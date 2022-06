"Revanschsuget England slår tillbaka"

Det ska spelas väldigt många matcher från Nations League under lördagen och nio av dessa tar plats på Stryktipset. Bland annat ska stornationer som Belgien, Nederländerna, England, Italien och Tyskland in i elden för tredje gången denna samling. En playoff-final från kvalet mot La Liga och tre matcher från Ettan, både den södra och den norra, avslutar kalaset. 7 miljoner kronor förgyller kalaset ytterligare och det är såklart inget som får missas. Andelar köper ni via länken här nedan!

Höjdaren! - 1. England - Italien England tar viktig trepoängare England testade en del nya spelare mot Ungern i den första omgången av Nations League och det gick inget vidare. Lejonen torskade den matchen med 0-1. Borta mot Tyskland var de betydligt mer ordinarie, men även där släppte Southgates mannar in första målet. En pinne blev det i alla fall i München efter att Kane förvaltat en straffspark med fem minuter kvar att spela. Kalvin Phillips startade tillsammans med Declan Rice på mitten i den matchen, men tvingades utgå i den första halvleken på grund av en skada. Han ersattes av Jude Bellingham som sett lite vilsen ut i den vita dressen. Räkna med att Ward-Prowse eller Gallagher får chansen från start nu. På topp behöver Kane vilas, men England skulle kunna starta med Bowen, Abraham och Grealish som topptrio och det är en minst sagt skicklig sådan. Den sistnämnde stod för ett strålande inhopp mot tyskarna. Italien har som jag nämnt i tidigare texter en hel drös av viktiga spelare borta från truppen. Roberto Mancini testar därför en del nytt och i hemmamatchen mot Ungern startade bland annat 18-årige Wilfried Gnonto på topp. Tonåringen spelar till vardags i Zürich och även om det är en intressant lirare har han såklart en bit kvar innan han når upp till samma nivå som Immobile och Chiesa som är hemma skadade. Det blev seger mot Ungern med 2-1 efter att Pellegrini och Barella stått för Gli Azzurris mål och det är två lirare av hög klass. Pellegrini har dock spelat 156 minuter under denna samling och det skulle inte förvåna om Romas guldklimp vilas från start nu. Det känns helt omöjligt att sia om en startelva för italienarna när de har så många spelare med, men med tanke på att Mancini gillar att ge debutanter chansen bör Scalvini, Gatti och Caprari ligga bra till för att få speltid. Italien leder denna grupp på fyra inspelade poäng efter två omgångar vilket får sägas är oerhört oväntat med tanke på vilken svag trupp de har med sig. Nu tror jag dock de går på pumpen. Hittills har de blåklädda fått husera på Stöveln, men nu ska de ta sig till Molineux Stadium i Wolverhampton. England har bara mäktat med en pinne så långt och måste gå för segern. Det tror jag att de löser. Ettan spikas. Osäker till spel Kalvin Phillips, England (lårskada)

Spiken! - 3. Nederländerna - Polen Ordinarie Nederländerna tar tredje raka segern Louis van Gaal har verkligen valt att ge hela truppen chansen i de två inledande matcherna av Nations League. Efter den fantastiska insatsen borta mot Belgien, som slutade med en 4-1-seger, valde förbundskaptenen att rotera på samtliga positioner inför bortamötet mot Wales. Då såg spelet inte helt oväntat lite mer krampaktigt ut. På övertid såg Oranje ut att tappa segern när Norrington-Davies nickade in 1-1, men bara minuten senare tryckte Wout Weghorst in 2-1. Då de ordinarie pjäserna fick vila i den matchen är det ingen vågad gissning att de får chansen från start nu. Det borde innebära att Van Dijk kliver in som mittback igen medan Klaassen och De Jong startar centralt på mittfältet. På topp bör Memphis Depay kliva in och det är en spelare på jakt efter mål. Trots att han bara är 28 år gammal är Depay endast nio baljor bakom Van Persie som är nationens bästa målskytt genom tiderna. Polen tog ledningen borta mot Belgien genom ett oerhört vackert mål signerat Robert Lewandowski, men föll sedan ihop fullständigt. Fyra mål i baken under matchens sista 20 minuter gjorde att siffrorna till sist rann iväg till 1-6. Bednarek och Glik är de enda två mittbackarna av hyfsad kvalité i truppen och de har nu spelat 180 minuter på kort tid. Frågan är hur mycket de orkar. Skulle Michniewicz behöva rotera på den positionen får troligen någon spelare från den polska ligan kliva in istället. På ytterpositionerna finns det starkare alternativ att plocka in som Zalewski och Cash. I övrigt bör Klich kliva in på mittfältet medan Lewandowski och Zielinski får spela så mycket som de orkar. En okej elva, men truppen är för tunn för att mäta sig med de bästa. Nederländerna spelade fantastisk fotboll borta mot Belgien för en dryg vecka sedan och med troligen samma spelare på plan nu kommer de orangeklädda dominera denna batalj från början till slut. Polen kan möjligen komma i ett par farliga omställningar och Lewandowski kan alltid hitta nätet, men det räcker inte till. Given etta som spikas trots hård streckning.

Skrällchansen! - 4. Wales - Belgien Belgien övervärderas Belgien spelade stundtals fantastisk fotboll hemma mot Polen och att de vann matchen med 6-1 var ingenting att orda om. Martínez mannar dominerade från start till mål och brände en hel hög chanser förutom de sex bollar som hittade in i nät. Efter smällen i premiären mot Nederländerna (1-4) valde Martínez en stark elva igen och det betalade sig. Däremot innebär det att vi bör få se lite mer rotation nu. Kevin De Bruyne var inför landslagssamlingen kritisk till Nations League som koncept och då han har spelat 165 minuter den senaste veckan bör han få börja på bänken i Cardiff. Även Witsel skulle må bra av lite vila. I backlinjen startade Vertonghen, Alderweireld och Dendoncker mot Polen och framför allt den förstnämnda såg mer är lovligt trög ut. Där finns det en svaghet att utnyttja. Wales lär ha firat rejält efter att nationen blev klara för sin första VM-turnering sedan 1958 och det märktes på den elva som Robert Page ställde ut i hemmamötet med Nederländerna under onsdagen. Sju ändringar gjordes jämfört med playoff-mötet mot Ukraina, bland annat vilades Aaron Ramsey och Gareth Bale från start. Landets tveklöst två bästa spelare som troligen är tillbaka i elvan nu. Trots en reservbetonad elva stod Drakarna upp väl mot ett i ärlighetens namn ännu mer b-betonat nederländskt lag. När Norrington-Davies tryckte in 1-1 på övertid såg det dessutom ut som att walesarna skulle få med sig en pinne. Minuten efter släcktes dock det hoppet när Weghorst skallade in 2-1. Bittert, men det var i varje fall ytterligare ett bevis på hur svåra Wales är att möta i Cardiff. Det vet Belgien redan allt om. Dessa två nationer var nämligen i samma grupp i VM-kvalet. Då spelade de 1-1 på den här arenan. Nu tror jag som sagt att Belgien kommer rotera en del i sitt lag medan Wales kommer ställa en mer eller mindre ordinarie elva på benen och då lockar verkligen skrällen till vänster. 1X ritas därför ner först, men på större system bör även tvåan få plats.