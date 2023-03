Manchester City sätter press på Arsenal

Det är dags för den femte omgången av Tips-SM och som brukligt består Stryktipset helt och hållet av matcher från de brittiska öarna. Fem fajter från Premier League ska analyseras innan vi avslutar kalaset med åtta matcher från alltid lika spännande The Championship. Det blev 13 rätt i lördags och jag siktar såklart på att göra om tricket denna helg. Missa för tusan inte att köpa andelar via länken här nedan. Nu åker vi!

Spiken! - 1. Crystal Palace - Manchester City

City sätter press på Arsenal (till Stryktipset)

Manchester City har en oerhört viktig retur mot RB Leipzig som väntar på tisdag, men det är inte så att Pep Guardiola kan åka till södra London med reservlaget direkt. Med fem poäng upp till Arsenal i toppen av Premier League behöver det vara fullt fokus även på ligaspelet. Räkna därför med en stark elva där bland annat Haaland, De Bruyne och Rodri startar. Däremot sätts ett frågetecken kring Phil Foden, som var så bra mot Newcastle, som har problem med en fot.

I övrigt finns det inga skador att ta hänsyn till i bortatruppen och då kan Pep välja och vraka mellan en hög av världsklasslirare på alla positioner. Silva, Laporte, Álvarez, Stones och Mahrez är exempel på spelare som satt på bänken mot Newcastle. Snacka om bredd. Som vanligt när de ljusblåa kliver ut på en fotbollsplan är det bollinnehav som är the name of the game och City kommer försöka trötta ut sin motståndare.

Crystal Palace föll mot Aston Villa med 0-1 och det var faktiskt den tionde raka tävlingsmatchen utan seger för Örnarna. Frågan är hur stort tålamod ledningen har med Patrick Vieira. Det skiljer trots allt bara fem poäng ner till nedflyttningsstrecket och spelmässigt ser det trögt ut. Senast mot Aston Villa hade Palace endast 0,19 i xG och det är inte bra nog.

Wilfried Zaha kom inte loss på Villa Park och ivorianen är egentligen det enda hotet mot Citys backlinje denna lördag. Mateta och Édouard känns kalla. På mittfältet har säkerligen Lokonga, som är utlånad från Arsenal, fått en del SMS från sina gamla lagkamrater för att hjälpa The Gunners. Utan avstängda Cheikh Doucouré vid sin sida ser det dock tunt ut centralt.

Av någon anledning har Crystal Palace haft hyfsat enkelt för Manchester City på senare år. I fjol tog de blåröda fyra poäng mot City och släppte inte in ett enda mål på dessa matcher. I höstas ledde Palace med 2-0 på Etihad innan Haaland och company vände till 4-2. Jag tror dock att de ljusblå jagar bort spöket en gång för alla och vinner relativt enkelt. Tvåan lämnas ensam.

Missar matchen

Cheick Doucouré, Crystal Palace (avstängd)

Sam Johnstone, Crystal Palace (vadskada)

Osäker till spel

Phil Foden, Manchester City (fotskada)





Höjdaren! - 2. Leicester - Chelsea

Mål att vänta på King Power Stadium (till Stryktipset)

Har det vänt nu för Graham Potter? Den engelske tränaren har varit hårt kritiserad och hängt löst vid sidlinjen. 1-0 mot Leeds förra helgen kom efter en ganska skakig insats, men 2-0 hemma mot Borussia Dortmund var desto bättre. Engelsmännen var det bättre laget då och nu får de dessutom tillbaka spelare som Badiashile, Madueke och Aubameyang som inte fått plats i Champions League-truppen.

Sterling och Havertz hette målskyttarna mot Dortmund och såg till att Chelsea avancerar vidare till nästa steg. Det känns som att Potter har hittat rätt topptrio med Joao Félix som tredje länk och bakom dessa herrar är duon Kovacic/Fernández ett grymt mittfältspar. Försvaret känns däremot inte lika tryggt när Thiago Silva är på skadelistan och det finns rätt gott om eldkraft i värdarnas anfall.

Leicester har tre raka torsk i ligaspelet och har under samma period åkt på stryk av Blackburn i FA-cupen. Det är inte alls långt ner till nedflyttningsstrecket och det har varit krisrubriker under större delen av säsongen för Brendan Rodgers mannar. Närmast kommer Rävarna från en 0-1-förlust borta mot Southampton trots att Danny Ward då gjorde det omöjliga och räddade en straff från Ward-Prowse.

