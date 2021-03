"Manchester City går mot ny titel"

Stryktipset bjuder på blandad kompott denna lördag med matcher från fyra olika tävlingar. Först ut är en kvartsfinal från FA-cupen där Manchester City som vanligt är favoriter. En kamp från Premier League tar vid innan det blir The Championship och League One för hela slanten. Köp era andelar via länken här nedan för att jobba in storkovan tillsammans med mig.

För er som sitter och svär över hur fel den där experten alltid har kommer nu ett strålande läge att slå mig på fingrarna. Vi kör igång en tävling på stryktipsetleague.se. Ett 128-raders system (sju halvgarderingar) ska tippas. Tävlingen, som är gratis att vara med i, kommer pågå i fyra veckor och det sämsta resultatet räknas bort. Gå med du också och kämpa om äran. De bästa resultaten redovisas varje vecka.