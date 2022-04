"Ny seger efter höstens överkörning"

Lördagen kan inte komma snart nog. Stryktipset bjuder på en helengelsk kupong där fem matcher från Premier League trängs med åtta fajter från The Championship. Ett par klara spikar hittas i början av kupongen, men visst ska det också kunna skrälla på sina håll. Med 13 miljoner kronor i jackpot finns det alla möjligheter för en rejäl smäll i utdelningskolumnen och givetvis ska jag vara där och nosa på full pott. Andelarna till mitt system köper ni via länken här nedan!

Spiken! - 1. Leeds - Manchester City

City vinner enkelt

Det återstår fem omgångar av Premier League och vinner de ljusblåa samtliga dessa tillställningar är de ligamästare. Ett enda poängtapp kan bli ödesdigert för Liverpool tuggar på som en maskin just nu. Kommer City upp i samma nivå som i hemmamatchen mot Real Madrid tidigare i veckan ska det dock inte vara några problem. Då spelade de ljusblå fantastisk fotboll och segersiffrorna borde blivit större än 4-3.

En häftig retur väntar redan på onsdag och visst bör Guardiola rotera en del för att hålla sina stjärnor friska. Fernandinho och Aké är två defensiva kuggar som lär kliva in från start medan Gündogan, Grealish och Sterling kan ta plats längre fram i banan. Dessa “reserver” hade alla tagit en fast plats i Leeds startelva. Dessutom är Joao Cancelo tillbaka från sin avstängning (som gällde i Champions League) och bör således figurera i denna kamp.

Leeds har verkligen fått till det mot slutet och står nu noterade för elva inspelade poäng på de tre senaste omgångarna. Jesse Marsch har framförallt fixat försvaret som var helt bedrövligt under Bielsas tid vid rodret. Ett enda insläppt mål på de tre senaste omgångarna imponerar. Det hjälper såklart att kapten Liam Cooper och mittfältskuggen Kalvin Phillips är tillbaka från sina skadebekymmer.

Framåt ser det något trubbigare ut när Patrick Bamford är skadad och mycket hänger på att spelare som Daniel James, Rodrigo och Raphinha har en bra dag. De är dock inga utpräglade strikers. Senast borta mot Crystal Palace hade Leeds låga 0,37 i xG och den matchen slutade 0-0. Trots hemmaplan nu lär det knappast bli enklare att skapa målchanser denna lördag mot ett guldjagande motstånd.

När dessa två lag möttes dagen efter lucia vann Manchester City med hela 7-0. Sex olika målskyttar presenterade sig då och bredden som finns i bortalaget är verkligen häftig. Det lär såklart inte bli lika stora siffror på Elland Road när City förbereder sig för en kommande Champions League-match, men det råder trots allt enorm klasskillnad mellan dessa lag. Besökarna har en extra växel att lägga in när det behövs och löser tre viktiga poäng. Tvåan spikas trots hård streckning.

Missar matchen

Adam Forshaw, Leeds (vadskada)

Patrick Bamford, Leeds (knäskada)

Tyler Roberts, Leeds (oklart)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

John Stones, Manchester City (muskelskada)

Osäker till spel

Mateusz Klich, Leeds (höftskada)

Jamie Shackleton, Leeds (vadskada)

Kyle Walker, Manchester City (vristskada)

Bottenstriden! - 4. Watford - Burnley

Sista chansen för Watford

Watford har gått blytungt en längre period och har med fem omgångar kvar att spela nio poäng upp till lördagens motståndare Burnley på säker mark. Förlust här och nedflyttning är i praktiken helt klart. Självförtroendet lär inte vara på topp efter sex förluster på de sju senaste omgångarna och 1-5 borta mot Manchester City förra helgen. En match där Bålgetingarna var utspelade från start till mål.

Fem nya insläppta baljor sätter också fokus på försvarsspelet som varit bedrövligt under i stort sett hela säsongen. 67 insläppta på 33 omgångar ger ett snitt på över två baljor i baken per tillställning. Då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Kabasele, Samir och de andra gör vad de kan, men de är Championship-spelare i grunden. Kvalitén för Premier League finns inte där. Framåt ser det desto mer spännande ut med King, Dennis och Sarr.

Burnley dras med en hel del skador, men lyckades ändå besegra Wolverhampton med 1-0 förra veckan. Sju pinnar på de tre senaste omgångarna har fört upp The Clarets över nedflyttningsstrecket och beslutet att sparka Sean Dyche verkar ha varit ett genidrag. Det är dock bara två pinnar ner till Everton under giljotinen och då The Toffees har en match mindre spelad är även Burnley i desperat poängbehov.

