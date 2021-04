"Londonderby - Chelsea tar viktiga poäng"

Som vanligt ska vi spela tillsammans och denna gång ska det bara räcka hela vägen. För att ta plats i mitt lag är det bara att trycka på länken här nedanför. Förra veckan startade vi också en tävling på stryktipsetleague.se där vinnaren efter fyra veckor får en officiell La Liga-boll. Där leder faktiskt jag själv efter den första omgången då jag löste 11 rätt på min 128-raders, men med tre omgångar kvar kan fortfarande allt hända. Ni går enkelt med i ligan via följande länk:

Det var ytterst nära 13 rätt förra lördagen, men vi föll på den sista matchen. Utdelningen var dock inget att tala om och därmed har vi återigen en jackpot, denna gång på 13 miljoner kronor. För att nå miljonerna ska matcher från Premier League och The Championship analyseras innan Hammarby - Häcken avslutar kalaset på Tele2 Arena. Som vanligt ska vi spela tillsammans och denna gång ska det bara räcka hela vägen. För att ta plats i mitt lag är det bara att trycka på länken här nedanför. Förra veckan startade vi också en tävling på stryktipsetleague.se där vinnaren efter fyra veckor får en officiell La Liga-boll. Där leder faktiskt jag själv efter den första omgången då jag löste 11 rätt på min 128-raders, men med tre omgångar kvar kan fortfarande allt hända. Ni går enkelt med i ligan via följande länk:

Bottenstriden! - 1. Brighton - Leeds

Svårtippad match på AmEx Stadium

Jag har under hela säsongen tjatat om att Brighton förtjänar fler poäng än vad de tagit. Förra lördagen var Fiskmåsarna dock inte alls bra. Det blev förlust mot jumbon Sheffield United som redan är klara för degradering. Det är inte godkänt. Med fem omgångar kvar att spela skiljer det sju pinnar ner till Fulham under strecket så visst skulle Graham Potters mannar behöva ta några poäng till för att säkra det nya kontraktet.

För att det ska ske måste de blåvita börja göra mål. Brighton har fyra raka matcher utan seger och i de tre senaste har de inte ens lyckats hitta nätet. Welbeck, Trossard och Maupay är hårt arbetande, skickliga anfallare. Men de är inga målkungar som hänsynslöst sätter dit bollen när läget ges. Det har helt klart varit ett problem. Truppläget ser i alla fall bra ut för gästerna nu när Ben White är tillbaka från sin avstängning.

Leeds slåss för en plats på den övre halvan och visst har The Peacocks även en liten chans att nå Europaplatserna. Då krävs det dock trepoängare. Marcelo Bielsas mannar kommer från sex raka matcher utan förlust och då har de under den perioden ställts mot lag som Manchester United, Liverpool, Manchester City och Chelsea. Oerhört imponerande där såklart 2-1-segern borta mot City med en man mindre i en halvlek sticker ut.

I förra helgens hatmöte mot Manchester United stängde Leeds framgångsrikt ner rivalernas offensiv i en match som slutade 0-0. Framåt stångades Bamford som vanligt, men han fick för dålig support. Kanske kan det ändras nu då Raphinha, som gjort en strålande förstasäsong i Premier League, rapporteras vara tillbaka i full träning. Kan brassen delta vore det en fantastisk boost för gästerna.

När lagen möttes på Elland Road i höstas var det en jämn historia som Brighton till sist vann med 1-0. Det bör bli tätt igen när två i grunden väldigt skickliga lag drabbar samman. Duelle på mitten mellan Lallana och Bissouma mot Dallas och Phillips blir oerhört intressant att se och kan mycket väl avgöra vart den här matchen tar vägen. Värdet ser ut att hamna till höger och då är X2 en vettig utgång. Helst ska dock alla tecken ges plats.

Missar matchen

Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Liam Cooper, Leeds (avstängd)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Hélder Costa, Leeds (ryggskada)

Osäker till spel

Percy Tau, Brighton (knäseneskada)

Rodrigo, Leeds (muskelskada)

Raphinha, Leeds (benskada)

Derbyt! - 2. Chelsea - Fulham

Viktiga poäng på spel på Stamford Bridge

Thomas Tuchel har en svår avvägning framför sig. Hans Chelsea spelade match mot Real Madrid i tisdags och returen mot spanjorerna i semifinalen av Champions League går av stapeln på onsdag. Det är såklart oerhört viktigt att hålla alla sina spelare fräscha till den uppgiften. Samtidigt kan inte tysken vaska några ligamatcher för det skiljer bara tre pinnar ner till femman West Ham. Ska det bli Champions League-spel även kommande säsong måste The Blues fortsätta plocka poäng.

