"Seger för Manchester United i Ronaldos comeback"

Spiken! - 1. Leicester - Manchester City

Manchester City fortsätter vräka in mål

Pep Guardiolas City lyckades inte värva in någon striker under sommaren och därmed står en av världens största klubbar återigen utan en renodlad anfallare. Gabriel Jesus kommer väl närmast, men han är troligen avstängd av FIFA tillsammans med Ederson då de ljusblå inte släppte den brasilianska duon till landslagssamlingen. Det pågår dock diskussioner mellan berörda parter så det sista ordet lär inte vara sagt i den soppan.

Offensivt klarar sig The Citizens ganska bra ändå. Tio baljor har det blivit mot Arsenal och Norwich och med kvartetten Mahrez, Grealish, Torres och Sterling tillgänglig kommer det skapas gott om chanser även under lördagen, var så säkra. Dessutom har De Bruyne och Foden börjat träna igen även om de knappast är redo för 90 minuter. Bakåt blir det intressant att se vem som står i mål om Ederson är avstängd. Zack Steffen är nämligen i karantän efter att ha haft corona. Troligen blir det veteranen Scott Carson som får dra på sig handskarna.

Leicester står precis som helgens motståndare på sex inspelade poäng, men spelmässigt har det funnits mer att önska. Segrarna mot Wolverhampton och Norwich har varit ytterst knappa och borta mot West Ham blev det stryk med hela 1-4. Visst kan de till viss del förklaras av utvisningen på Ayoze Pérez, men ändå. Pérez är fortfarande avstängd, men framåt har The Foxes det väl förspänt.

Vardy har inlett starkt och bakom honom finns Daka och Iheanacho att tillgå. Mittfältet är väldigt kreativt med Maddison och Barnes samtidigt som Ndidi och Tielemans tar hand om mittfältet. Bakåt finns det dock stora frågetecken. Fofana är borta samtidigt som både Evans och Vestergaard är tveksamma till spel. Mot Norwich bildade Amartey och Söyüncü mittlås och det såg minst sagt skakigt ut.

Leicester har kunnat hantera Manchester City ganska bra på senare år och får de in första målet kan det bli lurigt för de regerande ligamästarna. Peps maskin har dock mer klass på alla positioner och lär ta tag i det här direkt från start. Kommer de ljusblå upp i samma klass som mot Arsenal vinner de detta. Tvåan streckas något högt men spikas ändå.

Missar matchen

Ayoze Pérez, Leicester (avstängd)

Wesley Fofana, Leicester (benskada)

Ederson, Manchester City (avstängd)

Gabriel Jesus, Manchester City (avstängd)

Zack Steffen, Manchester City (karantän)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Osäker till spel

Ryan Bertrand, Leicester (sjuk)

Ricardo Pereira, Leicester (mjukdelsskada)

Nampalys Mendy, Leicester (ljumskskada)

James Justin, Leicester (knäskada)

Jannik Vestergaard, Leicester (knäskada)

Jonny Evans, Leicester (vristskada)

Phil Foden, Manchester City (forskada)

Liam Delap, Manchester City (muskelskada)

Kevin De Bruyne, Manchester City (vristskada)

Samuel Edozie, Manchester City (oklart)

Aymeric Laporte, Manchester City (muskelskada)

Bottenmötet! - 2. Arsenal - Norwich

Nervigt möte på Emirates

Mikel Arteta var hårt kritiserad av Arsenals supportrar innan säsongen började och det har knappast blivit bättre efter tre raka förluster, noll gjorda mål och en jumboplacering i tabellen. Jag vill dra det så långt som att säga att en förlust här troligen innebär att klubben tvingas sparka den misslyckade spanjoren. Här får han klara sig utan avstängda Granit Xhaka efter schweizarens hjärnsläpp mot Manchester City, men Thomas Partey är i full träning igen.

Matchen mot City var riktigt pinsam och det såg verkligen helt viljelöst ut. The Gunners måste komma ut med en annan geist nu om de ska ha någon chans och det finns inga ursäkter för Arteta. Spelare som White, Gabriel, Ödegaard, Aubameyang och Lacazette ska alla vara tillgängliga vilket gör att Arsenal kan ställa en på pappret stark elva på benen. Frågan är bara om de skickas ut i rätt formation.

Norwich har haft det lika tungt som Arsenal inledningsvis och står också på noll poäng och -9 i målskillnad. Som nykomling finns det dock en annan förståelse för Kanariefåglarna som också stod för en ganska bra insats hemma mot Leicester innan uppehållet. 1-2 slutade den matchen, men de gröngula hade faktiskt högre expected goals och kunde mycket väl fått med sig poäng från den bataljen.

