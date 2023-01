Ny skrällchans när Liverpool spelar - risk för cuputtåg

Skrällchansen! - 1. Liverpool - Wolverhampton Liverpool överskattas Liverpool stod för en direkt svag insats borta mot Brentford tidigare i veckan och torskade med 1-3. Därmed är det ganska långt upp till Champions League-platserna för Klopps mannar som bör lägga störst kraft på ligaspelet. Ibrahima Konaté hade en mardrömskväll mot Brentford då han först stod för ett självmål och sedan var för vek innan 3-1-målet. Ett mål som fick Klopp att gå i taket och såga domaren längs med fotknölarna, men det har den gode tysken inget för. Det var inget fel på närkampen innan målet och Klopp bör nog rannsaka sig själv istället för att hitta externa undanflykter. Första halvlek var då rent ut sagt usel och Klopp bestämde sig för ett trippelbyte redan i paus. En av de som byttes ut var Virgil van Dijk som hade en känning i låret. Rapporter har kommit om att det kan vara en långvarig skada och jag har svårt att se hemmalaget chansa med den viktiga mittbacken här. Matip lär kliva in istället och dessutom bör vi få se spelare som Keita och Jones få speltid. För att inte tala om nye Cody Gakpo som nu är spelklar för sin nya klubb. Wolverhampton får två dagars kortare vila till denna match efter att ha spelat ett derby mot Birmingham under onsdagen. Inte optimalt för Lopeteguis gäng som dessutom ligger riktigt pyrt till i tabellen. Insatsen mot Aston Villa var det dock inget fel på och truppen är egentligen för bra för att harva under nedflyttningsstrecket. Moutinho, Neves och Nunes är en mittfältstrio av hög klass. Längre fram i banan startade Hwang, Podence och Costa mot Villa. Skulle Lopetegui vilja rotera på de positionerna finns det minst sagt täckning på bänken. Traoré, Jiménez och nye lånet Cunha kan komma in istället och den trion har också mycket att ge. Då har jag inte ens nämnt Goncalo Guedes som värvades inför säsongen och då sågs som en offensiv frälsare. Liverpool på Anfield Road är såklart alltid en väldigt svår uppgift och ettan streckas också därefter. Wolverhampton är dock ett lag som väldigt sällan är utspelade, de brukar vara med i matcherna men får bara inte in bolluslingen i nät. Mot ett hemmalag utan Van Dijk i backlinjen ska det finnas möjlighet att måla och jag köper inte det stora favoritskapet på värdarna. Detta ska garderas tidigt, helst med alla tecken. Missar matchen Arthur, Liverpool (lårskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (vadskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (vadskada) Osäker till spel Roberto Firmino, Liverpool (muskelskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Jordan Henderson, Liverpool (huvudskada)

Virgil van Dijk, Liverpool (lårskada)

De här två lagen möttes alltså i ligan för drygt en vecka sedan och då vann Brentford med 2-0 på West Hams arena. En spelmässigt jämn match och jag ser ingen anledning till varför detta skulle vara annorlunda. Jag tror på en tät batalj där gästernas bredare bänk är det som till sist fäller avgörandet. Värdet lär hamna till höger och då tycker jag att tvåan är en riktigt häftig chansspik. Missar matchen Shandon Baptiste, Brentford (muskelskada)

Kristoffer Ajer, Brentford (knäskada)

Aaron Hickey, Brentford (vristskada)

Kurt Zouma, West Ham (knäskada)

Maxwel Cornet, West Ham (vadskada) Osäker till spel Ivan Toney, Brentford (knäskada)

Frank Onyeka, Brentford (knäseneskada)

Spiken! - 3. MIddlesbrough - Brighton Brighton fortsätter spela fin fotboll Det fanns en del olyckskorpar som trodde Brighton skulle sjunka som ett skepp när kapten Potter lämnade. Så har det dock inte alls blivit. Istället spelar Fiskmåsarna lika rolig och vägvinnande fotboll som någonsin förr och kommer närmast från en ordentlig kross över stackars Everton trots bortaplan. Spelare som Gross, March och Mitoma hade då stor lekstuga. Unge stjärnskottet Evan Ferguson gjorde sin första start i Premier League och noterades för ett mål och en assist. En 18-årig irländare med en lysande framtid framför sig. Caicedo dominerade mittfältet totalt i den matchen och frågan är hur De Zerbi nu väljer att formera sin elva. Mac Allister, som nyss kommit tillbaka från semestern efter VM-guldet, hoppade in mot Everton och är redo att starta nu. Trossard, Lallana och Lamptey är andra lirare som började på bänken mot The Toffees och mycket väl kan starta här. Middlesbrough är inne i en bra period i The Championship med tre raka segrar vilket har fört upp de rödklädda på en femteplats i tabellen. Senast besegrades Birmingham med 3-1 efter två mål och en assist av Matt Crooks. En spelare som står på tio poäng hittills under säsongen. Han är en del av en ganska bred offensiv där även Forss, Akpom, Watmore och Muniz Rodrigo finns att tillgå. Längre bak i banan hittar vi Riley McGree, som ju mötte Mac Allister i VM med sitt Australien, och Howson. Med Fry och Lenihan i backlinjen framför keepern Steffen är detta ett relativt komplett lag på den nivå de till vardags spelar. Boro kommer verkligen inte ge slaget förlorat nu heller, men de är inte vana vid att möta motstånd av den kaliber som kommer till Riverside under lördagen. Brighton besegrade Arsenal på bortaplan i Ligacupen tidigare under säsongen och spelar samma vägvinnande fotboll oavsett om det är hemmaplan eller bortagräs som gäller. Värdarna får svårt att hinna upp i press mot de kvicka besökarna och jag tror att Brighton dominerar denna match ganska klart. Det finns bättre skrällchanser på annat håll, här väljer jag att spika tvåan. Missar matchen Adam Webster, Brighton (mjukdelsskada)

Danny Welbeck, Brighton (mjukdelsskada)

Matt Clarke, Middlesbrough (ryggskada)