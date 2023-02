Osäkert för Isaks manskap - Liverpool kan bryta sviten

Höjdaren! - 1. Newcastle - Liverpool Målrikt på St James’ Park? (Till Stryktipset) Jag trodde hårt på Liverpool i måndagens derby mot Everton och med facit i hand var det över 90 minuter inget snack om att 2-0-segern var rättvis. The Toffees stod för en blek insats när Salah och Gakpo frälste hemmapubliken med varsin balja, men det ska ändå sägas att egyptierns ledningsmål föranleddes av en stolpnick från Tarkowski. I efterdyningarna av densamma kontrade Pool in 1-0 och det är precis sådana marginaler som krävs för att vända på ett tidigare becksvart mörker. Bortsett målskyttarna vill jag även framhäva prestationerna av Núnez och framför allt Bajcetic. Uruguayanen skapade problem för en långsam Coleman och assisten till Salah visade att Núnez trots allt kan leverera precisa bollar i avgörande lägen. Så länge anfallaren fortsätter att göra allt för laget blir jag inte förvånad om målen börjar komma inom en snar framtid. Bajcetic var dock matchens förgrundsfigur. Den 18-årige spanjoren tillät Liverpool att ta sig ur trängda lägen med sin lugna bollbehandling och trots att den defensiva mittfältaren inte är något fysiskt odjur vinner han merparten av sina dueller över 90 minuter. Fabinhos arvtagare är kommen och Bajcetic kan mycket väl spela en avgörande roll även på St. James’ Park denna lördagsafton. Newcastle är i sin tur fortfarande utan Bruno Guimaraes och sedan brassens utvisning i Ligacup-semin mot Southampton har “Skatorna” inte vunnit en match. 1-1 mot både West Ham och Bournemouth är inte kriminellt uselt men det är likväl uppenbart att högstanivån sjunkit utan Guimaraes närvaro. Joelinton, Longstaff och Isak är spelare som behöver kliva fram om The Magpies ska fortsätta att vara en outsider i kampen om ligatiteln. Eddie Howes mannar har ännu inte tagit stryk på egen mark men med Guimaraes avstängning och ytterligare ett par frågetecken i åtanke vågar jag inte lita blint på värdföreningen. Liverpool är kapabla till mycket när de har sin dag men å andra sidan väntar Real Madrid i Champions League redan på tisdag. Visst fokus kan finnas på den uppgiften när gästerna äntrar Englands norra delar. Jag lutar mig mot “gubben” (etta-tvåa) i en troligen böljande historia. Missar matchen Bruno Guimaraes, Newcastle (avstängd)

Matt Targett, Newcastle (hälskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Javier Manquillo, Newcastle (knäskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Arthur, Liverpool (matchotränad)

Ibrahima Konaté, Liverpool (knäseneskada) Osäker till spel Joe Willock, Newcastle (knäseneskada)

Miguel Almirón, Newcastle (vristskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (smäll)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

TILL STRYKTIPSET

Vägskälet! - 2. Chelsea - Southampton Klarar Potter ännu ett poängtapp? (till Stryktipset) Tvära kast råder för Graham Potter och dennes Chelsea som så sent som i onsdags gick på pumpen med 0-1 borta mot Borussia Dortmund. Förlusten var blytung med tanke på de tveksamma resultat som The Blues radat upp, men spelmässigt var insatsen ett rejält kliv i rätt riktning. Chelsea vann xG klart och en annan dag hade Potters gäng åkt hem till London med ett mysigt resultat att spela på inför returen. Risken för slitna ben ska inte skojas bort hur som helst när värdarna ges kort vila inför mötet med Southampton, men jag hävdar samtidigt att kortare betänketid gynnar Chelseas förutsättningar för ytterligare en stark prestation. Revanschlustan kommer att vara stor med tanke på matchbilden i Tyskland där bland andra Ziyech, Fernández och Félix var nära att hitta nätet. Trion skapade tillsammans med Havertz mängder av farligheter i de främre leden och mot ett Southampton som varken vet ut eller in just nu vill jag flagga för en möjlig styrkedemonstration av de blåklädda. Stabila mittbacken Badiashile lär vara tillbaka i startelvan och jag tycker dessutom att Reece James tar kliv åt rätt håll för varje match som går. Samma visa råder inte för Southampton. Trots ledning med 1-0 och numerärt överläge lyckades The Saints tappa till 1-2 mot Wolverhampton, en förlust som gjorde att Nathan Jones fick lämna sin tränarpost. Walesaren fick det inte alls att stämma på sydkusten och Jan Bednareks stelopererade agerande vid 1-1-målet var symptomatiskt för hur gästernas säsong hittills utspelat sig. Ett tag ryktades det om att Jesse Marsch skulle ta över efter Jones men förhandlingarna sägs ha gått i stöpet i dagarna. De rödvita gästerna ser således ut att åka till Stamford Bridge utan permanent tränare och även om det inte behöver vara en nackdel tycker jag att det våras för Chelsea. Media har länge kittlat Potters kokpunkt vad gäller hans förmåga att bli arg och kan spelartruppen sluta upp bakom sin taktiskt skicklige manager spår jag en urladdning i Londons sydvästra delar. Jag skulle kunna tänka mig att lämna ettan allena upp till minst 75 procent, men att döma av den procentuella kurvan ser den ut att hamna betydligt högre än så. På denna analys spikas Chelsea men på andelssystemet stänger jag inte dörren för eventuella garderingar. Missar matchen Armando Broja, Chelsea (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Christian Pulisic, Chelsea (knäskada)

