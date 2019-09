Lurig kupong - här är podden du inte kan vara utan

Varje vecka släpps ett nytt avsnitt av Stryktipspodden so görs av Bengt ”Bengan” Sonnert, Sargon ”Giganten” Ruya och Simon ”Dybban” Lindell. Alla tre har stor erfarenhet kring sportspel och brinner verkligen för poolspel i allmänhet och Stryktipset i synnerhert. Under poddens första år har gänget kasserat in flera miljonvinster.

Podden finns tillänglig på de flesta större poddplattformar och kommer även att finnas tillgänglig här på Fotbollskanalen inför varje helg.

I veckans avsnitt bjuds vi på följande:

De stora ligorna har paus under landslagsuppehållet, vilket gör att Strykstipskupongen ser annorlunda ut. Borta är Premier League och The Championship och in kliver EM-kval och League One. Dessutom lottas hela fyra matcher. Men misströsta inte, Stryktipspodden är din hjälp på den snåriga vägen. Här får ni de bästa dragen! Dessutom bjuds det på en lektion i hur Stryktipsets lottning går till och hur man ska gå tillväga för att få procenten på sin sida.