Manchester United bryter negativ trend

Höjdaren! - 1. Manchester United - West Ham

United jagar topp 4

Ole Gunnar Solskjaer hade en rent ut sagt makalös inledning på sin karriär som United-tränare. Sedan han fick jobbet permanent har det dock gått sämre och sämre. Fyra förluster på de fem senaste i alla tävlingar. I onsdags åkte de på en svidande 0-1-torsk hemma mot Barcelona i Champions League vilket gör att chanserna till avancemang får ses som små.

Nu gäller det att säkra en plats i nästa säsongs turnering. Det är otroligt jämnt mellan plats 3-6 vilket gör att “The Red Devils” knappast har råd att tappa poäng på hemmaplan. Det är det heller inte speciellt ofta United gör. I hemmapremiären mot Tottenham i augusti blev det förlust men sedan dess har faktiskt inte Manchester-laget förlorat en enda hemmamatch i ligan.

Både Luke Shaw och Ashley Young är avstängda här och det är ett bekymmer för Solskjaer. Såg man Youngs insats mot Barcelona kanske det dock snarare är ett plus att han inte kan delta. Diogo Dalot är en fin ersättare till höger. I övrigt ser skadeläget bättre ut än på länge och de flesta viktiga spelarna är tillgängliga. Det bör innebära att Nilsson Lindelöf och Smalling bildar mittbackspar medan Lukaku, Rashford och Lingard fixar biffen framåt.

West Ham ligger i mitten av tabellen och har egentligen ingenting alls att spela för. Det har också märkts på deras senaste insatser. Tre förluster på de fyra senaste omgångarna och ingen bortavinst alls under hela 2019. The Hammers dras fortsatt med en del skador men kan ändå ställa en slagkraftig elva på benen.

Marko Arnautovic och Felipe Anderson kan skapa oreda mot vilket försvar som helst. Innermittfältet med Mark Noble och Declan Rice är urstarkt. Den sistnämnda har varit så bra att han faktiskt fått debutera i landslaget under våren. Det är i försvaret West Ham har sina största brister. Ogbonna, Cresswell, Zabaleta, Balbuena och Fredericks är alla hyfsade spelare för ett mittenlag men inte mer än så.

West Ham vann faktiskt höstmötet mellan lagen med 3-1 efter att Nilsson Lindelöf stått för ett självmål. På Old Trafford har de dock inte vunnit på tolv långa år. Det är svårt att se hur den sviten ska kunna brytas nu när hemmalaget har betydligt mer att spela för. Ettan är en stark utgång.

Missar matchen

Ashley Young, Manchester United (avstängd)

Luke Shaw, Manchester United (avstängd)

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälseneskada)

Carlos Sánchez, West Ham (knäskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Ander Herrera, Manchester United (oklart)

Matteo Darmian, Manchester United (oklart)

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

Alexis Sánchez, Manchester United (knäskada)

Eric Bailly, Manchester United (huvudskada)

Samir Nasri, West Ham (vadskada)

Michail Antonio, West Ham (vristskada)

Bottenstriden! - 3. Burnley - Cardiff

Degraderingen rycker närmare för Cardiff

Cardiff har sprattlat på bra under säsongen trots den kanske svagaste truppen av alla på pappret. I de tre senaste matcherna har de besegrat West Ham och förlorat knappt mot både Chelsea och Manchester City. Främst mot Chelsea, där Warnocks gäng hade en mängd domslut mot sig, förtjänade Cardiff definitivt poäng. Den matchen spelades i den walesiska huvudstaden och det är där de tar större delen av sina poäng.

The Bluebirds lever mycket på ett starkt kollektiv med fotbollskrigare som kämpar för varandra. Spelare som Aron Gunnarsson, Joe Ralls, Junior Hoilett och Bruno Ecuele Manga är inga stora lirare direkt. Många chanser de blåklädda skapat genom säsongen har kommit till tack vare Gunnarssons långa inkast. Tyvärr saknas viktiga backarna Paterson och Bamba här, två spelare som Gunnarsson annars brukar försöka pricka med sina kast.

Offensivt finns det dock kvalité i laget. Spanska Víctor Camarasa har varit riktigt bra och ryktas till större klubbar. Dessutom har Oumar Niasse varit ett bra lån även om han inte målat för klubben än. Bobby Reid och Kenneth Zohore är stabila spelare men håller kanske inte riktigt för Premier League. Reid är tillsammans med skadade försvararen Paterson lagets näst bästa målskytt med fyra fullträffar. Det säger en del.

