"Risk att Tottenham tappar poäng igen"

Derbyt! - 1. Crystal Palace - West Ham West Ham tar andra raka segern Patrick Vieira kunde inte stå vid sidlinjen när hans Crystal Palace ställdes mot Norwich på grund av ett positivt corona-test, men Örnarna från södra London klarade sig bra ändå. 3-0 slutade matchen och det var aldrig något snack. Odsonne Édouard fick starta på topp tillsammans med Mateta och Ayew och tackade för förtroendet genom att producera ett mål och två assist. Det blir inte lätt för Benteke att ta tillbaka sin plats på topp. Wilfried Zaha kommer därmed kliva in i startelvan igen efter att ha avtjänat sin avstängning. Troligen blir det Mateta som får flytta på sig trots att han nätade mot Norwich. På mittfältet saknas Gallagher som testats positivt för corona och det är ett rejält avbräck. Även i backlinjen är Palace försvagade efter att dansken Andersen gått sönder mot Norwich. Tomkins är en hyfsad ersättare, men han och Guehi får svårt att stå emot gästernas starka offensiv. Efter fem raka tävlingsmatcher utan seger tog West Ham sig samman och besegrade Watford med 4-1 på bortagräs. Mittfältarna Soucek och Noble hade full kontroll på matchen och krönte dessutom sina insatser med varsin fullträff. Noble lär trots sin fina prestation bänkas nu då landslagsmittfältaren Declan Rice är tillbaka från avstängning. I sina bästa stunder är han och Soucek ett av seriens bästa innermittfältspar. Framåt saknas Fornals, men Lanzini, Benrahma och Bowen är en kreativ trio som ska kunna sätta Michail Antonio i farliga lägen. Svagheten finns istället i försvaret då Zouma och Ogbonna båda saknas. Diop och Dawson är två ganska tröga mittbackar och behöver mycket hjälp från sina ytterbackar. Som tur är har både Coufal och Johnson tillräckligt med speed för att täcka upp. West Ham vann motsvarande möte i fjol med 3-2 och spelare för spelare håller jag David Moyes mannar något högre. Palace brukar satsa hårt på fysiskt spel och fasta situationer, men här möter de sina övermän i den disciplinen. Diop, Dawson, Rice, Soucek och Antonio är alla tunga i luftrummet. Stannar tvåan strax över 40 procent är det vettig spik på en lurig kupong. Missar matchen Joachim Andersen, Crystal Palace (muskelskada)

Conor Gallagher, Crystal Palace (corona) Osäker till spel Eberechi Eze, Crystal Palace (corona)

Nathaniel Clyne, Crystal Palace (corona)

Michael Olise, Crystal Palace (corona)

James McArthur, Crystal Palace (knäseneskada) Spiken! - 2. Leicester - Norwich Norwich förlorar igen Daniel Farke har bytts ut mot Dean Smith på tränarbänken, men någon effekt har det inte gett. Norwich är jumbo i Premier League och det allra mesta pekar mot att de slutar på den placeringen i vår. Fem raka förluster och 0-14 i målskillnad säger det mesta om hur Kanariefåglarna mår just nu. Totalt har de bara mäktat med åtta mål framåt på hela hösten vilket är en anmärkningsvärt usel siffra. Teemu Pukki har stått för fem av dessa och när finnen inte kunde delta mot Crystal Palace fanns det inga hot kvar. Idah och Tzolis må vara spelare för framtiden, men här och nu räcker de inte till. Pukki är osäker till spel här. Det är även målvakten Tim Krul som har missat de senaste matcherna samtidigt som kaptenen Grant Hanley definitivt saknas med en axelskada. Avbräck som Norwich inte har råd med. Leicester fick knappt ihop en backlinje mot Liverpool i tisdagens match, men lyckades ändå plocka åt sig samtliga tre poäng. Ndidi och Amartey gjorde ett strålande jobb som mittbackar och fick god hjälp av mittfältarna Soumaré, Choudhury och Dewsbury-Hall. Dessutom ska Kasper Schmeichel hyllas. Dansken var strålande i målet och räddade bland annat en straff från Mohamed Salah. Det bör nämnas att Liverpool hade 2,73 i expected goals och med normal utdelning hade vunnit matchen, men inget ska tas ifrån Leicesters kämpainsats. Framåt finns det riktiga matchvinnare hos The Foxes i form av Tielemans, Iheanacho, Maddison och inte minst Jamie Vardy, även om det ska sägas att de två sistnämnda åkte på ett par smällar mot Liverpool som gör att de är osäkra till spel här. Tur då att Lookman gjort en stark höst och det var också 24-åringen som stod för matchens enda mål mot Liverpool. Den starka uppställningen kommer hitta luckor på detta Norwich, var så säkra. Lyckas Leicester bara få in ettan är det stor chans att Norwich faller ihop som ett korthus, precis som de har gjort de senaste matcherna mot Arsenal och Crystal Palace. Besökarna har 3-23 i målskillnad på sina nio bortamatcher vilket säger det mesta om spelet på resande fot. Given etta som spikas trots att den säkerligen kommer streckas högt. Missar matchen Ricardo Pereira, Leicester (benskada)

