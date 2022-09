Londonderby - fortsätt tufft för Chelsea

Det finns en jackpot på 13 miljoner kronor att bråka om på denna veckas Stryktips och efter förra helgens succé, där andelsspelet gav 13 rätt och nära 200.000 kronor in på kontot, går jag givetvis för storkovan igen. Hela sju Premier League-matcher ska analyseras på vägen dit och som vanligt är det The Championship som kompletterar. Andelarna köper ni i vanlig ordning via länken här nedan. Nu kör vi!

Spiken! - 1. Aston Villa - Manchester City

City marscherar vidare

Manchester City fullständigt pulveriserade nykomlingen Nottingham under onsdagen. 6-0 slutade den matchen till sist och för andra kampen i rad stod Erling Braut Haaland för ett äkta hattrick. Därmed är norrmannen den första spelare i historien som gör nio mål på sina fem första matcher i Premier League. Det finns verkligen inget stopp när det kommer till Haalands målskytte.

Totalt har de ljusblåa hängt dit 19 baljor på de fem inledande omgångarna och ser precis sådär ostoppbara ut som vi har vant oss vid på senare år. Kevin De Bruyne vilades från start mot Nottingham och kommer troligen kliva in från start. Samma sak gäller Riyad Mahrez. I övrigt finns det faktiskt inte speciellt mycket att plocka in. Ska vi hitta någon svaghet i detta City så är det att truppen faktiskt är ganska tunn.

Hur länge får Steven Gerrard behålla jobbet? Arsenal-fansen sjöng i alla fall att han skulle bli “sacked in the morning” efter att Villa åkt på sin fjärde förlust på fem omgångar på Emirates Stadium. Den före detta mittfältaren har ingen kontinuitet i sitt lag utan byter startelva hejvilt från match till match. Det verkar ha gett en osäkerhet i truppen och i onsdagens match mot The Gunners var Lejonen från Birmingham helt blåsta av stolen i den första halvleken.

Det borde varit avgjort redan då, men Villa åt sig åtminstone in i matchen och hade faktiskt 1-1 med kvarten kvar att spela. En fladdrig Emiliano Martínez skänkte dock bort poängen i den matchen. Det ska också sägas att Gerrards mannar torskade xG med 0,30 - 2,80 så de förtjänade verkligen ingenting i norra London. Försvaret ser virrigt ut och att prestigevärvningen Diego Carlos går skadad har varit ett stort aber.

Det går inte att stoppa Manchester City för tillfället och även fast de inte kan rotera så mycket som Pep Guardiola troligen önskar kommer gästerna dominera händelserna i denna match totalt. Räkna med drygt 70 procent i bollinnehav för City och en Haaland som återigen hittar nätet. Visst lär tvåan streckas hårt, men det kan inte hjälpas. Jag väljer att spika av de regerande mästarna.

Missar matchen

Diego Carlos, Aston Villa (hälseneskada)

Nathan Aké, Manchester City (ljumskskada)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

Jack Grealish, Manchester City (knäskada)

Kalvin Phillips, Manchester City (axelskada)

Luke Mbete, Manchester City (huvudskada)

Första Londonderbyt! - 3. Chelsea - West Ham

Svagt Chelsea överskattas

Det ska spelas två Londonderbyn i Premier League denna lördag och först ut är mötet mellan Chelsea och West Ham på The Bridge. Värdarna kommer närmast från en 1-2-förlust på en gropig plan på sydkusten och det var verkligen ingen bra insats från Tuchels mannar. Efter Raheem Sterlings ledningsmål tappade The Blues konceptet och Southampton hade vänt innan domaren blåste av för halvtid.

Just Sterling har fått ta ett enormt ansvar när det kommer till målskyttet då spelare som Havertz, Ziyech och Pulisic inte alls kommit till. Även om Sterling har varit duktig skulle han må bra av att ha en riktig striker vid sin sida. På mittfältet är Gallagher tillbaka efter sin avstängning, men frågan är om Tuchel slänger in honom i startelvan igen. Jorginho och Kovacic finns trots allt att tillgå. Bakåt har Silva sett trög ut och Koulibaly är inte riktigt van vid PL-tempot än. Wesley Fofana har dock värvats in för stora pengar och det blir spännande att se vad han kan bidra med.

