"Ny kalldusch för Isaks Newcastle"

Att tänka på

Kupongen innehåller en jackpot på 14 miljoner kronor!

Blackburn gjorde jobbet mot Millwall (2-1) men torskade xG i samma match. Jag utesluter inte en motreaktion mot ett skickligt Swansea. X2 rensar friskt.

Plymouth har tagit fyra poäng på de två senaste inbördes mötena med Ipswich. Jag vill inte spika Leicester till vilken procent som helst även om QPR står för motståndet. Krysset skapar korsdrag bland kuponghögarna.

Charlton har gjort 17(!) mål i sina fem senaste tävlingsmatcher på hemmaplan.

Övriga spikförslag

Bournemouth - Inledningen har varit hemsk för Bournemouth som står utan seger efter nio omgångar. Iraolas gäng hade ledningen senast mot Wolverhampton men tappade till 1-2 när Cook såg rött i början av den andra halvleken. Goda råd börjar stiga i pris i bottenstriden, men mot ett naivt Burnley tror jag att The Cherries kan resa sig. Kompanys mannar spelar stundtals en trevlig fotboll, men det har också blivit smärtsamt tydligt att defensiven inte håller måttet i Premier League. Här tror jag att belgaren försöker gå för tre poäng med en öppen matchplan, något som ett cyniskt och revanschsuget Bournemouth utnyttjar. Ettan spikas till vad som ser ut att bli vettig procent.

Hull - I den 96:e minuten tappade Preston 2-1 till 2-2 mot Southampton. Surt sa räven, men väntat säger jag. The Lilywhites har levt på lånad tid i toppstriden i The Championship och jag blir inte förvånad om raset fortsätter under lördagen. Lowe hade även i fjol problem med att vända på skutan när det började att gå utför för gästerna och jag håller Rosenior som en bättre tränare. Den gamla försvararen bröt i veckan en negativ trend när han lotsade sitt Hull till 2-0 borta mot Birmingham. Ungdomarna Delap och Philogene-Bidace stod för målen och är bara två av en drös spännande lirare hos de orangesvarta. Hull är ett bättre lag och går om Preston i tabellen denna lördag. Trivsam spiketta.

Avstängningar på tipset

Sandro Tonali (Newcastle)

Lewis Cook (Bournemouth)

Connor Roberts (Burnley)

Jimmy Dunne (QPR)

Hayden Hackney (Middlesbrough)