Mot Wolves saknades Maxwel Cornet på grund av en skada, en viktig pjäs som är tveksam till spel nu också, och då fick Matej Vydra chansen på topp bredvid mäktige Wout Weghorst. Tjecken tackade för förtroendet genom att pricka in matchens enda mål. Bakåt har Ben Mee varit i rehabrummet en längre period och då har Nathan Collins växt flera centimeter. Mittbacken har hittat ett starkt samarbete med James Tarkowski, speciellt på fasta situationer där de är duktiga. Collins skallade faktiskt in en hörna mot Southampton för ett par veckor sedan.

Watford måste gå för segern och kommer troligen ha en del boll, men jag tror de får svårt att penetrera Burnleys väloljade defensiv. Gästerna kommer samtidigt försöka göra detta till en fysisk batalj med mycket fokus på fasta situationer och då får Watford svårt att stå emot. Jag håller Burnley snäppet vassare och börjar strecka från höger. Värdet på ettan ser dock ut att bli fint så på större system får även det tecknet åka med.

Missar matchen

Cucho Hernández, Watford (knäseneskada)

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (vadskada)

Ben Mee, Burnley (knäskada)

Ashley Westwood, Burnley (vristskada)

Osäker till spel

Samuel Kalu, Watford (vristskada)

Francisco Sierralta, Watford (vadskada)

Kiko Femenía, Watford (mjukdelsskada)

Juraj Kucka, Watford (mjukdelsskada)

Erik Pieters, Burnley (knäskada)

Jay Rodriguez, Burnley (vadskada)

Maxwel Cornet, Burnley (knäskada)

Uppflyttningsjakten! - 6. Blackburn - Bournemouth

Avgörande poäng på spel i Lancashire

The Championship är inne i slutstriden och det ska spelas en minst sagt rafflande match på Ewood Park där båda lagen har allt att spela för. Blackburn har tappat farten de senaste veckorna, men derbysegern mot Preston tidigare i veckan (4-1 på bortaplan) gör att Rovers fortsatt har chansen att nå playoff. Det skiljer tre poäng upp till sexan Sheffield United och de blåvita måste såklart vinna båda fajterna för att ha någon chans alls.

Ben Brereton Díaz startade mot Preston och även om det inte blev några mål från den farliga strikern hade han en fot med i de flesta chanserna ändå. Chilenaren stod för två assist och har han en bra dag går inget försvar i den här ligan säkert. Sam Gallagher startade längst fram och noterades också för ett mål. Bradley Dack startade på bänken och har inte riktigt hittat storformen efter sin allvarliga knäskada, men där har Rovers ett ruggigt sparkapital.

Bournemouth stod för en mäktig upphämtning mot Swansea där 0-3 blev 3-3, men tappade poäng igen och nu börjar det se lite kärvt ut för The Cherries. Nu skiljer det bara tre poäng ner till formstarka trean Nottingham och de två lagen möts på tisdag. Sydkustgänget riskerar alltså att tappa den uppflyttningsplats som varit deras under i stort sett hela säsongen. Hur står det till med nerverna egentligen?

Krysset mot Swansea var femte gången på de sex senaste omgångarna där de rödsvarta misslyckades med att vinna matchen. Kelly och Phillips hade problem i mittförsvaret trots att de hade den meriterade duon Cook och Lerma som en sköld framför. Framåt började det hända saker när Kieffer Moore byttes in och walesaren satte dit två bollar. Han blir svår att hålla från startelvan nu även om Solanke också är en anfallare av hög klass.

Spelare för spelare känns Bournemouth snäppet vassare, men Blackburn spelar med en härlig intensitet som brukar vara svårt att hantera på Ewood Park. Värdarna är faktiskt seriens femte bästa hemmalag med raden 12-5-5 och vann dessutom höstens möte mellan lagen. Jag lockas i skrivande stund mest av 1X, men detta är en match där det är läge att avvakta spelstopp för att se startelvor och hur både odds och procent rör sig.

Missar matchen

Reda Khadra, Blackburn (knäseneskada)

Dilan Markanday, Blackburn (oklart)

David Brooks, Bournemouth (cancer)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäseneskada)

Jordan Zemura, Bournemouth (knäseneskada)

Osäker till spel

Leif Davis, Bournemouth (höftskada)

Morgan Rogers, Bournemouth (benskada)