West Ham har bara mäktat med två mål på hela säsongen och det är såklart ett stort problem för David Moyes att hantera. Dessa två mål har dock kommit i de två senaste omgångarna där The Hammers har plockat fyra poäng mot Aston Villa och Tottenham. Mot Spurs var West Ham det bättre laget (1,52 - 0,72 i xG) och de skapade flera klara chanser att avgöra fajten mot slutet av matchen, men fick nöja sig med 1-1.

Moyes valde då att spela samma formation som i fjol med Soucek och Rice som sittande mittfältare bakom en offensiv trio som i denna match bestod av Bowen, Benrahma och Fornals. Antonio fick chansen på topp, men även fast han var nyttig vill målskyttet inte lossna. I övrigt är det värt att notera att Paquetá fick hoppa in i den andra halvleken. En spelare som kommer göra mycket nytta för West Ham. Dessutom finns Lanzini och Cornet att tillgå.

I fjol vann lagen varsin match mot varandra med uddamålet och det var jämna bataljer båda gångerna. Chelsea ställs nu ut som solklara favoriter, men jag är inte alls imponerad över vad fjolårstrean har presterat under sensommaren och gillar inte den högt streckade ettan speciellt mycket. Jag väljer attr plocka med alla tecken redan från start där högersidan rensar magiskt.

Missar matchen

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (knäseneskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Benjamin Johnson, West Ham (knäseneskada)

Osäker till spel

Marcos Alonso, Chelsea (oklart)

Nayef Aguerd, West Ham (vristskada)

Craig Dawson, West Ham (mjukdelsskada)

Aaron Cresswell, West Ham (oklart)

Andra Londonderbyt! - 4. Tottenham - Fulham

Tottenham streckas hårt

Tottenham ska spela sitt andra skinkderby på bara några dagar efter att ha spelat 1-1 mot West Ham i onsdags. Efter matchen klagade Conte högljutt på användandet av VAR, men efter rånet mot Chelsea ska nog den koleriske italienaren vara ganska tyst på den fronten. Conte har en del att fundera på när det kommer till den egna insatsen för återigen hade han en defensiv matchplan där det enda målet var att såra West Ham i omställningar.

Det ledde till att Spurs torskade xG med 0,72 - 1,52 och det är en låg siffra med tanke på vilken fantastisk offensiv det finns i Kane, Son och Kulusevski. Nu när matcherna duggar tätt bör dessutom Richarlison få chansen från start. Brassen har visat fina tendenser i sina inhopp. Tottenham har en bredare trupp än på väldigt länge och nyförvärv som Bissouma och Perisic ser väldigt bra ut.

Fulham har övertygat stort under inledningen av säsongen med poäng i fyra av fem omgångar. Aleksandar Mitrovic har varit lika dominant som i The Championship och står på fem mål. Normalt sett hade det räckt till ledning i skytteligan, men det finns en viss norrman i Manchester som vill annat. Närmast kommer The Cottagers från en 2-1-seger över dittills obesegrade Brighton.

Palhinha värvades in under sommaren och han har varit utmärkt bredvid Reed på det centrala mittfältet. Framför dessa herrar har Pereira visat att han håller på den högsta nivån och det är främst han som ska servera bollar till Mitrovic på topp. Framför allt är detta ett lag som sitter ihop. Den enda förlusten hittills kom på Emirates mot Arsenal i en match som The Gunners avgjorde på en hörna i den 86:e minuten.

Senast Fulham var uppe i Premier League spelade de 1-1 på den här arenan och det är ett bättre bortalag som gör den korta resan till norra London denna gång. Om Conte bara vågar släppa lös sina enorma offensiva potential vinner Spurs detta, men är italienaren lika försiktig som i starten av säsongen bjuder de in Fulham. När ettan streckas hårt väljer jag att gardera tidigt. På större system plockas alla tecken med.

Missar matchen

Lucas Moura, Tottenham (mjukdelsskada)

Shane Duffy, Fulham (oklart)

Manor Solomon, Fulham (knäskada)

Harry Wilson, Fulham (knäskada)

Osäker till spel

Rodrigo Bentancur, Tottenham (huvudskada)

Bryan Gil, Tottenham (mjukdelsskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)