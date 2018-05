Motiverat Spurs vill säkra CL-platsen

Match 1. Everton - Southampton

The Saints tog en mycket viktig seger i derbyt senast och har nu häng på lagen över strecket. Motivationen är således på topp inför mötet med Everton på Goodison Park. Liverpool-laget är dessutom ett lag de ska kunna besegra. The Toffees har inte imponerat nämnvärt spelmässigt och har inte speciellt mycket att spela för. Det finns alltjämt mycket fint spelvärde på Southampton och så länge tvåan håller sig under 35 procent är det en strålande lågprocentsspik.

Match 5. West Bromwich - Tottenham

En av de största favoriterna på kupongen är Tottenham. Det är befogat. Spurs brukar ha lätt för West Bromwich och behöver vinna lördagens möte för att hålla Chelsea på behörigt avstånd i tabellen. West Brom har visat fin form, men det kommer bli degradering till The Championship. Här skulle det förvåna mycket om de räcker till mot ett klart starkare Tottenham. Tvåan finns i skrivande stund till 65 procent och då är det en suverän spik!

Match 11. Rochdale - Charlton

Rochdale krigar för sin existens i League One. Laget stod för en katastrofal höst men har ryckt upp sig betänkligt under våren. The Dale behöver dock ta in en poäng på Oldham den avslutande omgången för att stanna i den engelska tredjedivisionen. Truppen tränaren Keith Hill förfogar håller definitivt League One-klass och här gäller det att kräma ur det sista. På Spotland Stadium har de bara förlorat fem av 22 matcher under säsongen. Ettan är en fin värdespik även om det finns viss kryssrisk.

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

