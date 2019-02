Newcastle tappar poäng mot ligajumbon

Draget - 1. Bournemouth - Wolverhampton

Bra slagläge för Wolves!

På Vitality Stadium ska en härlig batalj gå av stapeln denna lördag. Två lag som stundtals charmat publiken ställs mot varandra på sydkusten. Bournemouth har etablerat sig i Premier League och detsamma lär gälla nykomlingen Wolverhampton som bjudit på vägvinnande fotboll denna säsong.

Vargarna från West Midlands placerar sig som “best of the rest”, det vill säga på en sjundeplats inför den 27:e omgången. Formen är dessutom formidabel hos de orangea. Tio poäng på de fyra senaste i Premier League och färskt avancemang till kvartsfinal i FA-cupen via 1-0 borta mot Bristol City den gångna helgen.

Bournemouth har varit spellediga sedan nionde februari då de inte hade mycket att sätta emot Liverpool på Anfield. 3-0 till The Reds var rättvisande siffror där. På hemmaplan trivs dock The Cherries betydligt bättre och är sjunde bäst i ligan. 4-0 mot Chelsea i slutet av januari imponerade.

Här har dock de rödsvarta fyra riktigt tunga avbräck. Simon Francis, David Brooks, Lewis Cook och Callum Wilson missar alla lördagens drabbning. Det är ytterst kännbara tapp även om flera spelare visat framfötterna i Eddie Howes lagbygge.

Wolves är ett av ligans bättre bortalag och känns snäppet hetare än Bournemouth just nu. Här kommer troligen matchbilden passa Nuno Espírito Santos manskap som kan ligga på kontring och såra hemmalagets bräckliga defensiv. Värdet finns på gästerna och X2 blir därför valet.

Missar matchen

Simon Francis, Bournemouth (korsbandsskada)

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Callum Wilson, Bournemouth (knäskada)

Lewis Cook, Bournemouth (korsbandsskada)

Osäker till spel

Junior Stanislas, Bournemouth (lår)

Matt Doherty, Wolverhampton (smäll mot huvud)

Diogo Jota, Wolverhampton (benskada)

Skrällen? - 2. Newcastle - Huddersfield

Skatorna hamnar i trubbel?

På St James’ Park står ytterst viktiga poäng på spel denna lördag. Newcastle krigar för kontraktet då de befinner sig på precis rätt sida nedflyttningsstrecket medan Huddersfield är klar jumbo och måste ta tre pinnar här för att ha en realistisk chans på spel i Premier League även till hösten.

Att säga att gästernas form är medioker är en underdrift. En poäng har spelats in på de 13 senaste omgångarna och sex ynka mål har gjorts på dessa matcher. Totalt har det bara blivit 14 bollar i rätt nät för The Terriers den här säsongen, ett snitt på 0,54 mål per match.

Newcastle är näst sämst i den kategorin med totalt 22 mål. Rafa Benítez gäng har i ärlighetens namn sett väldigt svaga ut genomgående under säsongen där anfallsspelet är under all kritik. Det finns definitivt en fara att det blir spel i The Championship för den klassiska klubben nästa säsong.

Här kliver de svartvita självfallet in som favoriter men inte så stora som de görs till. Det skiljer trots allt inte speciellt mycket mellan dessa lag. Newcastle vann med 1-0 på John Smith’s Stadium i december men då var Huddersfield det klart bättre laget och förtjänade en poäng. Bland annat hade Hudds 15-8 i skott och 10-1 i hörnor i den tillställningen.

I skrivande stund streckas The Magpies till 75 procent, något som överhuvudtaget inte går att köpa. Det finns alldeles för mycket värde på gästerna för att inte plocka med krysset och tvåan här. De som är på jakt efter de stora pengarna kan rentav chansa bort ettan. Jag väljer att gå den säkra vägen och plocka med samtliga tecken.

Missar matchen

Isaac Mbenza, Huddersfield (vadskada)

Daniel Williams, Huddersfield (knäskada)

Osäker till spel

Jonjo Shelvey, Newcastle (lårskada)

Spiken - 3. Leicester - Crystal Palace

Leicester får retroaktiv utdelning!

På King Power Stadium vankas ett möte mellan två mittenlag. Crystal Palace är dock i behov av poäng då Londonlaget faktiskt bara har tre poäng tillgodo på Southampton under strecket. Viktig vägskälsmatch för The Eagles således när de reser till Leicestershire.

Formmässigt har de blåröda gästerna visat upp klart godkänd form. Fem poäng på de tre senaste ligamatcherna och i FA-cupen är Roy Hodgsons mannar framme i kvartsfinal efter förra helgens 2-0 seger mot Doncaster. Där väntar Watford i mitten av mars. Rent spelmässigt finns det dock fortsatt massvis att ta av.

Leicester har tvärtemot visat upp ett strålande spel men inte fått någon som helst utdelning. Trots spelmässigt övertag mot både Manchester United och Tottenham kammade The Foxes noll. Med normal utdelning hade det blivit minst två poäng i de matcherna.

Kan de blåvita stå för samma fina insats inför hemmapubliken under lördagen ska de dock ses med fin chans att bryta sin negativa trend. Leicester är det något bättre laget här och även om de inte imponerat på King Power Stadium under säsongen känns 45 procent alltför bra på ettan för att inte synas. Claude Puels rävar är en gångbar spik på denna svårtippade kupong.

Missar matchen

Marc Albrighton, Leicester (lårskada)

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Pape Souaré, Crystal Palace (axelskada)

Osäker till spel

Connor Wickham, Crystal Palace (oklart)

Julian Speroni, Crystal Palace (lårskada)