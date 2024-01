"Nu är det dags för Alexander Isak att kliva fram"

Att tänka på

Kupongen går inte i mål förrän sent på lördagkväll.

Everton har bara gjort ett mål på sina fyra senaste tävlingsmatcher.

Enzo Maresca roterade i Leicesters senaste FA-cupmatch och jag vill varna för ett förbättrat Birmingham.

Det skriker målsnålt i match 6 där två destruktiva lag drabbar samman på The Den.

Blackpool kommer att bli väldigt hårt streckade på lördag. Charlton är inte så oävna som de senaste resultaten visar.

Burton fick med sig 2-0 mot Charlton och ska inte heller räknas bort mot Cambridge. Ettan är en favorit i fara.

Övriga spikförslag

Leeds - Daniel Farke och dennes Leeds mår väldigt bra just nu. Onsdagens seger mot tyskens gamla lag, Norwich, var den femte raka i alla tävlingar och The Peacocks blir onekligen en obehaglig aktör att brottas med i toppen av The Championship. Offensiven är extremt slagkraftig och även om Farke skulle rotera i FA-cupen mot Plymouth håller jag de vitklädda som väldigt tydliga favoriter. Plymouth har spets i duon Whittakter/Hardie, men det är främst på Home Park som The Pilgrims får ut mest av sitt kunnande. Bortaspelet är ett aber och jag tror att gästerna åker ur FA-cupen på Elland Road. Stabil etta.

Leyton Orient - Så sent som i tisdags bröt Reading en negativ trend när Derby besegrades med 1-0 på Select Car Leasing Stadium. The Royals gavs således hopp i bottenstriden i League One, men med tanke på problemen som råder runt klubben är jag inte alls säker på att värdarna är på rätt väg. För drygt två veckor sedan avbröts matchen mot Port Vale sedan fansen stormat planen i protest mot ägaren och med risk för slitna ben i spelartruppen tror jag att Reading kan få problem mot Leyton Orient. Gästerna kommer däremot hit med en rejäl formtopp. Fyra segrar och en oavgjord på de fem senaste är starka papper och faktum är att Londonlaget inte släppt in ett enda mål på dessa fighter. Topplag som Portsmouth och Bolton har fått stryka på tassen och jag ser Reading som nästa offer för formtåget. Tvåan är en lusfräck chansspik.

Avstängningar på tipset

Sandro Tonali (Newcastle)

Issahaku Fatawu (Leicester)

Rhian Brewster (Sheffield United)

Tayo Edun (Charlton)

Nathan Thompson (Stevenage)