"Manchester Citys titelchans lever"

Att tänka på

Den tredje omgången i Tips-SM står för dörren denna lördag.

Portsmouth har förlorat elva av sina 17 bortamatcher i The Championship.

Middlesbrough har förlorat fem av sina sex senaste ligamatcher.

Två raka segrar till trots är över 60 procent på Barnsley i klar överkant mot Lincoln.

Northampton tillhör de absolut sämsta lagen i League One sett till xPTS.

Leyton Orient mot Charlton skriker på förhand målsnålt och då går jag rakt ut på spelvärda X2.

Peterborough har bara två vinster på sina 13 senaste i League One.

Övriga spikförslag

Rotherham - Ibland trillar spikarna rakt ned i knät när det vankas Stryktipset. Rotherham har inte haft någon vidare säsong och med 15 poäng upp till playoff-platserna ser Steve Evans manskap onekligen ut att få ta ytterligare en vända i League One. Med det sagt har The Millers underliggande siffror som motsvarar ett topplag. Två raka förluster skvallrar knappast om toppform, men samma facit lyder för Bristol Rovers som möter upp denna lördag. “Piraterna” har dessutom sprungit alldeles för bra sett till Expected Points och här väljer jag att luta mig mot Rotherhams grundstyrka som är klart vassare än Bristol Rovers. Tvåan erbjuder dessutom strålande spelvärde. Fin värdespik till höger.

Wigan - På tal om lag som har överpresterat är det dags för Reading att ta sig an Wigan på DW Stadium under lördag. The Royals åker hit med bara tre poäng upp till playoff-platserna, ett skikt som gästerna inte borde vara nära sett till underliggande data. Under Rubén Sellés tid i Reading ramlade poängen in i strid ström och på samma vis har det i viss mån fortsatt sedan Noel Hunt tog över spakarna. Förr snarare än senare hinner dock verkligheten ikapp och jag tror att ett svårspelat Wigan blir en tuff nöt att knäcka. Värdföreningen bjuder inte på särskilt mycket åt något av hållen, men en stark organisation kan mycket väl vara tillräckligt för att fälla en överskattad motståndare. Nämnas bör också att Reading bara vunnit tre av sina 16 bortamatcher. Perfekt spiketta i kupongens sista match.

Avstängningar på tipset

Illia Zabarnyi (Bournemouth)

Mael de Gavigney (Barnsley)

Paudie O’Connor (Lincoln)

Jack Currie (Leyton Orient)