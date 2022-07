"Moralisk gruppfinal i premiären"

Höjdaren! - 1. Nederländerna - Sverige Moralisk gruppfinal redan i premiären EM invigdes på magiskt vis i onsdags när nästan 70.000 tog plats på Old Trafford för att bevittna premiären mellan England och Österrike. Ribban är därmed lagd för återstoden av turneringen och under lördagen är det dags för den hittills kanske mest spännande striden på förhand. Sverige ska ta sig an Nederländerna på Bramall Lane i Sheffield och jag vågar påstå att detta är gruppfinalen trots att två matcher återstår efter denna 90-minutare. Mark Parsons basar över de regerande mästarinnorna som slog ut just Sverige i kvartsfinal på deras väg mot guldet 2017. Samma visa utspelade sig i VM-semifinalen två år senare och den psykologiska fördelen är en som inte ska underskattas inför denna drabbning. Wolfsburg-ytterbackarna Wilms och Janssen tar hand om varsin kant och i backlinjens centrala delar blir jag förvånad om van der Gragt och Nouwen inte bildar mittbackspar. Kvartetten utgör en stabil defensiv tillsammans med rutinerade keepern van Veenendaal, men det är framför allt i offensiven som Nederländerna har sina styrkor. Miedema, Martens och van de Donk är spelare av yppersta snitt som Sverige verkligen måste hålla ett extra öga på. Med det sagt går det heller ingen nöd på Peter Gerhardssons besättning. Som helhet anser jag att Blågult sitter ihop på ett bättre sätt och förbundskaptenen kan dessutom röra om i sin startelva utan att kvaliteten försämras markant. Mycket av förhandssnacket har handlat om Stina Blackstenius kamp mot klockan för att bli kvitt sin lårskada, men så sent som i onsdags – när Sverige gjorde sin första träning i England – hoppades anfallaren kunna gå för fullt under torsdagen. Arsenals spjutspets är en viktig ingrediens i Blågults anfallsspel. Ett annat ämne som varit på tapeten är vem som ska ta hand om platsen som högerytter. Sofia Jakobsson besitter mängder av mästerskapsrutin som kan visa sig viktig i en premiär, men bakom henne knackar Johanna Rytting Kaneryd på dörren. Häckens storstjärna visade minst sagt framfötterna i genrepet mot Brasilien och är en spelare som kan förändra en matchbild på egen hand. Konkurrens är hur som haver viktigt och i kraft av ett marginellt starkare lagbygge väljer jag att placera mitt utgångstecken på Sverige. Det ska dock påpekas att detta är en på förhand helt öppen historia och inget av lagen bör vara särskilt missnöjda med ett kryss vid likaläge nära slutvisslan. Mittentecknet är således något att fundera över på större bongar. Osäker till spel Stina Blackstenius, Sverige (lårskada)

Draget! - 3. Degerfors - IFK Norrköping Peking kan få problem Det är ingen underdrift att kalla drabbningen på Stora Valla för en ångestladdad sådan. Nästjumbon Degerfors ska mäta svärd med ett underpresterande IFK Norrköping som börjar tappa rejält på toppstriden. I den senaste omgången gick Peking på pumpen med 0-1 mot Sirius där östgötarna inte åstadkom särskilt mycket av glädje i offensiv riktning. Som om inte förlusten vore nog drabbades gästerna dessutom av ett blytungt avbräck. Christoffer Nyman linkade av med en befarad skada efter blott 25 minuter och anfallaren är ett ytterst osäkert kort inför lördagens äventyr. Sedan tidigare är de Brito borta från spel säsongen ut medan Dagerståls avtal löpte ut i slutet på juni. Ledningen har gått ut och lovat förstärkningar i spelartruppen och det lär behövas om säsongen inte ska vara över redan innan hösten står i antågande. Efter en stark vår med fyra raka segrar står nu gästerna noterade för lika många utan vinst, ett kvitto på att saker och ting inte går åt rätt håll. Bortaspelet har heller inte varit något att skriva hem om och med tanke på Stora Vallas underlag drar jag mig för att lita blint på den formsvaga favoriten. Degerfors rosar heller inte marknaden men här ska de trots allt kunna bjuda upp till kamp. Individuella misstag blandat med naivitet på egen planhalva grusade förhoppningarna till poäng mot IFK Göteborg, men lyckas värdarna radera ut snedstegen denna tidiga lördagsafton är mycket vunnet. Gyau och Gravius får finna sig i att följa akten från botbänken, något som torde innebära startplatser för både Krezic och Carlén. Det är dugliga ersättare och i de främre leden blir jag inte förvånad om Bertilsson, Djurdjic och Campos kan såra ett inte sällan framtungt Peking. Firma Holmberg/Solbergs manskap trivs som allra bäst hemma på egen gräsmatta medan Norlings adepter darrar i knäskålarna när det finns risk för pollenallergi. Det får mig att blicka allra mest åt vänstersidan, särskilt om tvåan fortsätter sin promenad upp mot 50 procent. Stannar den däremot under samma gräns är det inte omöjligt att andelssystemet sitter fullsmetat i bruksorten. Missar matchen Ronald Mukiibi, Degerfors (okänt)

