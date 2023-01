Ny tung seger för Alexander Isak

Det är ett mycket lurigt Stryktips som väntar denna lördag med fem matcher från Premier League och åtta bataljer från The Championship. I den förstnämnda turneringen hittas tre fina bortaspikar som jag tror mycket på. Min första analys är gjord och mina tankar finner ni på pränt här nedanför. Glöm inte att köpa andelar via länken här nedan!

Höjdaren! - 1. Crystal Palace - Newcastle

Newcastle vinner enkelt

Crystal Palace spelar fotboll som ett Championship-lag som dock har enorm individuell kvalité längst fram. I onsdagens match mot Manchester United spelade Vieiras mannar riktigt dålig fotboll med ett passningsspel som var långt ifrån godkänt. Ändå löste de en poäng efter en riktig världsklassfrispark signerad Olise som gick ribba in. Med honom på ena kanten och Zaha på den andra finns det åtminstone spelare att hålla koll på.

Édouard och Mateta var däremot direkt misslyckada i den bataljen och bör ersättas av Ayew och Eze som båda hoppade in i den andra halvleken. På mittfältet slet Hughes och Doucouré förtjänstfullt, men kvalitén fanns helt enkelt inte där när det kommer till det kreativa. De spelare som imponerade mest var mittbackarna Guehi och Richards som gjorde sin första start för klubben. Ytterbackarna Mitchell och Clyne såg däremot vilsna ut.

Newcastle kommer från en 1-0-seger över Fulham på hemmaplan där Alexander Isak kom in mot slutet av matchen och avgjorde i den 89:e minuten. Där har The Magpies ett riktigt sparkapital, vi svenskar vet bättre än några andra vad den gänglige anfallaren går för. Med Isak och Wilson som alternativ på topp med Saint-Maximin och Almirón på kanterna är detta svartvita lag minst sagt svårstoppade.

TILL STRYKTIPSET

Joelinton lär kliva ner på mittfältet då Bruno Guimaraes skadade sig mot Fulham och inte kan delta här. Ett jätteavbräck såklart, men med Joelinton, Longstaff och Willock ser det okej ut centralt också. Bakåt har Eddie Howe fått ihop det perfekt med Trippier och Burn vid sidan av Schär och Botman. Dessutom är Nick Pope en av nationens allra bästa burväktare.

I mina ögon är det inget snack om att Newcastle är ett betydligt bättre lag än Crystal Palace och trots bortaplan kan jag inte se något annat än att det är Skatorna som tar tag i taktpinnen från start. Örnarna från södra London bör ha en del trötta ben efter onsdagens mangling och orkar inte hålla emot i 90 minuter. Tvåan kommer troligen streckas något högt, men det kan inte hjälpas. Spika på.

Missar matchen

Joachim Andersen, Crystal Palace (vadskada)

James McArthur, Crystal Palace (höftskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (muskelskada)

Bruno Guimaraes, Newcastle (vristskada)

Matt Targett, Newcastle (fotskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (vadskada)

Spiken! - 2. Leicester - Brighton

Brighton vinner igen

Det är få lag i denna liga som har så hög potential som Brighton har. Fiskmåsarna spelar en fantastisk fotboll och kommer från en minst sagt imponerande 3-0-seger över Liverpool. En match där de blåvita klart och tydligt var det bättre laget. Solly March stod för två mål och en assist då och är en spelare som har tagit enorma kliv i sin utveckling de senaste åren. Han är given ute till höger.

Lika given är Mitoma till vänster och japanen är något av årets värvning i Premier League. En sevärd spelare med bollen klistrad vid fötterna. Estupinan, Welbeck och Lallana är andra spelare som förtjänar beröm för sättet de spelar fotboll på. Allra mest imponerar dock Brightons centrala mittfält. Bortsett firma Partey/Xhaka har Caicedo och Mac Allister varit den kanske bästa mittfältsduon i hela ligan.

