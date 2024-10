"Manchester City sätter press på konkurrenterna"

Vi säger grattis till Stryktipset som firar 90-årsjubileum med 34 miljoner i jackpot denna lördag! Kalaset inleds på klassiska Goodison Park där kvällsmatchen mellan Everton och Fulham kan bli något alldeles extra. Via The Championship sker målgången i League One där Charlton ställs mot Wrexham på klassiska The Valley. Jag har flera spännande drag på lut – haffa en andel!