styr från försvaret. Vilket lag!

David Moyes satsade hårt på FA-cupen och ställde därför ut en mer eller mindre ordinarie elva på St. Mary’s i onsdags. Trots det föll de mot ett rejält reservbetonat Southampton med 1-3 och spelmässigt har det hackat under en längre period. Michail Antonio hittade åtminstone målet mot The Saints och det är väldigt viktigt för den avslutande delen av säsongen att han kommer igång igen.

Antonio är given på topp och kommer troligen backas upp av spelare som Bowen, Benrahma och Lanzini. En kreativ trio som brukar få frihet att anfalla tack vare de defensiva giganterna Declan Rice och Tomas Soucek. Den sistnämnde tjecken tvingades dock gå av skadad mot Southampton och är ytterst tveksam till spel här. Skulle inte han kunna delta vore det ett väldigt stort avbräck.

West Ham är fortfarande i allra högsta grad inblandade i kampen om fjärdeplatsen, men de har inte råd att tappa speciellt många poäng fler om det ska bli verklighet. Jag har dock väldigt svårt att se hur The Hammers ska räcka till här. Liverpool har vunnit elva raka matcher i alla tävlingar (inklusive straffsegern över Chelsea i LIgacupen) och är seriens bästa hemmalag. Detta vinner värdarna utan några större problem. Ettan är given.

Missar matchen

Roberto Firmino, Liverpool (ljumskskada)

Thiago, Liverpool (knäseneskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Vladimir Coufal, West Ham (oklart)

Ryan Fredericks, West Ham (ljumskskada)

Osäker till spel

Tomas Soucek, West Ham (oklart)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (personliga skäl)

Mittenmötet! - 2. Aston Villa - Southampton

Southampton tar poäng på bortagräset

Ralph Hasenhüttl passade på att vila sina nyckelspelare mot West Ham i onsdags då han roterade friskt i sin elva. Trots det vann de rödvita FA-cupmötet med 3-1. Med tre segrar och två kryss (mot Manchester United och Manchester City) på de fem senaste ligamatcherna förstår ni då att formen är strålande hos sydkustlaget. Det gör mig lite förvånad att de ställs ut som så klara underdogs här.

Mot The Hammers började Long och Armstrong på topp. En hyfsad duo som dock kommer ersättas av Adams och Broja nu. Där finns det både snabbhet, kreativitet och styrka. Romeu kliver såklart in bredvid Ward-Prowse på det centrala mittfältet medan Bednarek och Salisu lär gå in i mittförsvaret. Ett lag mer eller mindre utan svagheter som definitivt inte kommer ge sig utan en fajt.

Aston Villa ligger fem poäng och fyra placeringar bakom Southampton i tabellen och har sett lite skakiga ut mot slutet. Visserligen blev det tre poäng i den svåra bortamatchen mot Brighton, men innan dess hade Villa förlorat mot bottenlagen Newcastle och Watford. Det finns således en del att fila på för Steven Gerrard om Lejonen från Birmingham ska kliva upp på den övre halvan av Premier League.

Ollie Watkins löpte sig fri och satte dit 2-0 mot Brighton och tillsammans med Ings och januariförvärvet Coutinho bildar han en svårstoppad trip längst fram. Digne och Cash är dessutom två kantspelare som är vassa på att få in bollen i boxen. Svagheten hos Villa tycker jag hittas i mittförsvaret där Konsa och Mings är en ganska trög duo som alltid har misstag i sig.

De tio senaste inbördes mötena har slutat med ett kryss, en Villa-seger och åtta triumfer för Helgonen från Southampton. När gästerna dessutom visar bättre form för tillfället har jag ganska svårt att förlika mig med att ettan streckas kring 45 procent. Jag tror Southampton tar poäng här och när X2 verkar ge bäst värde blir valet enkelt. Skippa ettan på Villa Park!

Missar matchen

Lyanco, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Bertrand Traoré, Aston Villa (knäseneskada)

Marvelous Nakamba, Aston Villa (knäskada)

Nathan Tella, Southampton (ljumskskada)

Alex McCarthy, West Ham (knäseneskada)

Helgarderingen! - 3. Burnley - Chelsea

Skakigt Chelsea är ingen given vinnare

Chelsea har matchats hårt under en längre tid med matcher i båda de inhemska cuperna, Champions League och klubblags-VM förutom ligaspelet. Förra helgen torskade Tuchels mannar finalen av Ligacupen efter straffar mot Liverpool, men insatsen var det inget större fel på. Det var en fotbollsmatch av väldigt hög klass. Desto sämre såg det ut i onsdagens FA-cupfajt mot Luton där The Blues låg under med både 0-1 och 1-2.

Chelsea vände och vann med 3-2 till slut och det ska sägas att de spelade en rejält reservbetonad elva, men de borde ändå kunna prestera bättre med de namn som fanns på planen. På bortaplan har de inte varit helt klockrena och endast två av de sex senaste ligafajterna på resande fot har slutat med seger. Det är inte bara att åka till Turf Moor och hämta tre poäng.

Burnley spelade en hemmamatch mot Leicester tidigare i veckan och föll då med 0-2 efter att Maddison och Vardy hoppat in mot slutet och avgjort den matchen. Innan det nederlaget hade The Clarets sju poäng på tre omgångar och det är inte speciellt långt upp till säker mark för värdarna som för tillfället ligger under giljotinen. Det finns alla möjligheter att det spelas Premier League-fotboll på Turf Moor även nästkommande säsong.

För något år sedan var Barnes och Wood givna på topp. Nu heter anfallsparet Weghorst och Cornet. Det är i mitt tycke en rejäl uppgradering. Weghorst kombinerar ett starkt targetspel med förvånansvärt mjuka fötter medan Cornet kan bjuda på lite vad som helst. På vänsterkanten har McNeil varit väldigt formstark den senaste tiden medan Lennon står för speed på andra kanten.

När lagen möttes på Stamford Bridge i november slutade det 1-1 och det kommer inte bli enklare för storlaget från London nu. Jag ser en matchbild framför mig där Chelsea stångar sig blodiga mot Burnleys vilt kämpande försvarsmur medan hemmalaget fokuserar hårt på alla fasta situationer. Jag tycker det är öppnare än vad streckningen gör gällande och plockar med alla tecken.

Missar matchen

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (vadskada)

Matej Vydra, Burnley (oklart)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Erik Pieters, Burnley (knäskada)

Hakim Ziyech, Chelsea (muskelskada)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (mjukdelsskada)

Andreas Christensen, Chelsea (muskelskada)