Leicester är i fritt fall och har förlorat samtliga fyra ligamatcher efter uppehållet. Närmast kommer de från 0-2 borta mot Nottingham. En match där Brendan Rodgers mannar hade det mesta av bollen, men hade enormt svårt att skapa farliga målchanser. Kreativiteten som James Maddison brukar stå för saknas verkligen när den offensiva mittfältaren är skadad. Han finns inte med här heller.

Tielemans gör vad han kan för att få fram bollar till Jamie Vardy på topp, men i övrigt ser det ganska svagt ut. Ndidi och Mendy är defensivt lagda och inga fantomer med bollen direkt. Amartey och Faes startade som mittbackar mot Forest och den duon känns hur skakig som helst. På bänken finns Söyüncü, men inte heller han skänker någon vidare trygghet. Skadade Evans saknas verkligen.

Brighton vann höstens möte mellan lagen med klara 5-2. Så stora siffror blir det knappast nu, men visst är gästerna ett betydligt mer välmående fotbollslag än Leicester i dagsläget. På bortaplan kan de mycket väl få de ytor som behövs och då blir det åka av när Mitoma och company sätter fart. Detta vinner Brighton och jag väljer att spika tvåan trots hård streckning.

Missar matchen

James Maddison, Leicester (knäskada)

Ricardo Pereira, Leicester (hälseneskada)

Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

Boubakary Soumaré, Leicester (knäseneskada)

Kiernan Dewsbury-Hall, Leicester (mjukdelsskada)

Osäker till spel

Leandro Trossard, Leicester (vadskada)

Bottenmötet! - 4. West Ham - Everton

Häftigt ångestmöte i London

När halva ligan är spelad ligger de två klassiska klubbarna West Ham och Everton under nedflyttningsstrecket. Nu möts de i huvudstaden i en otroligt viktig match. West Ham har hamnat här efter att bara mäktat med en pinne på de sju senaste omgångarna. Jag är dock inne på att det kommer vända för The Hammers förr snarare än senare. Truppen håller trots allt rätt hög nivå.

Kurt Zouma är tillbaka från sin skada och han lär gå rakt in i startelvan här. Ett viktigt tillskott för West Ham. Med Soucek och Rice som sköld precis framför är det svårt att ta sig förbi och The Hammers släppte bara till 0,80 i xG borta mot Wolves i en match som förlorades med 0-1. Det är det offensiva spelet som varit problemet under säsongen så långt. 15 gjorda mål på 19 omgångar är inte bra nog, men med Benrahma, Bowen, Fornals, Lanzini, Antonio, Paquetá och Scamacca alla tillgängliga ska de kunna spräcka nollan under lördagen.

Everton borde byta ut den oduglige Frank Lampard så snart som möjligt. Han har lett sitt lag till nio raka matcher utan seger i alla tävlingar och det råder upprorsstämning bland fansen som högljutt protesterat mot allt från ledningen till spelare. Förra helgen var The Toffees på väg mot tre blytunga poäng hemma mot Southampton, som är jumbo i tabellen, men två vackra mål av Ward-Prowse såg till att alla poäng hamnade på sydkusten.

Onana, Gueye och Iwobi började på mittfältet då och det är en hårt arbetande trio. Dock finns det inte speciellt mycket kreativitet där och passningsspelet blir lidande. På topp är Calvert-Lewin en skugga av sitt gamla jag och Everton blir helt beroende av att Demarai Gray ska hitta på något på egen hand. Defensivt finns starka namn som Godfrey, Tarkowski och Coady framför Pickford, men de hänger inte ihop som en enhet.

Så länge Lampard är ansvarig för de blåklädda från Liverpool tror jag att de ligger riktigt illa till. Det kan bli degradering om det vill sig riktigt illa. West Ham däremot har för mycket klass för att riskera att åka ur och lär snart vända uppåt i tabellen. Den vändningen kan mycket väl inledas nu, men då ettan lär streckas upp på tok för högt behöver det tidigt garderas med ett kryss. Båda lagen lär trots allt vara hyfsat rädda för att förlora matchen.

Missar matchen

Alphonse Areola, West Ham (höftskada)

Maxwel Cornet, West Ham (vadskada)

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Michael Keane, Everton (muskelskada)

James Garner, Everton (ryggskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada)

TILL LISS ANDELAR