En del skador stör alltjämt och allra mest saknas Evans i mittförsvaret. Faes och Souttar är dock en okej duo som åtminstone ska kunna stå upp bra i det fysiska spelet. Ytterbackarna Castagne och Pereira är framåtlutade och med Maddison tillbaka på mittfältet efter sin skada finns det en kreatör av hög klass. Tete, Iheanacho, Daka och Vardy är andra offensiva pjäser som kan utmärka sig under lördagen.

Leicester slår såklart ur underläge med tanke på deras resultatrad den senaste tiden, men samtidigt har The Foxes bara förlorat fyra av sina 13 senaste möten med Chelsea och det finns tillräckligt med kvalité för att stå upp bra här, speciellt då värdarna har fått längre vila in till denna match. Jag tror på mål och kastar då krysset till förmån för en ett-tvåa.

Missar matchen

Victor Kristiansen, Leicester (vristskada)

Youri Tielemans, Leicester (vristskada)

James Justin, Leicester (hälseneskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Osäker till spel

Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

Harvey Barnes, Leicester (vristskada)

Skinkderbyt! - 4. Tottenham - Nottingham

Tröttkört Tottenham får problem (till Stryktipset)

Tottenham har alltjämt en Champions League-plats i sina händer, men ett formstarkt Liverpool jagar strax bakom och Spurs är allt annat än harmoniska just nu. I onsdags spelade de vitklädda 0-0 mot Milan och åkte därmed ur Champions League. Trots att vi bara är i mars har Londonklubben därmed inte längre chans på någon titel och topp 4 är det enda som finns att spela om.

Ska Contes mannar lyckas med den uppgiften måste italienaren få igång målskyttet. Tre raka matcher utan nätkänning är underkänt när det finns spelare som Kane, Kulusevski, Son och Richarlison i offensiven. Conte borde släppa lite mer på handbromsen och fylla på med mer folk framåt. På mittfältet saknas Bentancur oerhört mycket och i mål har Lloris alltjämt någon vecka kvar till sin comeback. Fraser Forster har inte gjort bort sig mot slutet, men det är en väldigt fladdrig målvakt som man aldrig vet vart man har.

Nottingham har tagit poäng i sju av sina nio senaste seriematcher och därmed tagit sig upp över nedflyttningsstrecket. Närmast kommer Forest från 2-2 mot Everton där Brennan Johnson stod för dubbla fullträffar. Johnson startade då på topp tillsammans med Gibbs-White och Wood. En trio med både speed och hot i luftrummet. Då finns spelare som Surridge, Lingard, Ayew och Dennis att tillgå på bänken.

Mittfältet ser intressant ut med Shelvey, Colback och Freuler. En hårt arbetande trio som inte kommer ge Tottenhams centrala lirare en lugn stund. Dessutom finns det en fin högerfot hos Shelvey som kan leverera bollar framåt med fin precision. Bakåt finns det en hel del skador att ta hänsyn till, men brassarna Lodi och Felipe håller hög klass. Dessutom står självaste Keylor Navas mellan stolparna och det är en världsmålvakt.

Nottingham får betydligt längre vila till denna match och har ett ganska intressant lag även om det ska sägas att truppen är spretig. Får Forest till en fullträff kan de absolut störa Spurs i dagsläget. Tottenham är en klubb i spillror och Conte är hårt ifrågasatt av fansen. De bästa spelarna har dessutom matchats hårt och här blir vittröjorna överstreckade. Jag plockar med alla tecken från start där högersidan rensar fint.

Missar matchen

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (knäskada)

Yves Bissouma, Tottenham (vristskada)

Hugo Lloris, Tottenham (knäskada)

Dean Henderson, Nottingham (muskelskada)

Taiwo Awoniyi, Nottingham (ljumskskada)

Giulian Biancone, Nottingham (knäskada)

Moussa Niakhaté, Nottingham (knäseneskada)

Osäker till spel

Scott McKenna, Nottingham (knäseneskada)

Willy Boly, Nottingham (knäseneskada)

Cheikhou Kouyaté, Nottingham (knäseneskada)

Omar Richards, Nottingham (benskada)

