"Londonderby - Chelsea fortsätter att leverera"

Spiken! - 1. Chelsea - West Ham

Chelsea fortsätter imponera

Det var väldigt svårt att veta vart Chelsea stod inför säsongen då Frank Lampard tog över klubben och de tvingades satsa på unga spelare när inga värvningar fick göras. Det har dock slagit väldigt väl ut och The Blues har nu vunnit sex av de sju senaste i ligan och med det har de skapat en lucka på sju poäng ner till femteplatsen i tabellen.

I veckan kunde Londongänget också säkra en plats i Champions Leagues slutspel om de hade besegrat Valencia på Mestalla. Det var en väldigt underhållande tillställning med målchanser åt båda håll. Chelsea ledde länge med 2-1, men fick se Daniel Wass knorra in kvitteringen i slutet av matchen. Därefter var det väldigt nära att Valencia också fick med sig segern och sköt Chelsea ut ur turneringen.

En oviss avslutning väntar nu för det engelska huvudstadslaget i CL. Det värsta för fansen var dock förmodligen att se Tammy Abraham tvingas bryta med stora smärtor. Status kring anfallaren är i skrivande stund oklar och därför får han räknas som tveksam till spel. Med pjäser som Willian, Pedro, Pulisic, Mount och Batshuayi finns det dock offensiv potential så det räcker och blir över ändå.

West Ham saknar alltjämt sin skadade polska målvakt Lukasz Fabianski och ersättaren har inte direkt imponerat. Med Roberto Jiménez mellan stolparna har The Hammers plockat en poäng på sex omgångar och släppt in 14 mål. Det är såklart inte enbart målvaktens fel, men faktum är att spanjoren har sett direkt svag ut och knappast får det ihåliga försvaret att känna någon trygghet.

Chelsea snittar över två mål per match i ligan och möter alltså nu ett lag som nästan släpper in två baljor per match, ja med Jiménez mellan stolparna är den siffran nästan två och ett halvt mål per match. Även om Abraham inte kan delta bör Chelsea kunna dominera matchbilden och komma till många målchanser. West Ham har inte vunnit på bortaplan i detta derby på 17 år och gör det inte nu heller. Stark etta.

Missar matchen

Manuel Lanzini, West Ham (nyckelbensskada)

Lukasz Fabianski, West Ham (höftskada)

Osäker till spel

Jack Wilshere, West Ham (ljumskskada)

Antonio Rüdiger, Chelsea (ljumskskada)

Ross Barkley, Chelsea (vristskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (knäseneskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Tammy Abraham, Chelsea (oklart)

Storfavoriten! - 2. Liverpool - Brighton

Kan Potter trolla på Anfield?

Det är inte direkt enkelt att ta sig an Liverpool på Anfield Road. Här har The Reds inte förlorat en enda ligamatch sedan våren 2017. Det är alltså två och en halv säsonger sedan. Det säger det mesta om vilket omöjligt uppdrag Brighton står inför denna lördag. Det känns dock som att Liverpool har haft väldigt mycket marginaler på sin sida under hösten och förr eller senare bör det ta slut.

Under onsdagen hade Liverpool chansen att säkra avancemang till slutspelet i Champions League när de tog emot Napoli hemma i Merseyside. Det blev dock bara 1-1 och nu behöver de regerande Europamästarna åka till Salzburg och ta poäng för att ta sig vidare från gruppen. Ingen helt enkel uppgift och möjligen kan det vara huvudfokus de närmaste veckorna.

Mot Napoli var Oxlade-Chamberlain återigen riktigt bra på kanten och kanske kan han få den utveckling som alla hoppats på om han får förbli skadefri. Skönt för Klopp att få ännu ett offensivt hot för en spelare som Salah har inte varit sitt bästa jag under hösten, istället är det Mané som stått för flest avgörande insatser. Defensivt ser det däremot hur tryggt ut som helst med Van Dijk framför Alisson.

Brighton har blivit ett spelande lag under Graham Potter och den omvandlingen har gått fortare än förväntat. The Seagulls har inte alls fått med så mycket poäng som de förtjänat, men rent spelmässigt har det stundtals sett riktigt bra ut. Leandro Trossard har kommit in i den engelska ligan på ett bra sätt och kompletterar Neal Maupay utmärkt längst fram.

Det är klart att Liverpool ska gälla som solklara favoriter här när de helt har slutat att förlora på hemmaplan. Samtidigt har värdarna haft mycket marginaler med sig och sex av de sju senaste segrarna i Premier League har plockats med uddamålet, inte sällan har de då avgjort väldigt sent i matcherna. Får Brighton till en fullträff kan de störa, på större system blir därför valet att rita dit 1X.

Missar matchen

Fabinho, Liverpool (avstängd)

Osäker till spel

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Aaron Connolly, Brighton (ljumskskada)

Bernardo, Brighton (knäskada)

Skrällchansen! - 3. Tottenham - Bournemouth

Tottenham behöver täta till försvaret

Fjolårets Champions League-mästare Tottenham har haft en väldigt tuff start på säsongen. Visserligen är de nu klara för slutspel i mästarturneringen, men i ligan är Spurs inte bättre än tia med 17 inspelade poäng. En pinne bakom ligger Bournemouth som har helt andra resurser och som dessutom har haft enorma skadeproblem egentligen under hela säsongen.

Tottenhams kräftgång fick som bekant ledningen att sparka Mauricio Pochettino och ersätta honom med José Mourinho, som nu kallas för “The Spursial One”. Den hetsige portugisen har fått en perfekt start på sin sejour med två raka segrar, men samtidigt har det synts tydligt vad London-lagets svaghet ligger då de släppt in två mål i båda matcherna. Ovanligt för ett Mourinho-lag.

Den forne Chelsea- och United-tränaren har redan visat att han inte är rädd för att ta obekväma beslut. Mot Olympiakos byttes en totalt misslyckad Eric Dier ut mot Christian Eriksen efter endast en halvtimme var spelad. Det förändrade faktiskt matchbilden. Med dansken som nav på mitten och med Son, Kane, Moura och Alli rusande framåt finns det mycket kvalité offensivt.

Bournemouth kommer närmast från två raka förluster mot Newcastle och Wolverhampton och som vanligt har Eddie Howe en uppsjö av spelare borta. Simon Francis är avstängd och dessutom är viktiga pjäser som King, Brooks och Stanislas på skadelistan. Samtidigt finns det en del kvalité kvar där Callum Wilson, Harry Wilson och Ryan Fraser är en väldigt intressant trio som lär ställa en del frågor till Spurs skakiga backlinje.

Tottenham har ett perfekt facit hemma mot Bournemouth sedan sydkustlaget tog steget upp till Premier League, åtminstone hemma i London. Fyra segrar och 13-0 i målskillnad talar sitt tydliga språk. Ettan är också storfavorit här, lite för stor favorit faktiskt med tanke på hur Spurs säsong sett ut i ligan. Ettan behöver genast garderas, och om plånboken räcker till plockas samtliga tecken med.

Missar matchen

Hugo Lloris, Tottenham (armbågsskada)

Michel Vorm, Tottenham (vadskada)

Simon Francis, Bournemouth (avstängd)

Lloyd Kelly, Bournemouth (lårskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäskada)

Joshua King, Bournemouth (knäseneskada)

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Charlie Daniels, Bournemouth (knäskada)

Andrew Surman, Bournemouth (knäskada)

Osäker till spel

Ben Davies, Tottenham (vristskada)

Erik Lamela, Tottenham (knäseneskada)