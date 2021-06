"Lurig uppgift väntar England i premiären"

Det är bara att tacka och ta emot när den ena smaskiga kupongen efter den andra levereras till oss fotbollsälskare. Lördagens Stryktips inleds med två duster från Grupp B i EM och därefter är det svensk fotboll från såväl Ettan Norra som Ettan Södra att sätta tänderna i. Därefter är det nanna kudde som gäller innan kupongen går i mål med tre EM-matcher under söndagen. 7 miljoner i jackpot lägger sig som vitlökssmör över denna grillade bong och via länken nedan ska vi jobba in 13 rätt tillsammans. Ni hänger väl med?