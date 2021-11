"Liverpool sätter press på Chelsea och City"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Southampton Liverpool tar en klar trepoängare Jag trodde att Liverpool skulle rotera kraftigt i sin hemmamatch mot Porto i onsdags och visst vilades ett par pjäser. Klopp startade dock med en slagkraftig elva där spelare som Salah och Mané fanns med från start. Dessutom kunde spelare som Milner, Henderson och Robertson alla hoppa in från bänken vilket innebär att The Reds skadelista har minskat betydligt den senaste veckan. Firmino kommer inte delta, men i övrigt kan Liverpool spela en ordinarie elva. Då är de nästintill omöjliga att rå på här på Anfield. Förra helgens ligamatch mot Arsenal slutade med en 4-0-kross där The Gunners målvakt var matchens bästa spelare. På hemmagräset har de rödklädda inte förlorat någon tävlingsmatch sedan mars månad och vi kan räkna med att värdarna tar tag i taktpinnen från start. Southampton har sett stabila ut en längre period, men förra helgen åkte de på en mycket oväntad förlust borta mot Norwich. Detta trots att Ché Adams gav The Saints ledningen redan efter fyra minuter. Den skotske strikern nätade även i båda matcherna för Skottlands landslag under senaste uppehållet och ser väldigt formstark ut. Tillsammans med Adam Armstrong bildar han en kvick och ettrig anfallsduo. Southamptons största styrka hittas dock på mittfältet där Romeu och Ward-Prowse tar plats. Efter att ha spelat ihop under en längre period känner de till varandra väl och där finns både hårdhet och passningsskicklighet. Däremot kan de mycket väl bli övermannade centralt under lördagen då Liverpool spelar med tre mittfältare. Bakåt har jag svårt att se hur Salisu och Bednarek ska kunna stå pall när hemmalaget sätter fart. Det brukar vara ensidiga historier när dessa två lag drabbar samman i Merseyside. De fem senaste inbördes mötena i Premier League på denna arena har en total målskillnad på 12-0 till Liverpool fördel. Southampton får svårt att spräcka nollan denna gång också och poäng tar de verkligen inte. Ettan kan utan problem lämnas ensam trots att den streckas hårt. Missar matchen Roberto Firmino, Liverpool (knäseneskada)

Joe Gomez, Liverpool (vadskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada) Osäker till spel Curtis Jones, Liverpool (ögonskada)

Naby Keïta, Liverpool (knäseneskada)

Stuart Armstrong, Southampton (mjukdelsskada)

Jack Stephens, Southampton (knäskada)

Spiken! - 2. Brighton - Leeds Brighton tar en efterlängtad seger Brighton har, med all rätt, fått mycket beröm för hur de spelar fotboll under Graham Potter. De senaste veckorna har dock inte alls varit bra sett ur blåvita ögon. Förlusten senast mot Aston Villa innebär att Fiskmåsarna har åtta raka tävlingsmatcher utan seger. Brighton behöver komma tillbaka till grunderna och spela sin vägvinnande fotboll som gav så många poäng i början av säsongen. Lamptey och Cucurella startade på varsin kant mot Villa och det är två mycket intressanta spelare som kan skapa chanser från sina positioner. På mittfältet bossar den evigt löpande Bissouma och på topp kan Potter välja mellan Trossard, Lallana och Maupay. En grym uppställning. Nu kommer dessutom Robert Sánchez tillbaka mellan stolparna efter sin avstängning och det skänker en trygghet till försvaret. Mycket av Leeds höst har handlat om vilka spelare som saknas och tyvärr för The Peacocks ser de ut att få klara sig utan ett antal viktiga pjäser igen. Patrick Bamford, Robin Koch och Luke Ayling är en bit bort och kan troligen inte delta. I 1-2-förlusten mot Tottenham saknades även Rodrigo och Raphinha. Den förstnämnda har problem med en fot och är ett stort frågetecken under lördagen. Raphinha saknades dock mot Spurs på grund av feber och den vänsterfotade yttern bör kunna delta. Frågan är bara vilken form han är i. Marcelo Bielsa har en hel del att fundera på för den gode argentinaren förfogar inte direkt över seriens bredaste trupp. James, Harrison och Gelhardt är alla hyfsade spelare, men Raphinha behövs verkligen för att de vitklädda ska kännas farliga på riktigt. Leeds ligger i bottenskiktet av tabellen och har endast vunnit en av sex bortamatcher så långt, mot nästjumbon Norwich. Dessutom tog de vitklädda stryk i båda mötena mot Brighton förra säsongen. Det finns en helt annan metodik i hemmalaget som kommer ge utdelning. Jag tror vi får se en stabil hemmaseger och spikar ettan trots att den streckas något högt. Missar matchen Danny Welbeck, Brighton (knäseneskada)

Steven Alzate, Brighton (knäskada)

Robin Koch, Leeds (ljumskskada)

Luke Ayling, Leeds (knäskada) Osäker till spel Enoch Mwepu, Brighton (muskelskada)

Jamie Shackleton, Leeds (mjukdelsskada)

Rodrigo, Leeds (fotskada)

Raphinha, Leeds (sjukdom)

Legendarkampen! - 3. Crystal Palace - Aston Villa Palace löser poäng i södra London Det är två av Premier Leagues bästa mittfältare genom tiderna som ställs mot varandra på Selhurst Park denna lördag. Patrick Vieira leder Crystal Palace medan Steven Gerrard som bekant precis tagit över Aston Villa. Gerrard fick en perfekt start på sitt nya uppdrag när han ledde sitt lag till seger hemma mot Brighton. Det var Villas första trepoängare sedan september månad. Ollie Watkins bröt dödläget med drygt fem minuter kvar att spela förra helgen och såg ut att trivas bra tillsammans med Ings och Buendía på topp. Den trion får Palace se upp med. På mittfältet är Douglas Luiz fortfarande ett osäkert kort, men McGinn, Nakamba och Ramsey gjorde det bra mot Brighton. Bakåt var det skönt med en hållen nolla även om jag inte håller mittbacksparet Konsa och Mings speciellt högt. Crystal Palace spelade en helt galen 3-3-match mot Burnley förra helgen och har därmed sju raka omgångar utan förlust. Det är imponerande att se vilken skillnad Vieira har gjort sedan han tillträdde jobbet under sommaren. En spelare som ser bättre och bättre ut är Benteke som nätat fyra gånger på sina fem senaste matcher för klubben. Han lär starta igen tillsammans med Ayew och Zaha på topp. Den sistnämnde är en av seriens mest sevärda spelare när han har dagen och Matty Cash kommer behöva hjälp för att hanteras med honom. På mittfältet lär hemmalaget starta med Kouyaté och Milivojevic som defensiva ankare medan Gallagher får mer av en fri roll. 21-åringen har redan noterat för fyra mål och tre assist och går mot sitt definitiva genombrott på den största scenen. Det är få arenor i Premier League som det svänger så mycket om som Selhurst Park. Holmesdale Fanatics och de andra supportergrupperingarna skapar alltid en magisk stämning, något som har burit fram klubben under hösten. De rödblå har faktiskt inte förlorat någon hemmamatch än och ska gälla som knappa favoriter även denna gång. 1X blir en bra lösning i match 3. Missar matchen James McArthur, Crystal Palace (muskelskada)

Bernard Traoré, Aston Villa (lårskada)

Trézéguet, Aston Villa (knäskada) Osäker till spel Douglas Luiz, Aston Villa (lårskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (hälseneskada)