Podden som guidar dig i jakten på jackpotten

Stryktipspodden är tillbaka med en genomgång av lördagens kupong. Denna vecka kanske det gör mer nytta än någonsin då EM-kvalmatcherna kompletteras med åtta matcher från League One och League Two. Giganten varnar för att Nederländerna kan få det tufft borta mot ett Nordirland som är all in. Dybban varnar för Israel med skyttekung Zahavi i ständig målform och Bengan rotar fram en potentiell värdespik i League Two på Crewe. Lyssna på hela podden HÄR!