Edouard Mendy, Chelsea (fingerskada)

Tino Livramento, Southampton (knäskada)

Juan Larios, Southampton (muskelskada) Osäker till spel Raheem Sterling, Chelsea (knäskada)

Ben Chilwell, Chelsea (smäll)

Alex McCarthy, Southampton (matchotränad)

Kyle Walker-Peters, Southampton (knäseneskada)

Favoriten! - 3. Nottingham - Manchester City City kommer stärkta efter seriefinalen (till Stryktipset) Onsdagens tidiga seriefinal mellan Arsenal och Manchester City levererade som väntat hög underhållning och till slut avgick Pep Guardiolas manskap med hela kakan. 3-1-segern var sett till resultatet urstark men de ljusblå fick onekligen slita hårt för besväret. Arsenal var det dominerande laget under merparten av matchen och City kan tacka individuella misstag för segern i den första ronden. Jag tyckte att Peps val att spela Bernardo Silva som en modifierad vänsterback var naivt men spanjoren förtjänar samtidigt beröm för hans övergång till ett mer traditionellt 4-3-3 i den andra halvleken. Det taktiska skiftet gav The Citizens välbehövlig stadga och det är såklart en psykologisk boost att göra tre mål och ta lika många poäng trots att spelet inte stämmer fullt ut. En annan fördel ser under våren ut att bli besökarnas truppläge. Pep har portionerat ut speltiden för truppen på ett genomtänkt vis och inför trippen till Nottingham ser John Stones ut att vara Citys enda avbräck. Álvarez och Foden torde ligga nära en plats i startelvan denna lördag och tillsammans med formtoppade spelare som Mahrez, Grealish och Gündogan finns kuslig spets i det himmelsblå maskineriet. Nottingham har det sämre ställt vad gäller truppläget där Steve Cooper borde ha ett klippkort till rehabstugan med tanke på alla besök som måste göras hos läkarteamet. Awoniyi och Niakhaté är kännbara avbräck och det finns också farhågor för att firma McKenna/Boly kan missa denna uppgift. De sistnämnda inledde matchen mot Fulham från start men fick båda(!) bytas av redan innan tio minuter var spelade. De tragikomiska händelserna gav Forest en uppförsbacke som de inte kunde bestiga. 0-2 i baken innebar att nykomlingarna vunnit blott en av de fem senaste tävlingsmatcherna och formkurvan pekar således nedåt när det gäller som mest. Att då ställas mot Manchester City är som ett långfinger från schemat och det råder inget tu tal om att Cooper och company slår ur stort underläge trots fördelen av hemmaplan. Tvåan är högst trolig på City Ground. Missar matchen Dean Henderson, Nottingham (lårskada)

Moussa Niakhaté, Nottingham (muskelskada)

Giulian Biancone, Nottingham (knäskada)

Cheikhou Kouyaté, Nottingham (knäseneskada)

Taiwo Awoniyi, Nottingham (ljumskskada)

John Stones, Manchester City (knäseneskada) Osäker till spel Omar Richards, Nottingham (benskada)

Scott McKenna, Nottingham (knäseneskada)

Willy Boly, Nottingham (knäseneskada)

Jesse Lingard, Nottingham (knäskada)

Ryan Yates, Nottingham (sjukdom)

TILL STRYKTIPSET