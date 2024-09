Optimala förutsättningar - Liverpool fortsätter att imponera

Att tänka på

Kupongen innehåller 15 miljoner i jackpot.

Everton får troligen tillbaka flera pjäser – däribland Branthwaite – mot Crystal Palace. Trots det är ettan ingen singel jag vill hålla i handen. Tvåan ackompanjerar.

Jag har stundtals blivit imponerad av Nottingham men gnisslar lite tänder av favoritskapet mot Fulham. När Gibbs-White och Espírito Santo saknas lockas jag istället av rövarspiken till höger.

Hull och Millwall är två lag vars favoritskap inte lockar mig nämnvärt i match 7 respektive 8.

Leeds övertygar för sällan för att jag ska blindspika ettan mot ett skickligt Coventry.

Portsmouth visar inga vidare underliggande siffror och får det tufft mot ett svårspelat Sheffield United.

Övriga spikförslag

Brentford - Det vankas Londonderby på Brentford Community Stadium där jag för närvarande tycker att Brentford har betydligt fler bitar på plats än West Ham. Lopetegui har inte alls fått igång The Hammers som föll med 0-3 mot Chelsea förra helgen. Så sent som i onsdags gick gästerna även en omgång i Ligacupen mot Liverpool till mötes, något som borde innebära slitna ben inför lördagens bravader. Brentford har i sin tur fått jobba på vad som gick fel i 1-3-förlusten mot Tottenham. The Bees skänkte bort mängder av lägen till Spurs som tog till vara på tillfällena, men här förväntar jag mig ett cyniskt Brentford som gör livet surt för West Ham. Då ligger ettan nära till hands. Mbeumo hänger minst en balja – spikad etta.

Middlesbrough - Trots två spelmässigt dominanta insatser har Middlesbrough fått nöja sig med en poäng i mötena med Preston och Sunderland. Oroväckande är att Boro visar samma tillkortakommanden i offensiven som under fjolåret, men med Michael Carrick på tränarbänken har de rödvita samtidigt ultimata förutsättningar för att fortsätta rada upp fina prestationer. Jag tror att en sådan räcker mot ett undermåligt Stoke. The Potters fick ingen effekt på tränarbytet då Pelachs adepter föll med 1-3 mot dittills segerlösa Hull och bortsett från Viktor Johansson i buren tycker jag inte att någon lagdel håller för den övre halvan i The Championship. Andra bullar råder för Boro som är ett playoff-lag i vardande. Ettan står stadigt på egna ben.

Avstängningar på tipset

Morgan Gibbs-White (Nottingham)

Joel Bagan (Cardiff)

Sam Greenwood (Preston)