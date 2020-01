"Revanschläge för Spurs"

Höjdaren! - 1. Southampton - Tottenham

Revanschläge för Tottenham

Kupongen inleds med en repris på en match som spelades under nyårsdagen. Då vann Southampton med 1-0 och Harry Kane linkade av planen skadad. En nattsvart dag således för Tottenham. Potentialen finns definitivt för att lösa ett bättre resultat denna gång.

Tottenham har visserligen haft väldigt svårt att imponera under José Mourinhos ledning, men mot Norwich i onsdags plockades ändå en tokviktig 2-1-seger. Då var Hugo Lloris tillbaka mellan stolparna efter sin jobbiga armbågsskada. Ett bra tillskott helt klart. Dessutom gjorde Gedson Fernandes, ny från Benfica, sitt andra inhopp för klubben.

På minussidan finns Harry Winks som gick sönder mot Norwich. Tråkigt för 23-åringen som närmade sig toppformen. Med Moussa Sissoko också på skadelistan kan det mycket väl bli Ndombèlé och Dier från start på mittfältet. Ändå en skicklig duo som ska kunna prestera på hög nivå. På det stora hela har Tottenham en så stark trupp att de ska gälla som favoriter här.

Visserligen har Southampton sett riktigt fina ut mot slutet med en stekhet Danny Ings på topp som spelar sitt livs fotboll. I 2-0-segern mot Crystal Palace tidigare i veckan vilades Ings från start vilket kanske tyder på att han kommer starta här. Adams, Djenepo, Boufal och Romeu är andra spelare av hög klass som är redo om Hasenhüttl väljer att rotera.

På förhand känns detta som en helt öppen tillställning mellan två relativt jämnstarka lag. Spelare för spelare är det dock svårt att bortse från att Spurs har det bättre materialet. De har trots allt ungefär samma lag som i våras spelade final i Champions League. Värdet ser ut att hamna till höger och då är det läge att rita ner X2 i första hand.

Missar matchen

Harry Kane, Tottenham (knäseneskada)

Moussa Sissoko, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Jan Bednarek, Southampton (hälseneskada)

Harry Winks, Tottenham (oklart)

Ben Davies, Tottenham (vristskada)

Spiken! - 2. Hull - Chelsea

Chelsea tar sig vidare

Kupongens på förhand allra säkraste spik hittas på KCOM Stadium där Hull tar emot Chelsea. Tigrarna har ett ganska fint manskap där en spelare som Jarrod Bowen verkligen sticker ut. Här kommer dock en av Englands stora elefanter på besök och då är det svårt att mäta sig med den stjärnglans som finns där.

Som de stora lagen brukar göra kommer säkert Frank Lampard använda turneringen som ett tillfälle att ge speltid åt en del pjäser som inte startade senast. Det kan innebära att Alonso, Mount, Zouma, Pedro, Barkley, Tomori och Batshuayi får starta. Alla är spelare som tveklöst hade gått rakt in i Hulls bästa elva.

Chelsea har inte imponerat speciellt mycket mot slutet och 2-2 mot Arsenal i tisdags var en rejäl missräkning med tanke på att The Blues fick spela med en man mer i över en timme. Två segrar på de fem senaste tävlingskamperna imponerar inte. När Londonklubben ställdes mot Nottingham i förra omgången av FA-cupen var det en spelmässig slakt från de blåkläddas sida. Då Hull håller ungefär samma klass som Nottingham ger det en fingervisning om hur matchbilden kommer se ut.

Hull kommer från två raka 0-1-förluster mot Fulham och Derby. Det brukar annars inte vara det offensiva spelet som är problemet för de orangesvarta. Istället är det 36 insläppta mål i serien, som är näst sämst av alla lag på den övre halvan, som sticker ut. Burke och De Wijs är inte det stabilaste mittbacksparet direkt.

Hull och Chelsea möttes faktiskt i FA-cupen för två år sedan, då i åttondelsfinal. Den gången vann storlaget från London med hela 4-0. Överhuvudtaget har Hull sju raka förluster inbördes och 2-17 i målskillnad. Den sviten bättras knappast på här. Chelsea vinner detta och även om tvåan ser ut att krypa iväg lite för högt spikas tvåan.

Missar matchen

Jon Toral, Hull (knäskada)

Kevin Stewart, Hull (fotskada)

Christian Pulisic, Chelsea (ljumskskada)

Osäker till spel

Angus MacDonald, Hull (cancer)

Stephen Kingsley, Hull (knäseneskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Reece James, Chelsea (knäskada)

Helgarderingen! - 6. Burnley - Norwich

Överstreckat Burnley ska inte vara säkra på seger

Två lag som verkligen borde lägga mest krut på ligan möts på Turf Moor denna lördag. Norwich ligger som bekant allra längst ner i Premier League med 17 inspelade poäng och ska de lyckas med en “great escape” behöver allt fokus ligga där. Burnley har å andra sidan skrapat ihop 30 pinnar och ligger högre upp, men samtidigt skiljer det bara sju poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Dessa två lag ska alltså mötas i FA-cupen nu och Burnley kommer in med stort självförtroende. De har nämligen besegrat både Leicester och Manchester United i ligan den senaste veckan. 2-0 på Old Trafford är ett rejält styrkebesked och där stod Jay Rodriguez för ett riktigt kanonmål när han dunkade in bollen ribba in med vänster fot.

När Burnley fick besök av Norwich i ligan i september vann de med 2-0 efter att Chris Wood, som också nätade mot United, stått för båda målen. Det var dock en spelmässigt helt jämn match och Burnleys spelstil brukar vara densamma oavsett om de möter Manchester United borta eller Norwich hemma. Det kommer vara disciplin och stort fokus på fasta situationer som gäller.

Norwich har en helt annan filosofi där possession och kreativ fotboll står i första rummet. Under vintern har de också fått in två klasspelare i Rupp och Duda som kommer ge stadga till mittfältet. Längst fram springer som vanligt Pukki på allt och kan inte han delta finns den intressanta supertalangen Adam Idah, som gjorde tre mål mot Preston i förra omgången av FA-cupen, i truppen.

Burnley ser starka ut för tillfället, men det är som redan nämnts inget lag som rullar ut sina motståndare direkt, vilka det än må vara. Norwich är på intet sätt chanslösa här och när ettan springer iväg rejält streckmässigt går den inte att lämna ensam. Valet blir att plocka med samtliga tecken där tvåan rensar fint.

Missar matchen

Ben Godfrey, Norwich (avstängd)

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Osäker till spel

Ashley Barnes, Burnley (oklart)

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (knäseneskada)