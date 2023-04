Ny tung seger för Liverpool

Mathias gick ut med en riktig smäll när förra helgens Stryktips renderade i 13 rätt och drygt 50 000 kronor fördelade mellan andelsköparna! Ribban är således lagd och jag ser verkligen fram emot att sätta tänderna i lördagens kupong. Premier League varvas med The Championship innan målgång sker på Stora Valla. Det bästa av allt är att det finns 11 miljoner i jackpot. Hoppa ner i Spela Tillsammans-båten via länken nedan!

Spiken! - 1. Liverpool - Nottingham

Liverpool kör över Nottingham (till Stryktipset)

Liverpools säsong stod vid ett vägskäl när de låg under med 0-2 i halvtid mot Arsenal. I den andra halvleken samlade Jürgen Klopps kompani kraft och körde över The Gunners fullständigt. Att siffrorna stannade vid 2-2 var en skymf mot de rödklädda som producerade långt över 4,0(!) xG och hade det inte varit för en storspelande Ramsdale hade Liverpool vunnit den fighten med stora siffror.

Retroaktiv utdelning föll med det sagt när Liverpool i måndags begav sig till Elland Road. Jota och Salah stod för varsin doppietta i 6-1-segern där värdföreningen var fullkomligen överlägsna från första till sista minut. Leeds bjöd förvisso inte upp till något vidare motstånd men jag vidhåller trots allt att det snarare är de hemmahörande som är på helt rätt väg i sin formkurva.

Truppläget är så gott som optimalt inför mötet med Nottingham och Klopps drag att spela Trent Alexander-Arnold som en inverterad ytterback har visat sig funka bra i de två senaste matcherna. Liverpool-produkten är oerhört skicklig på att hitta vassa djupledslöpare som Salah, Gakpo och Jota med precisa passningar och med tanke på det försvarsspel som lördagens kombattanter visar upp kan detta bli en obehaglig uppgift.

Nottingham är segerlösa i sina tio senaste ligamatcher och på främmande mark ståtar Forest med totalt 2-13 i baken på deras fem senaste resor. Bara sex poäng har spelats ihop utanför hemtrakterna under säsongens gång och med ett sådant facit blir det givetvis svårt att hålla sig flytande i världens bästa liga. Nykomlingarna har föga förvånande trillat under giljotinen under rådande formsvacka och jag blir inte förvånad om de stannar kvar där fram till säsongen går i mål.

Till skillnad från Jürgen Klopp har Steve Cooper ett ansatt truppläge att förhålla sig till där bland andra viktiga slitvargen Yates är ett tungt frågetecken på mittfältet. Nottingham har problem i sitt uppställda försvarsspel och mot ett Liverpool som inte sällan belägrar motståndarnas planhalva ser jag spel mot ett mål framför mig under 90 minuter. Ettan kommer att bli kupongens största favorit, men det spelar ingen roll. Spika av och gå vidare.

Höjdaren! - 3. Brentford - Aston Villa

Högkaratig drabbning i London (till Stryktipset)

För inte alltför många veckor sedan agerade Brentford hare bland lagen strax bakom Europaplatserna i Premier League. Fem raka utan seger – varav tre raka förluster – har dock inneburit att The Bees hamnat tio poäng efter Tottenham på femteplatsen och ska Franks gäng blanda sig i toppstriden igen behöver den negativa trenden brytas omgående.

Med det sagt har prestationerna inte varit så illa som resultaten visar, åtminstone inte mot slutet. Londonlaget vann xG klart mot Newcastle och 0-2 i nacken mot Wolverhampton var inte i paritet med matchbilden. På Gtech Community Stadium har de rödvita bara förlorat två ligamatcher under hela säsongen och jag tror att den ramstarka defensiven ligger till grund för en stark prestation framför den egna publiken.

Ivan Toney har pangat in 18 mål åt andra hållet så här långt och jag blir inte förvånad om den sylvassa anfallaren hittar rätt denna lördag heller. Jensen, Mbeumo och Schade är skickliga medhjälpare i de främre leden som Aston Villa får svårt att hålla i schack. Unai Emerys mannar går urstarkt för stunden men jag vill snabbt föra till protokollet att gästerna snittar en bit över 1,0 xGA per bortamatch.

Dessa siffror har sminkats över av Watkins vansinniga formtopp längst fram men mot sitt gamla lag tror jag att den rörlige strikern blir hårt uppvaktad. Emerys förkärlek till att dra in sina yttrar centralt i banan gör att Watkins får fritt spelrum som spjutspets, men Brentfords 3-5-2-uppställning känns samtidigt som ett optimalt motgift mot gästernas centrerade filosofi.

Jag tror på en böljande tillställning mellan två aktörer med Europaplatser i kikarsiktet och i kraft av hemmaplan faller ettan mig allra mest i smaken. Känslan är att en tillbakastuds ligger i korten för Brentford och skulle ettan hålla sig under 40 procent närmare spelstopp är det ett tecken jag inte kommer vara blyg för att spika. Skulle fördelningen förändras drastiskt blickar jag först och främst mot tvåan.

Varningen! - 13. Degerfors - Elfsborg

Degerfors underskattas på Stora Valla (till Stryktipset)

Degerfors inledde Allsvenskan med 1-3 i baken borta mot Hammarby men följde sedan upp det med omvända siffror hemma mot Halmstad. I den senaste omgången togs ett kliv i fel riktning efter 0-2 mot Mjällby och enligt detta mönster borde det vara dags för en rejäl prestation mot Elfsborg. Så enkelt fungerar det givetvis inte men hemma på Stora Vallas gräsmatta lockas jag ändå mest av vänstersidan när Elfsborg kommer på besök.

Inga större växlar ska dras efter bara tre omgångar men av det Degerfors visat upp tycker jag att de har betydligt fler bitar på plats än vid samma tidpunkt i fjol. Rossbach har sett vass ut mellan stolparna och på flankerna bombar Bouzaiene och Mammar fram i strid ström. Campos och Vukojevic är sedan en skicklig duo längst fram och jag ser det inte som otroligt att de sistnämnda straffar ett ibland naivt Elfsborg.

Gravius och Ohlsson missade mötet med Mjällby på grund av sjukdom men det finns förhoppningar om att duon ska hinna bli redo för spel till lördagens uppgift. Skulle så bli fallet höjs bruksklubbens slagkraft ytterligare en nivå. Elfsborg kommer närmast från en förkrossande 5-0-seger mot Brommapojkarna, men så som BP sett ut väljer jag att inte förhasta mig i hyllningskören till gästerna.

Boråsarna har inte gräs som sitt föredragna underlag och nämnas bör även att Ondrejka – som i dagarna blev klar för en flytt till Royal Antwerp till sommaren – tvingades utgå med en befarad skada i den senaste omgången. Frick är ett annat frågetecken och på en mindre snabb gräsmatta lutar jag åt att Bernhardsson och company får svårt att utnyttja sin fart på samma sätt som på en snabb plastmatta.

Elfsborg tappade poäng i gräspremiären borta mot Varberg och även om de vann fjolårets motsvarande möte med hela 6-0 vill jag påpeka att Degerfors är flera hack förbättrade den här säsongen. Kan firma Holmberg/Solberg styra sitt manskap till att undvika defensiva omställningar är mycket vunnet och jag tror att det finns risk att tvåan närmar sig 60 procent. Promenerar den till och med över 60-strecket är 1X mina föredragna tecken. Hela spannet är möjligt på andelssystemet.