Burnley var bara två poäng före Cardiff för ett par veckor sedan men har vunnit sina två senaste ligamatcher mot Wolves och Bournemouth. Två tunga segrar för The Clarets helt klart. Steven Defour och Aaron Lennon är fortsatt skadade men Sean Dyche har en ganska bred trupp till sitt förfogande.

Framåt har anfallsparet Chris Wood och Ashley Barnes levererat mot slutet och faktiskt gjort 18 ligamål tillsammans. Stabila gubbar som Cork och Westwood håller rent på mitten medan Gudmundsson, Brady och Hendrick är de kreativa krafterna. Längst bak har Tom Heaton tagit platsen mellan stolparna och förpassat Joe Hart till bänken. Han har sett väldigt bra ut i de två senaste segermatcherna.

Burnley har 6-3-4 på sina ligamatcher under 2019 och ska kunna ta en stabil mittenplacering i tabellen. För tillfället har de åtta pinnar ner till Cardiff under strecket med en match mer spelad. Seger här skulle i praktiken säkra det nya kontraktet för Burnley, samtidigt som det skulle skicka Cardiff ännu ett steg mot degradering. På Turf Moor är det ett troligt utfall. Ettan spikas av trots relativt hög streckning.

Missar matchen

Steven Defour, Burnley (vadskada)

Aaron Lennon, Burnley (knäskada)

Callum Paterson, Cardiff (vristskada)

Souleymane Bamba, Cardiff (knäskada)

Osäker till spel

Phillip Bardsley, Burnley (lårskada)

Peter Crouch, Burnley (magskada)

Harry Arter, Cardiff (oklart)

Helgarderingen! - 5. Southampton - Wolverhampton

Formstarka lag på St. Mary’s

Wolverhampton var på väg mot sin första final i FA-cupen på 59 år i söndags. 2-0 stod det på tavlan efter fina mål av Doherty och Jiménez. Med tio minuter kvar att spela skruvade dock Watfords Deulofeu in reduceringen och djupt in på övertiden orsakade belgaren Dendoncker en straff som Deeney sedan krutade in. Vargarna kunde inte resa sig igen. I förlängningen avgjorde Deulofeu med sitt andra mål för matchen.

Givetvis oerhört tungt för Wolverhampton som annars stått för en helt otrolig säsong. Med ett fåtal omgångar kvar att spela av ligasäsongen har de orange-svarta i allra högsta grad fortfarande chansen att hamna sjua. Espírito Santo har en väldigt stark trupp till förfogande, där hela sju stycken portugiser finns med plus Raúl Jiménez som nyligen köpts in från portugisiska storlaget Benfica.

Joao Moutinho, Rui Patrício, Diogo Jota och Rúben Neves har alla varit med i Portugals landslag under säsongen och det är inte många lag i Premier League utanför topp 6 som kan ståta med en sådan samling spelare. Dessutom har försvaret med Boly, Coady, Saiss och Bennett fungerat förvånansvärt bra på den här nivån. Nu kommer dock Wolves närmast från fyra raka ligamatcher på bortaplan utan vinst. Dessutom är frågan hur hårt cupförlusten sitter hos spelarna.

Southampton gjorde en heroisk insats hemma mot Liverpool för en dryg vecka sedan och höll 1-1 större delen av matchen. Under de sista tio minuterna kunde dock The Reds trycka in två bollar och avgå med segern. Tungt för The Saints men ännu ett bevis på att de kan spela fantastisk fotboll när andan faller på.

För ett par månader sedan såg det ut som att de rödvita skulle åka ur serien. Tre segrar på de fem senaste omgångarna har dock fört upp Hasenhüttls manskap över strecket. Med fem poäng ner till Cardiff och sex matcher kvar att spela lär det krävas några poäng ytterligare för att säkra det nya kontraktet.

Truppen är egentligen för bra för att trilla ur. Charlie Austin, Danny Ings, Nathan Redmond och Shane Long är en stark offensiv kvartett. På mittfältet finns danska landslagsmannen Höjbjerg och engelska frisparksskytten Ward-Prowse. Även backlinjen är bra nog för att laget ska kunna hamna i mitten av tabellen nästa säsong.

Två bra lag som möts här helt klart som båda visat upp ett fint spel på sistone. Det känns väldigt svårt att sia om vart denna match ska ta vägen. Liten, liten fördel är det för Southampton tack vare högre motivation, men jag väljer att plocka med alla tecken tidigt då Wolves är något bättre i grunden. Helgardering alltså!

Missar matchen

Michael Obafemi, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Mario Lemina, Southampton (magskada)