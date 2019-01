Londonderby - Arsenals CL-plats är i fara

Höjdaren - 1. Arsenal - Chelsea

Chelsea skjuter Arsenals CL-planer i sank

Mycket viktiga poäng står på spel i norra London under lördagskvällen. Arsenal, som gick så bra under hösten, har tappat formen och riskerar att bli avhängda från kampen om Champions League-platserna. Förlust här och det är hela nio poäng upp till Chelsea med 15 omgångar kvar av säsongen.

Senast stod Arsenal för en insats under all kritik borta mot West Ham. The Gunners skapade i stort sett ingenting framåt och fick se ynglingen Declan Rice pricka in matchens enda mål för hemmalaget. Där fick Unai Emery en hel del kritik efter att ha bänkat succéförvärvet Lucas Torreira och inte ens tagit ut Mesut Özil i truppen.

De senaste fyra matcherna har gett ynka fyra poäng och endast tre mål framåt på dessa tillställningar är oroväckande. Spelet på Emirates Stadium har dock genomgående varit starkt med raden 8-2-1 där de rödvita faktiskt har fyra raka segrar. Chelsea har med det sagt bara förlorat en av de sju senaste Premier League-matcherna på arenan.

Maurizio Sarris blåklädda mannar har sett betydligt mer stabila ut. Defensiven håller ihop på ett fint sätt och framåt finns kvalitet, främst i form av Eden Hazard, för att såra alla lag.

Framförallt är Chelsea farliga i omställningarna med speedkulorna Pedro och Willian. Det lär uppstå sådana lägen här och gästerna ska kunna såra Arsenals bräckliga defensiv.

För mig, liksom för oddssättarna, är det tydligt att Chelsea ska ses med klart bäst segerchans här. The Blues är mer kompletta och den tänkta matchbilden bör passa Maurizio Sarris manskap. Finns tvåan, som i skrivande stund, till under 40 procent är det inget snack om att den ska spikas. Fint värde på gästerna!

Missar matchen

Rob Holding, Arsenal (korsbandsskada)

Henrik Mkhitaryan, Arsenal (fotskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (ryggskada)

Osäker till spel

Konstantinos Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)

Álvaro Morata, Chelsea (lårskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (smäll mot huvud)

Spiken - 2. Liverpool - Crystal Palace

Hemmaseger som vanligt på Anfield!

Efter förlusten mot Man City och uttåget ur FA-cupen studsade Liverpool tillbaka förra veckan när Brighton besegrades på bortagräs. Mohamed Salah blev matchvinnare när han stod för matchens enda mål från straffpunken och klev upp i delad skytteligaledning. Fyra poäng skiljer således alltjämt ner till City när det är dags för nästa tillställning, Crystal Palace hemma på Anfield.

Örnarna från London är ett lurigt motstånd som blandar rejäla bottennapp med otroliga skalper. Det har blivit flera poängtapp mot bottengäng under säsongen men också en otroligt oväntad trepoängare borta mot City (3-2) för en knapp månad sedan. Då visade Roy Hodgsons mannar upp en snudd på hundraprocentig effektivitet.

Nu krävs något liknande för Liverpool har varit otroligt starka inför hemmapubliken den här säsongen. 28 poäng på tio matcher med endast tre insläppta mål är The Reds otroliga facit på Anfield hittills. Faktum är att Jürgen Klopps mannar radat upp 31 raka hemmamatcher i Premier League utan förlust där senaste nederlaget kom mot just Palace i april 2017.

Vissa bekymmer finns alltjämt för den tyska tränaren när det kommer till backlinjen. Där saknas Joe Gomez och Trent Alexander-Arnold samtidigt som Nathaniel Clyne lånades ut till Bournemouth. Det innebär möjligtvis att James Milner tar klivet ner på högerbacken.

Visst förlorade Liverpool detta möte för två säsonger sedan, men det är väsentlig skillnad på de rödklädda då och nu. Det vittnar inte minst tre raka triumfer mot Palace om. Svårt att se detta sluta med något annat än en komfortabel hemmaseger. Runt 80 procent är befogat på ettan och det är bara att spika av.

Missar matchen

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Osäker till spel

Georginio Wijnaldum, Liverpool (knäskada)

Dejan Lovren, Liverpool (lårskada)

Adam Lallana, Liverpool (smäll mot huvud)

Pape Souaré, Crystal Palace (axelskada)

3. Manchester United - Brighton

Fortsatt full pott för Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer ställdes inför sitt första riktigt stora test förra veckan när hans United gästade Wembley och Tottenham. Där stod The Red Devils för en solid insats, särskilt första timmen då de var det något bättre laget. Marcus Rashford gav också de rödklädda ledningen i slutet av den första halvleken efter en eminent framspelning av Paul Pogba. Därefter var det spel mot ett mål och Spurs borde fått utdelning flera gånger om. David de Gea visade dock varför han är rankad som en av världens bästa målvakter och spikade igen fullständigt. En otroligt stark 1-0 seger för United på nationalarenan således.

Det var Solskjaers sjätte vinst på lika många matcher (fem i PL och en i FA-cupen) och därmed blev norrmannen historisk. Ingen manager har tidigare öppnat med sex raka segrar hos de mesta mästarna. Det sprakar återigen om Manchester United!

Mycket talar för att sjunde raka triumfen kommer när Brighton gästar Old Trafford under lördagen. The Seagulls är ett lag som verkligen inte ska underskattas och som faktiskt besegrade United på hemmaplan tidigare under säsongen. De blåvita är dock ett helt annat lag på resande fot jämfört med hemma på sydkusten. Åtta poäng på elva bortamatcher är inte mycket att skryta med.

Till The Theatre of Dreams kommer Brighton utan målvakten Matthew Ryan och klubbens dyraste värvning genom tiderna, Alireza Jahanbakhsh. Båda är nämligen iväg och spelar Asiatiska Mästerskapen. Viktiga ytterbacken Bernardo är även ett osäkert kort.

United har ett bra truppläge även om Chris Smalling och Alexis Sánchez troligen missar tillställningen. Med flera spelare i högform har jag relativt svårt att se Brighton hota här. En streckning på över 80 procent gör dock att kryssgarderingen lockar. På riktigt stora system eller mer chansfyllda är det trots allt inte fel att spela 1X även om utgångsettan är odiskutabel.

Missar matchen

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Matthew Ryan, Brighton (landslagsuppdrag)

Alireza Jahanbakhsh, Brighton (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Alexis Sánchez, Manchester United (fotskada)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Bernardo, Brighton (lårskada)

Soufyan Ahannach, Brighton (matchotränad)