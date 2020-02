Äntligen lördag igen och en rykande färsk omgång av Stryktipset. Åtta matcher från The Championship ska analyseras där det är väldigt spännande kring alla streck. Vi inleder dock i Premier League där bottenstriden är infernaliskt spännande och där vi också ska titta till kampen om andraplatsen när Leicester gästas av mäktiga Manchester City. En första analys i jakten på 13 rätt är gjord och mina tankar hittar ni här nedan. Glöm heller inte att köpa en andel, de säljer slut fort så det gäller att vara snabb på avtryckaren. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Leicester - Manchester City

Manchester City befäster andraplatsen

Ja någon ligatitel kommer det inte bli för något av dessa lag men Champions League bör det definitivt bli (om Citys överklagan efter domen från UEFA går igenom det vill säga). Med tolv omgångar kvar att spela har Leicester tio poäng och Manchester City 14 pinnar ner till femteplacerade Tottenham. Istället får dessa två klubbar tampas om vilka som ska bli tvåa efter Liverpool och denna match kan i praktiken avgöra den saken.

Skulle Guardiolas gäng vinna skulle det skilja sju poäng mellan kombattanterna och det är knappast ett försprång de ljusblå kommer tappa under våren. The Citizens spelade match i veckan då den av stormen Clara uppskjutna fajten mot West Ham gick av stapeln. Då gjorde Aymeric Laporte sin blott andra start sedan augusti månad. Viktigt inför avslutningen att fransmannen är tillbaka.

Överhuvudtaget har inte besökarna några namn på skadelistan längre förutom Raheem Sterling. Till och med Leroy Sané är tillbaka i träning. Då kommer gästerna ställa en extremt skicklig elva på benen, även fast det möjligen kan roteras lite då Real Madrid väntar i Champions League på onsdag. Spelare som Fernandinho, Gündogan och Mahrez kan hoppa in utan att kvalitén försämras märkbart.

Leicester har tappat farten något den senaste månaden och har bara vunnit en av sina fem senaste i Premier League. Nu har de vissa problem på den defensiva mittfältsrollen. Ndidi är tveksam till spel på grund av sin knäskada och Choudhury är avstängd. Offensivt finns det också en del frågetecken då Jamie Vardy faktiskt inte gjort ett enda mål under det nya året.

En formsvag anfallare och avsaknad av defensiva mittfältare är kanske inte de bästa förutsättningarna när Manchester City kommer på besök. Som vanligt kommer de ljusblå ha väldigt mycket boll och dominera matchbilden ganska kraftigt. Leicester får svårt att hålla emot i 90 minuter. Håller sig tvåan under 60 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Hamza Choudhury, Leicester (avstängd)

Nampalys Mendy, Leicester (knäskada)

Raheem Sterling, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Wilfred Ndidi, Leicester (knäskada)

Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Spiken! - 2. Southampton - Aston Villa

Ligans sämsta hemmalag tar efterlängtad trea på St. Mary’s

Ja Southampton är alltså hela Premier Leagues sämsta hemmalag med endast tre segrar på 13 försök. Ändå ligger de rödvita i mitten av tabellen med 31 inspelade poäng. Aston Villas situation är betydligt mer desperat. De har plockat sex pinnar färre än Southampton och ligger inför helgens matcher precis ovanför nedflyttningsstrecket.

Närmast kommer Aston Villa från två raka förluster även om de verkligen förtjänade poäng hemma mot Tottenham senast. Där var det en ytterst olycklig Björn Engels som kostade poäng då han både orsakade straff och dessutom stod för ett grovt misstag som ledde till avgörande 2-3 djupt inne på övertiden.

Engels kan mycket väl få starta igen då Tyrone Mings varit sjuk och därmed är tveksam till spel. Sedan tidigare är Wesley, McGinn och målvakten Tom Heaton på skadelistan. Pepe Reina har värvats in för att ge laget stabilitet men spanjoren har knappast imponerat mellan stolparna, även om han räddade en straff mot Tottenham.

Southampton kommer även de från två raka torsk där 1-2 hemma mot Burnley inte var något vidare resultat. Spelmässigt är det dock svårt att klaga allt för mycket då sydkustlaget var med i den matchen hela vägen in till slutet. Danny Ings gjorde då mål igen och är nu delad trea i skytteligan. Han behöver leverera igen när både Boufal och Redmond saknas.

Southampton har alltså haft svårt på hemmagräset men det har sannerligen Aston Villa haft på bortaplan med. Gästerna har förlorat nio av 13 ligafajter på resande fot och får helt klart slå ur underläge här. Kommer Southampton upp i nivå vinner de och hamnar ettan bara någonstans runt 60 procent är det en okej spik.

Missar matchen

Nathan Redmond, Southampton (muskelskada)

Jed Steer, Aston Villa (hälseneskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (sjukdom)

Osäker till spel

Sofiane Boufal, Southampton (oklart)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Tom Heaton, Aston Villa (knäskada)

John McGinn, Aston Villa (vristskada)

Keinan Davis, Aston Villa (knäseneskada)

Skrällchansen! - 5. Sheffield United - Brighton

Sheffield United blir övervärderade

Vilken säsong Sheffield United har stått för. Efter 26 spelade omgångar av Premier League ligger de sexa med bara två poäng upp till fjärdeplatsen som ger spel i Champions League nästkommande säsong. Brighton har inte alls haft samma lycka och hittas i bottenstriden där de har tre pinnar tillgodo på West Ham under strecket.

Det är dock enbart på grund av ineffektiviteten som Brighton slåss i botten av tabellen. Rent spelmässigt har Graham Potter åstadkommit en smärre revolution där The Seagulls numer är ett spelande lag. Bland annat är de blåvita femma i listan över lag med flest passningar i Premier League. Det säger en hel del om vilken fotboll Brighton spelar.

Det gäller som bekant att vinna matcher också och det har inte gästerna gjort under det nya året. Närmast kommer Fiskmåsarna från två oavgjorda kamper mot bottenlagen West Ham och Watford. Skadeläget ser i alla fall riktigt bra ut då Stephens egentligen är den enda viktiga spelaren som är tveksam till spel. I övrigt har Potter alla ordinarie pjäser att laborera med.

Det har även Chris Wilder som har ett skadefritt Sheffield United till förfogande. Under vintern värvade The Blades in norrmannen Sander Berge från Genk och han har varit riktigt bra inledningsvis. Därmed har Wilder fyra skickliga innermittfältare att välja mellan där han innan körde hårt på Lundstram, Fleck och Norwood. Det kan bli viktigt i kampen om Europaplatserna.

Sheffield United har visat en enorm styrka under hela säsongen och blir så klart inte enkla att tas med på Bramall Lane. Samtidigt har de tappat poäng i över hälften av sina hemmamatcher och när ettan då rusar iväg en bra bit över 60 procent tappar den allt värde. Här hoppas jag att Brighton äntligen lyckas få till en fullträff och går för värdet till höger.

Osäker till spel

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Biram Kayal, Brighton (ljumskskada)

Dale Stephens, Brighton (knäseneskada)