Måstematch för Poya Asbaghis Göteborg

Spiken - 1. IFK Göteborg - Brommapojkarna

Vinna eller försvinna

15.00 på Gamla Ullevi står det tre fundamentala poäng på spel. IFK Göteborg har varit en oerhörd besvikelse den här säsongen, och frågan är om det inte är sista chansen för Poya Asbaghi på lördag?

Förra helgen åkte både Blåvitt och Brommapojkarna på två riktigt tunga förluster. IFK Göteborg förlorade på Studenternas mot den före detta tabelljumbon Sirius, detta trots att Änglarna ledde matchen med 2-0 efter dryga halvtimmen, och ett par timmar tidigare hade BP blivit överkörda i derbyt mot AIK med 1-5.

Den anrika klubben IFK Göteborg har inget spelarmaterial som är tänkt för toppstriden. Men att Änglarna nu har blandat sig i bottenstriden på allvar, är långt ifrån godkänt. Under sommaren har lagkaptenen Sebastian Eriksson, målvakten Pontus Dahlberg och Gustav Engvall lämnat Göteborg för spel i utlandet. En stjärntrio som inte gått att ersätta. Emil Salomonsson som gjorde ledningsmålet mot Sirius, fick syna säsongens tredje gula kort vilket lett till avstängning mot BP.

På lördag stundar en oerhört viktigt match för Blåvitt, och inte minst för den unge tränaren Asbaghi som nog behöver tre poäng för att behålla sitt jobb.

Nykomlingarna Brommapojkarna som vann Superettan i fjol, har haft en jobbig säsong, och formen är långt ifrån stigande. BP har idel förluster efter den allsvenska omstarten, mot Sirius, Dalkurd och AIK med en målskillnad på 1-9 på dessa matcher. Oroväckande! Inför lördagens batalj på Gamla Ullevi placerar sig BP som näst sist i Allsvenskan, med endast en mer inspelad poäng än jumbon Dalkurd. Positivt för Luis Pimenta, är dock att Gustav Sandberg Magnusson är tillbaka i spel efter sin avstängning.

Magkänslan säger att ett revanschsuget IFK Göteborg bör studsa tillbaka här. I grunden är hemmalaget ett bättre lag samtidigt som BP varit helt under isen efter sommaruppehållet. Lägg därtill att Grimsta-laget är poänglösa på resande fot den här säsongen. Jag väljer därför att spika hemmalaget, men med viss tveksamhet ska sägas.

Missar matchen

Emil Salomonsson (IFK Göteborg)

Osäker till spel

Patrik Lagemyr Karlsson (knäskada)

André Calisir, IFK Göteborg (fotskada)

Ludvig Öhman, Brommapojkarna (okänt)

Mohanad Jeahze, Brommapojkarna (sjukdom)

Petar Petrovic, Brommapojkarna (okänt)

Höjdaren - 3. Dalkurd - Sirius

Fördel Dalkurd i Gävle?

På Gavlevallen står även där tre minst sagt blytunga poäng på spel på lördag. Dalkurd och Sirius är i allra högsta grad inblandade i bottenracet vilket gör den här matchen till helgens hetaste!

Hemvändaren Johan Sandahl har fått en hygglig start på sitt nya jobb i Dalkurd. Borlänge-laget tog fyra poäng på de två inledande matcherna efter sommaruppehållet, mot Brommapojkarna och Trelleborg. Senast blev det dock storförlust mot Hammarby, där nyförvärvet från Holland, Stefan van der Lei, fick en tuff debut mellan stolparna.

Sirius kommer från en meriterande seger hemma mot IFK Göteborg, vilket var Uppsala-lagets andra raka viktoria. Det ska dock sägas att de blårandiga hade marginalerna med sig mot Blåvitt, där domaren Mohammed Al Hakim stod i centrum. Sirius blev tilldömda två väldigt tveksamma straffar i den andra halvleken vilket lade grunden för segern.

Målvakten Lukas Jonsson är tillbaka i Uppsala efter en lånesejour i norska Mjöndalen. Jonsson debuterade i matchen mot Göteborg senast där han i slutskedet blev utvisad, vilket gör att att han missar matchen mot Dalkurd. Eftersom Joshua Wicks åkt fast för doping kommer Karim Fegrouche att vakta målet på lördag. Ett konstaterande värt att nämna, är att Fegrouche spelat nio matcher från start den här säsongen, utan att Sirius har tagit tre poäng.

Alla förutsättningar finns för en stenhård kamp på Gavlevallen. Men jag tycker ändå att det bör vara viss fördel Dalkurd här. På plastgräs trivs kurderna betydligt bättre än de blårandiga, och med tanke på gästernas tunga frånvarosituation, känns den lågt streckade ettan som en rimlig chansspik.

Missar matchen

Lukas Jonsson, Sirius (avstängd)

Joshua Wicks, Sirius (avstängd)

Osäker till spel

Abdul Razak, Sirius (okänt)

Karvan Ahmadi, Sirius (korsbandsskada)

Elias Andersson, Sirius (korsbandsskada)

Daniel Jarl, Sirius (korsbandsskada)

Draget - 4. Malmö FF - IFK Norrköping

Malmö FF - En bra värdespik!

På lördag kväll vankas det toppmöte på Swedbank Stadion i Malmö när formtoppade IFK Norrköping kommer på besök.

Den nye tyske tränaren Uwe Rösler har fått en strålande start på sitt uppdrag i Malmö FF. Sett till Röslers sex matcher som huvudansvarig i MFF har fem av dessa matcher slutat med seger, enda plumpen var 1-1 matchen mot Östersund där Skånelaget var klart närmast segern.

I tisdags tog MFF en meriterande seger borta mot det rumänska laget Cluj i Champions League-kvalet, där Carlos Strandberg gjorde matchen enda mål. I den senaste seriematchen, mot Örebro, som slutade 2-1 till MFF, var det även unge Strandberg som stod för målskyttet.

Under sommaren har de himmelsblåa fått in ett par mycket intressanta nyförvärv. Guillermo Molins och Anders Christiansen har återvänt till MFF, dessutom har Marcus Antonsson och Giffarnas succéman Romain Gall anslutit sig till Skånelaget under sommarfönstret.

IFK Norrköping är precis som Malmö formtoppat, och har även förstärkt laget under sommaren. Alexander Fransson har återvänt hem till Allsvenskan och Norrköping efter sin sejour i Schweiz och framförallt Basel.

Peking har varit en maktfaktor på Östgötaporten den här säsongen, där östgötarna har vunnit sju av de åtta spelade matcherna. Som ni förstår är därmed inte bortastatistiken lika smickrande, och mot just Malmö FF brukar Peking trivas rätt dåligt, faktum är att MFF vunnit fyra av de fem senaste mötena mot östgötarna. Med dessa förutsättningar i åtanke tycker jag den understreckade ettan är en riktigt intressant värdespik!

Missar matchen

Jón Gudni Fjóluson, IFK Norrköping (avstängd)

Osäker till spel

Fouad Bachirou, Malmö FF (lårskada)

Andreas Blomqvist, IFK Norrköping (korsbandsskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