Patson Daka, Leicester (knäseneskada)

Jonny Evans, Leicester (knäseneskada)

Çağlar Söyüncü, Leicester (knäseneskada) Osäker till spel Wesley Fofana, Leicester (vristskada)

Ryan Bertrand, Leicester (vristskada)

Harvey Barnes, Leicester (corona)

Jamie Vardy, Leicester (vristskada)

James Maddison, Leicester (vadskada)

Filip Benkovic, Leicester (corona)

James Justin, Leicester (knäskada)

Storfavoriten! - 3. Watford - Tottenham Tottenham övervärderas Man kan enkelt konstatera att Tottenham inte har haft domarna mot sig de senaste omgångarna. Harry Kane slapp en otroligt tydlig utvisning mot Liverpool och istället har motståndarna åkt på röda kort i de tre senaste matcherna. Lite karma kom mot Southampton när Spurs fick ett 2-1-mål, som Fraser Forster fumlade in, bortdömt av väldigt oklara skäl. Antonio Conte har i vanlig ordning tillfört energi till spelargruppen och pjäser som Kane, Moura och Son har höjt sig de senaste veckorna. Dele Alli är en annan lirare som ser allt bättre ut. Samtidigt ska det sägas att Spurs inte har vunnit en ligamatch sedan mitten av oktober. Sedan dess har de tagit stryk av West Ham (0-1) och spelat oavgjort mot Everton (0-0) och Southampton (1-1). Watford har åkt på fem raka förluster och känslan är att det bara är en tidsfråga innan The Hornets försvinner ner under nedflyttningsstrecket. Claudio Ranieri har inte fått fart på laget. Samtidigt ska det sägas att Watford har haft ett mycket tufft spelschema mot slutet med matcher mot Leicester, Manchester City, Chelsea och West Ham. Det är ingen skam att förlora mot de lagen. Truppen är ojämn, men det finns en del skickliga spelare att hålla ögonen på. Moussa Sissoko är ett nyttigt ankare på mittfältet och vad han kan vet Spurs väl om efter fransmannens fem år i Londonklubben. Tillsammans med Kucka och Tufan, landslagsmän i Slovakien och Turkiet, har Watford en ettrig mittfältstrio. Framåt saknas alltjämt Sarr, men King och inte minst Dennis vet vart målet är beläget. Tottenham vann säsongens första möte mellan lagen med 1-0 och ska givetvis gälla som favoriter nu också, men jag tycker att Watford underskattas här. Hemma på Vicarage Road har Watford bland annat besegrat Manchester United med 4-1 tidigare under säsongen och i sina bästa stunder kan de mäta sig med de flesta lagen i serien. Jag garderar utgångstvåan redan från start och på mitt andelsspel är det inte otänkbart att alla tecken får plats. Missar matchen Tom Cleverley, Watford (knäseneskada)

Oghenekaro Etebo, Watford (lårskada)

Ismaïla Sarr, Watford (knäskada)

Danny Rose, Watford (knäskada)

Christian Kabasele, Watford (vadskada)

Steven Bergwijn, Tottenham (vadskada)

Giovani Lo Celso, Tottenham (vadskada)

Cristian Romero, Tottenham (knäseneskada) Osäker till spel Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada)

Kwadwo Baah, Watford (vristskada)

Ben Foster, Watford (ljumskskada)

Kiko, Watford (mjukdelsskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Dane Scarlett, Tottenham (corona)