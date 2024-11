"Londonderby - Arsenal har vaknat till liv"

Efter en vecka fylld med Europaspel är det dags att ta sig an ett Stryktips där två FA-cupmatcher tar kalaset i mål. Innan dess är det dock underhållning från Premier League och The Championship som gäller. West Ham - Arsenal och Nottingham - Ipswich är fighter som jag ser fram emot att följa. Lördagens bästa skrälldrag? The Tractor Boys!