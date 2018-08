"Nya Chelsea" går mot seger

Höjdaren - 2. Fulham - Crystal Palace

Knapp fördel Palace i London-derby

Fulham är tillbaka i Premier League efter fyra säsonger utanför finrummet. Det satt dock långt inne för att The Cottagers skulle ta klivet upp i fjol. Det svartvita London-laget slutade trea i The Championship och tvingades till ett ovisst kval. Där lyckades Fulham säkra uppflyttningen efter seger mot Derby och senare Aston Villa i playoff-finalen.

Slavisa Jokanovic lag ser på pappret intressant ut. Supertalangen Ryan Sessegnon valde att stanna på Craven Cottage och Aleksandar Mitrovic har köpts loss från Newcastle. Dessutom har truppen kryddats med spelare som André Schürrle, Luciano Vietto, Jean Michaël Seri och senast i raden André Zambo Anguissa.

Redan i premiären är det dags för säsongens första London-derby när Crystal Palace står för motståndet i sydvästra London. Roy Hodgson tog över ett krisande The Eagles under hösten i fjol men vände på skutan och förde de blåröda, trots massiva skadebekymmer, till en elfte plats.

Inför denna säsong ser Palace trupp ytterst intressant ut. Nyckelspelarna har behållits och dessutom har intressanta nyförvärv såsom Cheikhou Kouyaté och Max Meyer gjorts. Den sistnämnda kan komma att bli en av säsongens attraktioner med sin speed och finess.

Jag håller Crystal Palace som det bättre laget här och ger gästerna utgångstipset trots att det är en premiär mot en nykomling. Fulham på Craven Cottage ska med det sagt inte underskattas. Strecka från höger och gardera efter plånbokens storlek!

Missar matchen

Denis Odoi, Fulham (avstängd)

Alfie Mawson, Fulham (knäskada)

Scott Dann, Crystal Palace (korsbandsskada)

Osäker till spel

Luciano Vietto, Fulham (muskelskada)

Spiken - 3. Huddersfield - Chelsea

Fin start för Sarri på JS Stadium!

Det är ett nytt Chelsea som kommer till spel denna säsong. Antonio Conte har bytts ut mot Maurizio Sarri på tränarposten och således också lagets spelfilosofi. En trebackslinje har övergått i en 4-3-3 formation som Sarri så framgångsrikt använt hos Napoli.

Med sig från Neapel har den kedjerökande tränaren tagit brassen Jorginho. I veckan plockades dessutom Reals Madrids Mateo Kovacic in på lån och mittfältet ser således riktigt stark ut. På målvaktsposten har efter många vändor Thibaut Courtois bytts ut mot Kepa Arrizabalaga som blev den dyraste målvakten någonsin när han värvades för 72 miljoner pund från Athletic Bilbao i veckan.

Under försäsongen har spelet inte imponerat nämnvärt och det finns många frågetecken hos Chelsea inför premiären. Det finns dock samtidigt ett enormt kunnande och mästarna från 2017 kommer att vara ett topplag även denna säsong. Om de kan vara med och hota om de mest framskjutna placeringarna återstår att se.

I premiären ställs Chelsea mot Huddersfield borta på John Smith’s Stadium. David Wagners lag stod för en strålande prestation i fjol när de klarade kontraktet som nykomlingar. Nu går de dock in i den tuffa andra säsongen och mycket talar för att The Terriers kommer få det tufft att lösa kontraktet på nytt.

Truppen ser relativt svag ut på pappret även om ett par förstärkningar gjorts. Terence Kongolo, som var på lån från Monaco till klubben i våras, har plockats in permanent och även Adama Diakhaby har värvats från det franska furstendömet. Det är dock inga värvningar som skrämmer. Offensivt känns Huddersfield tämligen bleka.

Även om Chelsea kommer in till detta möte utan perfekt uppladdning har jag svårt att se någon annan utgång än en seger för gästerna. The Blues vann detta möte med 3-1 i fjol och har bättre spelare på varje position. Jag är övertygad om att Maurizio Sarri får en fin start på sitt Premier League-äventyr med London-laget. Tvåan spikas utan några som helst tveksamheter.

Missar matchen

Marco van Ginkel, Chelsea (korsbandsskada)

Osäker till spel

Kurt Zouma, Chelsea (smäll mot huvud)

Skrällen? - 4. Watford - Brighton

Allt spelvärde på Brighton!

Watford och Brighton slutade jämsides i tabellen i fjol, på den undre halvan men med behörigt avstånd till nedflyttningsstrecket. Nu möts de i premiären på Vicarage Road i vad som förväntas bli en jämn batalj.

Hemmalaget är intressanta ur svensk synvinkel denna säsong. Pontus Dahlberg och Ken Sema har nämligen plockats in under sommaren. 19-årige Dahlberg kommer troligen inte få någon speltid av Javi Gracia sin första säsong, men Ken Sema ska ha goda möjligheter att slå sig in i The Hornets elva. Särskilt som förra årets succényförvärv, Richarlison, lämnat för Everton.

Watford var annars ett väldigt oförutsägbart lag förra säsongen som blandade och gav hejvilt. Med 64 insläppta mål var det bara Stoke och West Ham som var sämre. Säsongen avslutades dessutom svagt med endast fem poäng de nio sista omgångarna. Det skulle inte förvåna om de gulröda blir indragna i bottenstriden denna säsong.

Brighton tycker jag ser betydligt mer intressanta ut. Sydkust-laget har en fin grund att stå på med en stark defensiv organisation. Chris Hughton är en av ligans bästa tränare och klubben har dessutom värvat smart under sommaren. Iraniern Alireza Jahanbakhsh vann skytteligan i Eredivisie förra säsongen och har alla förutsättningar att lyckas i Premier League. Bernardo och Leon Balogun är även två smarta värvningar som kommer göra skillnad.

I fjol nollade Brighton Watford i båda mötena. Här ska de ha goda möjligheter att lyckas igen och få med sig både en och tre poäng från premiären. Hemmalaget är i mitt tycke kraftigt övervärderade och allt värde finns på The Seagulls. X2 rensar fint bland systemen och är ett givet spel i min bok.

Missar matchen

Obbi Oularé, Watford (höftskada)

Osäker till spel

Tom Cleverley, Watford (hälskada)

Gerard Deulofeu, Watford (vristskada)

Stefano Okaka, Watford (lårskada)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Glenn Murray, Brighton (ryggskada)

Jürgen Locadia, Brighton (ljumskskada)

