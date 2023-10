Londonderby - Arsenal tar en viktig seger

Att tänka på

Newcastle kommer att streckas väldigt hårt mot Crystal Palace. Jag är förtjust i The Magpies segerchans, men springer ettan över 75 procent har vi ett problem.

Nottingham fungerar inte som bäst i spelförande kostym. Jag räknar därför inte bort Luton på City Ground.

Brentford trivs inte med taktpinnen i sina händer. Burnley har ett gynnsamt schema framför sig och jag vill inte stänga dörren för östligt poängplock. Alla tecken!

Coventry är bättre än Bristol City sett till xPTS och jag tror att det visas på Ashton Gate. Spiktvåa eller X2.

Leicester är The Championships bästa lag, men “Rävarna” kan inte spikas till vilken procent som helst. Jag går emot Marescas pågar i Wales.

Övriga spikförslag

Leeds - Under sensommaren överpresterade Norwich sin underliggande statistik. Enligt Expected Points borde The Canaries befinna sig på den nedre halvan och verkligheten hann ikapp de gulgröna innan uppehållet. 2-1-4 på de sju senaste lydde facit innan vilan och jag tror inte att Wagners mannar kastar omkull siffrorna hemma mot Leeds. The Peacocks lyfte sig innan uppehållet där Farke och company började prestera i enlighet med sina underliggande siffror. Piroe och Rutter tillhör The Championships vassaste anfallare och i blott 17-årige Archie Gray finns en supertalang som redan slagit sig in i startelvan. Som helhet håller jag Leeds betydligt högre än Norwich och stannar tvåan runt 45 procent är det en spik som gillas skarpt.

Middlesbrough - Det brukar sägas att ett uppehåll kommer olägligt för ett lag som innan detsamma har radat upp segrar. Middlesbrough är undantaget som bekräftar regeln. Michael Carrick och dennes manskap inledde The Championship slött, men efter fyra raka segrar har de rödvita börjat blicka uppåt i tabellen. Jag anser att Boro är ett lag för minst topp 6 när de har sin dag. Birmingham befinner sig för närvarande på just en playoff-plats, men jag tror att The Blues har mörkare tider framför sig. Under uppehållet har gästerna ersatt John Eustace med Wayne Rooney på tränarbänken och det tror jag kan få en negativ kortsiktig effekt på prestationerna. På Riverside Stadium räcker “Blånäsorna” inte till. Ettan spikas trots hård streckning.

Avstängningar på tipset

Mario Lemina (Wolverhampton)

Aaron Hickey (Brentford)

Ivan Toney (Brentford)