Miljonjackpott i helgen - här är podden du inte kan vara utan

Varje vecka släpps ett nytt avsnitt av Stryktipspodden so görs av Bengt ”Bengan” Sonnert, Sargon ”Giganten” Ruya och Simon ”Dybban” Lindell. Alla tre har stor erfarenhet kring sportspel och brinner verkligen för poolspel i allmänhet och Stryktipset i synnerhert. Under poddens första år har gänget kasserat in flera miljonvinster.

Podden finns tillänglig på de flesta större poddplattformar och kommer även att finnas tillgänglig här på Fotbollskanalen inför varje helg.

I veckans avsnitt går gänget grundligt igenom jackpottkupongen där flera stora favoriter är i farten där Liverpool, Chelsea och Manchester City sticker ut. Giganten hittar även en spännande spik på St James’ Park, Lindell värde på ”The Royals” och Bengan vill gärna få med sitt favoritlag Queens Park Ranger. Men blir nedröstad.

Lyssna på avsnittet i spelaren ovan.