Pukki, Rashica och Cantwell startade på topp mot Leicester och då fanns även Sargent på bänken. Dessutom är Tzolis tillbaka från sin skada, något vi svenskar tyvärr fick bevittna i onsdags då han låg bakom Greklands 2-0-mål i Aten. Det är inga dåliga spelare. Mittfältaren Billy Gilmour har tagit en ordinarie tröja i Skottlands landslag och där finns även Grant Hanley. Det finns många landslagsmän i detta Norwich och två nya har lånats in i form av Mathias Normann och Ozan Kabak.

Arsenal ska såklart vara favoriter hemma mot en nykomling och när lagen möttes här i juli 2020 vann The Gunners med klara 4-0. Får Londonklubben in första målet kan det rinna iväg, men skulle de tappa in 0-1 kan de rödvita mycket väl få publiken emot sig och då kommer det bli panik i laget. Då har Norwich absolut chansen att nypa poäng. Alla tecken behövs på Emirates där X2 rensar fint.

Missar matchen

Granit Xhaka, Arsenal (avstängd)

Mohamed Elneny, Arsenal (muskelskada)

Sam Byram, Norwich (knäseneskada)

Bali Mumba, Norwich (knäskada)

Przemysław Płacheta, Norwich (corona)

Osäker till spel

Sead Kolasinac, Arsenal (mjukdelsskada)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (sjuk)

Thomas Partey, Arsenal (vristskada)

Storfavoriten! - 4. Manchester United - Newcastle

Ronaldo kan göra sin andra debut

Denna lördag är en dag som Manchester United-supportrarna har sett fram emot väldigt länge. Cristiano Ronaldo, en av klubbens största spelare, är tillbaka och kan mycket väl debutera mot Newcastle. Det kommer såklart ge en rejäl boost till hela laget bara att få spela med en sådan superstjärna, men han är heller inte bara där för att agera reklampelare. Ronaldo är fortfarande en av världens bästa målskyttar, något han visade mot Irland under landslagsuppehållet.

Med Bruno Fernandes och Paul Pogba som hovleverantörer ska CR7 kunna få sina lägen. På det centrala mittfältet finns det annars en det frågetecken för Solskjaers gäng. Fred ser ut att stängas av medan Scott McTominay är skadad sedan tidigare. Matic är en tänkbar startman, men han har trots allt sina bästa dagar bakom sig. Spelmässigt finns det också mycket att ta av, insatserna mot Wolverhampton och Southampton var inget vidare.

Newcastle tippas tillhöra bottenskiktet och därför var det så oerhört skönt för fansen när Saint-Maximin dunkade in 2-1 mot Southampton på övertid. Det blev desto dystrare miner när VAR hittade en (korrekt) straff minuterna senare. Den förvaltade Ward-Prowse på bästa sätt och därmed blev det bara en pinne för The Magpies. Den första för säsongen.

Målvakterna Dúbravka och Darlow har saknats och finns troligen inte med nu heller. Woodman är en okej ersättare, men han har släppt in åtta mål så långt. Framåt verkar det som att Almirón är avstängd medan Wilson dras med en skada. Allan Saint-Maximin blir oerhört viktig och i sina bästa stunder är det en av seriens mest sevärda spelare. Tillsammans med Willock och Joelinton ska han kunna sticka fram här också.

Manchester United kliver såklart in som enorma favoriter, inte minst med tanke på att Ronaldo kan göra comeback i klubben. De två senaste insatserna har dock inte varit av den kvalitén att de rödklädda förtjänar en streckning över 80 procent. Jag vill gärna få med Newcastle på ett hörn och skulle de svartvita få till en fullträff hade det orsakat korsdrag i kuponghögen.

Missar matchen

Fred, Manchester United (avstängd)

Scott McTominay, Manchester United (ljumskskada)

Marcus Rashford, Manchester United (axelskada)

Miguel Almirón, Newcastle (avstängd)

Osäker till spel

Dean Henderson, Manchester United (sjuk)

Amad Traoré, Manchester United (oklart)

Alex Telles, Manchester United (vristskada)

Jadon Sancho, Manchester United (mjukdelsskada)

Eric Bailly, Manchester United (oklart)

Ryan Fraser, Newcastle (vristskada)

Martin Dúbravka, Newcastle (fotskada)

Karl Darlow, Newcastle (sjuk)

Jonjo Shelvey, Newcastle (vadskada)

Elliot Anderson, Newcastle (höftskada)

Callum Wilson, Newcastle (lårskada)

Paul Dummett. Newcastle (vadskada)

Isaac Hayden, Newcastle (knäskada)