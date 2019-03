Manchester City sätter press på Liverpool

Spiken! - 1. Manchester City - Watford

Pep Guardiola tar ett steg närmare ligatiteln

Manchester City är kanske mest känt för sin vansinnigt fina offensiv med stjärnor som Kun Agüero, Raheem Sterling, David Silva och Leroy Sané. Även försvarsspelet ska dock hyllas. The Citizens har hållit nollan i fyra raka seriematcher och det är faktiskt endast Arsenal som lyckats spräcka Peps nolla på Etihad under 2019. Det gäller samtliga tävlingar.

Det bästa sättet att försvara på är givetvis att inte låna ut bollen och det är så hemmalaget spelar. De frustrerar motståndarna som får jaga mer och mer ju längre matchen lider. Det finns som bekant otroligt passningsskickliga spelare i laget.

Toppstriden i Premier League är intrikat. Efter Liverpools lilla formdipp leder de ljusblå serien med en poäng med nio omgångar kvar att spela. Det finns således inget utrymme för poängtapp. Manchester City råkar väldigt sällan ut för poängtapp på hemmagräs. 15 seriematcher på Etihad har gett 14 segrar och 50 gjorda mål på det.

Watford besegrade Leicester senast efter ett sent avgörande av Andre Gray och därmed tampas The Hornets med främst Wolverhampton om att vara “The best of the rest” efter omöjliga “Big six”. Truppen som Javi Gracia förfogar över är väldigt fin, om än på en helt annan nivå än de regerande mästarnas. Det har dock fört med sig att svenska Ken Sema åker in och ut ur laget och senast fick han inte ens plats i truppen.

När lagen möttes på Vicarage Road senast pressade Watford City hela matchen igenom men föll till sist med 1-2. De tre inbördes mötena dessförinnan slutade 3-1, 6-0 och 5-0 till Citys favör. De har dessutom vunnit de nio senaste mötena mellan lagen och på Etihad ska de vara klara favoriter mot samtliga lag. Ettan bör stå bra!

Missar matchen

Aymeric Laporte, Manchester City (knäseneskada)

Fernandinho, Manchester City (ljumskskada)

Osäker till spel

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

John Stones, Manchester City (muskelskada)

Skrällen? - 4. Leicester - Fulham

The Cottagers tar en livsviktig seger i bottenstriden?

Fulham har verkligen haft någon lycka med sig under säsongen. London-gänget har faktiskt avverkat två stycken tränare. Slavisa Jokanovic fick gå redan i november och ersattes då av Claudio Ranieri. Den forne Leicester-hjälten missade dock sin chans att få komma “hem” till King Power Stadium för en mäktig hyllning när även han fick foten för två veckor sedan. Scott Parker har tagit över laget tillfälligt.

Första matchen med Parker vid rodret var hemma mot Chelsea. Ingen enkel uppgift. The Cottagers stod dock upp riktigt bra och om det inte hade varit för en storspelande Kepa i Chelsea-målet hade Fulham mycket väl kunnat hitta poäng i derbyt. Nu blev det ännu en hedersam förlust och det har blivit alldeles för många sådana under säsongen.

The Whites har faktiskt förlorat åtta av sina nio senaste ligamatcher och är nästjumbo i serien. Med tio poäng upp till säker mark med nio omgångar kvar att spela måste Fulham börja plocka segrar om minsta möjliga chans till att hänga kvar ska finnas. Laget ser på pappret ganska intressant ut med namn som Ryan Babel, Aleksandar Mitrovic och Calum Chambers.

Det är inte bara Fulham som saknar form. Även Leicester går iskallt för tillfället. Deras bortaförlust mot Watford senast innebär att The Foxes endast vunnit en av sina nio senaste tävlingsmatcher där en pinsam förlust mot Newport County i FA-cupen gömmer sig. Även Leicester har ny ledning i form av Brendan Rodgers som ersatt Claude Puel på tränarposten.

Leicester brukar som lag trivas bäst med att ligga lågt och sedan kontraslå blixtsnabbt på Jamie Vardy. Det har lett till att värdarna gjort bra prestationer mot flera av seriens topplag. Bland annat har de slagit både Chelsea och Manchester City samt tagit poäng av Liverpool. Här kommer de dock inte få chansen att kontra så ofta då även Fulham lär prioritera försvaret först. Mot sådant motstånd har Leicester haft problem under säsongen.

Gästerna har inte vunnit en enda bortamatch på hela säsongen och står på ynka två poäng på 15 försök. Givetvis är det en chansning att plocka med ett sådant tecken men när ettan streckas stenhårt lockar det mest att utgå från höger!

Missar matchen

Marc Albrighton, Leicester (knäseneskada)

Daniel Amartey, Leicester (knäseneskada)

Alfie Mawson, Fulham (knäskada)

Osäker till spel

Jamie Vardy, Leicester (huvudskada)

André Schürrle, Fulham (sjuk)

Höjdaren! - 6. Southampton - Tottenham

Botten mot toppen på St. Mary’s

Tottenham har haft en extremt lyckad vecka. Först lyckades de få en poäng mot Arsenal tack vare en feldömd straff för att sedan gå vidare i Champions League genom en 1-0 seger borta mot Borussia Dortmund. Det var dock en extremt oförtjänt seger där tyskarna dominerade fullständigt.

Spelmässigt har det sett lite knackigt ut för Tottenham på sistone. De senaste tre ligamatcherna har endast gett en poäng och nu är guldstriden borta för Spurs. Istället får de rikta in sig på att hålla undan för den jagande trion Manchester United, Chelsea och Arsenal för att säkra tredjeplatsen.

Skadeläget ser bättre ut än på väldigt länge. Harry Kane är tillbaka och målar på som vanligt. Dessutom är Dele Alli tillbaka i träning. Visserligen har London-gänget två raka förluster men sett över hela säsongen är de hela seriens bästa bortalag. Elva segrar och fyra förluster på 15 omgångar. Tottenham har faktiskt endast spelat oavgjort en enda gång på hela säsongen.

Southampton stod för en mycket fin prestation på Old Trafford men torskade ändå med 2-3 mot Manchester United. Urtungt för hyfsat nya tränaren Ralph Hasenhüttl som fortsatt slåss i botten av Premier League. The Saints har torskat tre av sina fyra senaste ligamatcher och har bara två poäng ner till nedflyttningsstrecket efter 29 spelade omgångar.

Viktiga Danny Ings är småskadad och kan missa denna tillställning men Charlie Austin och Nathan Redmond är inga dåliga spelare det heller att sätta på topp. Nu väntar dock ett riktigt bogey-team för sydkustgänget. Tio av de 13 senaste matcherna mellan lagen har slutat med vinst för Tottenham. För att hitta senaste gången de rödvita besegrade gästerna från London på hemmagräs får vi gå tillbaka till 2005. Tvåan är troligast och ska definitivt ritas ner först. Den verkar dock streckas lite väl högt så på större system plockas ettan med då Spurs vägrar kryssa.

Missar matchen

Michael Obafemi, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Danny Ings, Southampton (knäseneskada)

Mario Lemina, Southampton (magskada)

Dele Alli, Tottenham (knäseneskada)

Harry Winks, Tottenham (ljumskskada)

Kieran Trippier, Tottenham (rumpskada)