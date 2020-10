Tips-SM pågår under sex Stryktipsomgångar mellan den 17:e oktober och den 21:a november 2020. För att delta måste du anmäla dig till tävlingen vilket går utmärkt att göra på spela.svenskaspel.se/tipssm

Varje vecka ska ett 64-raders system lämnas in. Lämnar du in fler än ett 64-raders måste du välja vilket av systemen som tävlar i Tips-SM. Flerveckorssystem räknas inte.

Av de sex omgångar som spelas så räknas dina fem bästa resultat med i tävlingen. Den sämsta omgången räknas alltså inte med, förutsatt att du lämnat in varje vecka under tävlingens gång.

Den som har flest rätt på fem omgångar efter den den 21:a november kan titulera sig som vinnare av Tips-SM 2020. Ingen final kommer avgöras under denna upplaga.