Som tur är har Tuchel större delen av sin trupp tillgänglig. Det är egentligen bara Mateo Kovacic som dras med en skada. Spelare som Havertz, James, Zouma, Ziyech och Giroud började alla på bänken mot Real och kan kliva in i elvan utan att sänka nivån allt för mycket. Samtidigt ska det sägas att Chelsea bara har lyckats vinna en av sina fyra senaste hemmamatcher.

Fulham slåss för sin existens i den engelska högstadivisionen och med sju poäng upp till Brighton över strecket är det bara seger som gäller för Scott Parkers mannar. Trots att The Cottagers har spelat hyfsad fotboll har de bara mäktat med en poäng på de fem senaste omgångarna. Det var också en poäng med bitter eftersmak när Arsenal stod för motståndet för två veckor sedan.

Fulham gick då mot seger efter att Josh Maja tryckt dit en straff efter timmen spelad, men i den 97:e (!) minuten slank bollen fram till Nketiah som tryckte dit 1-1. Blytungt för Fulham som verkligen hade behövt de poängen. Nu har de vitsvarta fått två veckor på sig att slicka såren och därmed bör vi få se ett betydligt mer utvilat bortalag som inte kommer ge sig utan en fajt.

Det skiljer dock en hel del i grundkapacitet mellan dessa två klubbar. Chelsea har vunnit de sex senaste inbördes mötena och med tanke på hur svåra Chelsea är att göra mål på är det oroväckande att Fulham är seriens näst målsnålaste gäng efter Sheffield United. När även hemmalaget är fullt motiverade är ettan trots allt troligast. Den ser dock ut att streckas hårt, på mitt andelssystem är det därför inte alls otänkbart att jag garderar.

Missar matchen

Mateo Kovacic, Chelsea (knäseneskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (ej tillgänglig)

Tom Cairney, Fulham (knäskada)

Terence Kongolo, Fulham (knäskada)

Marek Rodak, Fulham (fingerskada)

Osäker till spel

Kenny Tete, Fulham (corona)

Europajakten! - 3. Everton - Aston Villa

Aston Villa får svårt igen

Jack Grealish skada vill inte läka och det ser ut som att mittfältsstjärnan saknas även denna lördag. Det är dåliga nyheter för Dean Smith vars lag är betydligt sämre utan Grealish. På de tio ligafajter som Lejonens nummer 10 har missat har de plockat 0,9 poäng per match. Snittet med Grealish i elvan denna säsong är ungefär 1,64. Det är en uppseendeväckande skillnad.

Närmast kommer gästerna från ett derby mot West Bromwich där Keinan Davis hoppade in och satte dit 2-2 på övertid. En annan som fick speltid var brassen Wesley som byttes in mot slutet av matchen. Det var därmed hans första minuter på plan på över ett år. Det gäller att slussa in en spelare efter en så allvarlig skada, men i Wesley finns det hög kapacitet. Nu får Ollie Watkins dra ett stort lass själv i offensiven.

Everton hade inte vunnit en fotbollsmatch sedan början av mars när de ställdes mot Arsenal på Emirates. Då fick de tre poäng i present av Bernd Leno. Richarlison tog sig förbi Xhaka på kanten innan han slog ett misslyckat inspel. Leno släppte den dock mellan benen och årets tavla var ett faktum. Tre sköna poäng för The Toffees som därmed bara har sex poäng upp till fyran Chelsea med en match mindre spelad.

Everton har säkert inte gett upp hoppet om Champions League-spel, speciellt inte med tanke på att skadeläget ser allt bättre ut. Mot Everton fick både Mina och Calvert-Lewin speltid och dessutom hoppade Fabian Delph in för första gången sedan december. Carlo Ancelotti har nu en ganska bred trupp att laborera med där den offensiva kvartetten Sigurdsson, Rodríguez, Richarlison och Calvert-Lewin håller världsklass.

Detta är första gången dessa två lag möts denna säsong då det planerade mötet i januari fick ställas in på grund av flera coronafall i Villas trupp. De ska alltså mötas en gång till i maj, en match som ännu inte blivit schemalagd. Här har Everton mest att spela för och med tanke på hur formsvaga Aston Villa har varit mot slutet är det hemmalaget som får bära favoritkepsen. Ettan är troligast, men ser ut att streckas lite väl högt för min smak. Krysset plockas därför med som komplement.

Missar matchen

Michael Keane, Everton (knäseneskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (knäskada)

Abdoulaye Doucouré, Everton (fotskada)

Jack Grealish, Aston Villa (skenbensskada)

Mahmoud Hassan, Aston Villa (knäskada)

Morgan Sanson, Aston Villa (knäskada)