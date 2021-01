"Londonderby - pressat Chelsea tar efterlängtad seger"

Efter förra veckans cupbonanza är Stryktipset tillbaka med 13 ligamatcher från den två högstaligorna i England. Fyra av fajterna hämtas från Premier League där vi bland annat ska titta till ett prestigefullt derby från västra London. Resterande nio tillställningar plockas som brukligt från The Championship. Glöm inte att köpa er andel via länken här nedan för chansen att jobba in 13 rätt tillsammans med mig. Vi kör!