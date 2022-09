Londonderby - fördel för gästerna

Att tänka på

West Ham har ännu inte vunnit någon hemmamatch i ligaspelet.

Southampton har vunnit fem av de sex senaste gångerna som Everton har besökt St. Mary’s.

Bristol City har tre raka hemmasegrar i The Championship och har inte släppt in något mål på dessa fajter.

Burnley har bara förlorat en av de tio inledande omgångarna i The Championship.

Övriga spikförslag

Brentford - Bournemouth har lyckats ta lite poäng mot slutet, men i mina ögon är det seriens sämsta lag och det lär bara vara en tidsfråga innan de befinner sig under nedflyttningsstrecket. 19 insläppta mål på sju omgångar är ett bevis gott som något på att att The Cherries försvar inte håller måttet. Visserligen är Vitality Stadium en lurig arena att åka till, men gästerna Brentford håller betydligt högre klass. Besökarna blev helt utspelade av Arsenal i sin senaste match, men innan dess hade The Bees fyra raka tävlingsmatcher utan förlust. Mot ett motstånd av denna kaliber ska Toney, Mbeumo och de andra kunna hitta nätet. Stark tvåa på sydkusten.

Wigan - Nykomlingsmöte på Aesseal New York Stadium mellan två lag som har fått en fin start på säsongen. Rotherham har raden 3-2-0 på hemmaplan och har bara släppt in två mål på dessa bataljer. Starkt jobbat med en så pass anonym trupp, men jag är inne på att The Millers kommer sjunka i tabellen förr snarare än senare. Wigan har tagit tio poäng på fyra bortamatcher där enda tappet var 1-1 borta mot topplaget Norwich. Jag håller Wigans trupp, där spelare som Magennis, Keane, Shinnie, McClean och Wykes hittas, högre än Rotherhams dito och gästerna har sju raka inbördes möten i ligasammanhang utan att förlora. Den lågt streckade tvåan är en riktigt häftig chansspik.

Avstängningar på tipset

Nathan Collins (Wolverhampton)

João Palhinha (Fulham)

Gustavo Hamer (Coventry)