Newcastle faller på hemmaplan mot jumbon

Höjdaren - 2. Chelsea - Leicester

Trolig hemmaseger på Stamford Bridge

Ett formsvagt Leicester har tappat mark i tabellen efter flera sämre insatser. The Foxes återfinns först som tolva i Premier League när de reser till huvudstaden för match mot Chelsea under lördagen.

För The Blues går det desto bättre. Chelsea har gjort en fullt godkänd höst under nya Maurizio Sarri. 37 poäng på 17 omgångar är över förväntan. Att det bara räcker till en fjärdeplats beror dock på helt andra faktorer.

Båda lagen var i spel i veckans Ligacupspel. Leicester stod för en bättre prestation än på länge men fick slutligen ge sig efter straffar mot Manchester City. Chelsea avancerade däremot inför hemmafansen på Stamford Bridge när Bournemouth besegrades med 1-0. Eden Hazard hoppade in och avgjorde där. Ingen fara med den fotskada det ryktades om tidigare under veckan alltså.

Chelsea är fortsatt obesegrade på hemmaplan under säsongen och truppläget ser näst intill optimalt ut när laget kliver in i det täta matchandet under jul. Álvaro Morata är egentligen enda frågetecken av de spelare som fått frekvent med speltid.

Leicester stod för en stark insats på Stamford Bridge i fjol när det slutade mållöst. Då låg The Foxes faktiskt närmast segern rent spel- och chansmässigt. Nu ser dock formen betydligt sämre ut hos gästerna med fyra raka tävlingsmatcher utan seger. Här får de svårt att hota ett stabilt Chelsea och ettan står stadig. För den som chansar och har råd kan möjligen en kryssgardering vara på sin plats.

Missar matchen

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Osäker till spel

Álvaro Morata, Chelsea (knäskada)

Gary Cahill, Chelsea (oklart)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)

Benjamin Chilwell, Leicester (knäskada)

Spiken - 3. Cardiff - Manchester United

Premiärseger för Solskjaer!

Efter många om och men fick slutligen José Mourinho sparken. Förlusten mot Liverpool i söndags blev droppen för ledningen som valde att lösa “The Special One” från kontraktet. In har ingen mindre än Ole Gunnar Solskjaer plockats och han kommer styra The Red Devils till slutet av säsongen.

Första uppgift för norrmannen blir mot laget han faktiskt tränade 2014, Cardiff. Det återstår att se om han kan få fart på spelare som Paul Pogba, Romelu Lukaku och Jesse Lingard som alla underpresterat kraftigt under säsongen. Även om några taktiska förändringar syns med detsamma ska naturligtvis bli spännande att se.

Till Wales reser United hur som helst med ett relativt bra truppläge. Alexis Sánchez finns förvisso på skadelistan men i övrigt är inga spelare helt borta från denna tillställning. Backarna Luke Shaw, Chris Smalling och Marcos Rojo är dock frågetecken. Något som med största sannolikhet innebär att Victor Nilsson Lindelöf startar.

Cardiff har lyft sig efter en tung start, inte minst hemma i den walesiska huvudstaden. Där har fyra av de fem senaste matcherna slutat med seger, The Bluebirds samtliga trepoängare hittills den här säsongen. Mot topplagen har det dock blivit idel förluster på fem försök.

Känslan är att United lyfter sig rejält här under sin nya manager och då ska inte Cardiff ha något att sätta emot. Tränarbytet var nödvändigt och jag är övertygad om att en förbättring från de mesta mästarna kommer ses redan på Cardiff City Stadium. Tvåan är en gångbar spik denna vecka!

Missar matchen

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Osäker till spel

Ashley Richards, Cardiff (lårskada)

Daniel Ward, Cardiff (knäskada)

Gregory Cunningham, Cardiff (smäll mot huvud)

Joseph Bennett, Cardiff (oklart)

Luke Shaw, Manchester United (oklart)

Chris Smalling, Manchester United (oklart)

Marcos Rojo, Manchester United (oklart)

Skrällen? - 6. Newcastle - Fulham

Jumbon med fin chans på östkusten

På den engelska östkusten står viktiga poäng på spel under lördagen. Jumbon Fulham kommer på besök till St James’ Park och ska försöka bryta en dyster trend på fyra raka matcher utan seger.

Trots den svaga sviten har det sett något bättre ut för The Cottagers sedan Claudio Ranieri tillträdde. De svartvita föll senast i derbyt mot West Ham (0-2) men förtjänade där ett betydligt bättre resultat. Försvarsspelet är fortsatt ett problem där baklängesmålen kommer till väl enkelt. Det behöver mästartränaren från 2015/16 få ordning på om det ska bli spel i Premier League även nästa säsong för Fulham.

Kapaciteten till nytt kontrakt finns helt klart, det tåls att upprepas. Truppen ser på pappret stark ut, inte minst offensivt med Aleksandar Mitrovic, André Schürrle och Aboubakar Kamara. Defensivt finns samtidigt spelare med rutin från den här nivån, bland annat Alfie Mawson och Calum Chambers.

Nu gäller det att hitta formen inför det tuffa matchandet kring jul och på St James’ Park ska Londonlaget ha en ypperlig möjlighet till poäng. Newcastle ser nämligen inte alls bra ut där stora frågetecken sätts för lagets offensiv. The Magpies har enbart mäktat med 14 mål framåt på 17 matcher vilket är sämst av samtliga lag i Premier League.

Senast vann Rafa Benítez lag borta mot Huddersfield efter att Salomón Rondón tryckt in matchens enda mål. Det var dock långt ifrån någon övertygande insats från Skatorna. Hudds hade bland annat 15-8 i avslut, 10-1 i hörnor och 74-26 i bollinnehav i den tillställning.

Visst finns en defensiv trygghet hos hemmalaget men det faktum att de har otroligt svårt att göra mål och får försvara större delen av matcherna gör streckningen i detta möte väldigt obefogad. En jämn tillställning är att vänta och då ska knappast Newcastle streckas till över 60 procent. Med allt värde på gästerna är det fint läge att chansa borta ettan och spela X2. Det gör jag på majoriteten av mina system.

Osäker till spel

Jonjo Shelvey, Newcastle (lårskada)

Federico Fernández, Newcastle (vadskada)

Karl Darlow, Newcastle (armbågsskada)

Ryan Sessegnon, Fulham (ljumskskada)

Kevin McDonald, Fulham (lårskada)