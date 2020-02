"Liverpools svit håller i sig"

De Premier League-lag som var lediga förra helgen ska åter in i ligaspelet detta veckoslut. På Stryktipset hämtas dock bara en fajt från den engelska högstaligan och där ska det mycket till för att Liverpool ska tappa poäng. I övrigt är det tillställningar från The Championship och League One som gäller. Med en jackpot på hela 14 miljoner kronor gäller det att hålla tungan rätt i mun. De miljonerna jagar vi som vanligt tillsammans i mitt andelssystem som i söndags inte alls var speciellt långt ifrån en fullträff. En andel köper ni här nedan!