Christos Gravius, Degerfors (avstängd)

Joseph Claude Agyeman Gyau, Degerfors (avstängd)

Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (knäskada)

Kristoffer Khazeni, IFK Norrköping (sjukdom) Osäker till spel Christoffer Nyman, IFK Norrköping (muskelskada)

Dijan Vukojevic, Degerfors (muskelskada)



Favoriten! - 11. Kalmar - Sirius Derbi della Rydström Ett kärt återseende väntar på Guldfågeln Arena där Henrik Rydström och dennes Kalmar ställs mot 46-åringens gamla arbetsgivare Sirius. Sviterna från Rydströms äventyr i Uppsala sitter kvar även under Daniel Bäckströms ledning, om än i något annorlunda form. De blåsvarta gästerna har visat prov på höga berg (2-0 mot Elfsborg) och djupa dalar (0-4 mot Djurgården) under säsongens gång. Mot en opponent som, likt Sirius själva, gillar att rulla bollen längs backen trivs gästerna allra bäst och höga på ångorna från 1-0-triumfen mot Norrköping tror jag att Bäckströms gäng ska kunna bjuda upp till dans även här. Shabani och Zeidan – som sägs vara snubblande nära Norrköping respektive Malmö FF – saknades senast men det hindrade inte besökarna från att spelmässigt vara väl så bra som Peking. Kouakou och Karlsson Lagemyr oroade opponenternas backlinje gång efter annan och i den andra halvleken introducerades Sugita på plastmattan. Japanens säsong hade dittills inte gått som planerat, men när han krutade in 1-0 strax utanför straffområdet såg det ut som om himlen log mot den lille magikern. Hittar Sugita upp i samma nivå som under Rydströms ledning får Kalmar se upp denna söndag. Smålänningarna gör det fortsatt bra och har häng på den absoluta toppstriden, men mot slutet har prestationerna inte varit mer än precis tillräckliga för att räcka till poäng. Bara en förlust på de sju senaste är givetvis starka papper, men av de fyra segrarna under samma period har bara en varit med fler än ett måls marginal. Att detta sammanfallit med en formdipp hos livsviktiga Oliver Berg är ingen tillfällighet. Lyckas Kalmar få igång sin guldklimp denna söndag får Sirius svårt att hålla emot, men jag väljer samtidigt att dra öronen åt mig när ettan valsar upp mot 65 procent. Sedan slutet på 2018 har Sirius bara torskat ett inbördes möte i allsvenska sammanhang och här anser jag att åtminstone krysset bör ackompanjera ettan. Bli inte förvånade om även tvåan hittar in på andelssystemet. Missar matchen Filip Sachpekidis, Kalmar (muskelskada)

Patrick Nwadike, Sirius (knäskada)

Andreas Murbeck, Sirius (knäskada) Osäker till spel Moustafa Zeidan, Sirius (okänt)