Sista chansen att vinna en titel - United avancerar

Höjdaren - 1. Manchester United - Brighton

Kritiserat United avancerar i FA-cupen

Det blev ett bittert uttåg i Champions League för Manchester United i veckan. Den spanska ligafemman Sevilla visade sig bli för svår och lyckades vinna på Old Trafford med 2-1 (totalt samma siffror) efter båda målen inprickade av inhopparen Wissam Ben Yedder.

En oerhört tung förlust för alla med United-anknytning, men också frukten av en avsaknad av ett eget kreativt anfallsspel. Sevilla var det klart bättre laget över 180 minuter och avancerade fullt rättvist vidare till kvartsfinal.

Hemma på Old Trafford har annars United levererat starka resultat under hela säsongen och stått för sina bästa insatser. Förlusten mot Sevilla var blott den andra på drömmarnas teater sedan säsongsstarten i augusti.

Sent under lördagen (20.45) väntar nästa utslagsmatch när Brighton kommer på besök till Old Trafford för kvartsfinal i FA-cupen. Det är nu en ännu mer prioriterad turnering för United då det är den sista kvarvarande chansen till en stor titel denna säsong.

Med nästa match först om två veckor kan vi räkna med att José Mourinho väljer att mönstra bästa möjliga lag. Vilket det är återstår dock att se. Nyförvärvet Alexis Sánchez har inte alls levt upp till de högt ställda förväntningarna och var direkt osynlig mot Sevilla. Frågan är om en bänkning av den kvicke chilenaren inte hade varit rätt väg att gå?

Motståndarna Brighton har som bekant stått för en stark säsong som nykomlingar i Premier League. Det ska väldigt mycket till om The Seagulls inte löser kontraktet. Sydkustlaget har varit formstarkt den senaste tiden, men det är hemma på AmEx Stadium de plockat sina poäng. På resande fot har Brighton inte vunnit mot Premier League-motstånd sedan början av november.

När Chris Hughtons mannar gästade Old Trafford för drygt tre månader sedan stod de dock för en stark insats. Brighton kunde då mycket väl ha fått med sig en poäng. Ett snöpligt självmål genom mittbacken Lewis Dunk blev matchens enda och fiskmåsarna fick resa hem med en hedersam 0-1 förlust.

Här blir det givetvis tufft för lilla Brighton. United brukar sällan stå för två plattmatcher på rad och veckans förlust mot Sevilla snarare stjälper än gagnar sydkustlaget. Ettan är en gångbar spik, men det behöver inte vara fel att plocka med det lågt streckade krysset på större eller mer chansbetonade system. Har United en dålig dag kan Brighton mycket väl fixa fram ett omspel.

Missar matchen

Ander Herrera, Manchester United (lårskada)

Anthony Knockaert, Brighton (avstängd)

Osäker till spel

Phil Jones, Manchester United (smäll mot huvud)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United (lårskada)

Daley Blind, Manchester United (vristskada)

Steve Sidwell, Brighton (ryggskada)

Draget - 3. Huddersfield - Crystal Palace

Palace tar viktiga poäng på JS Stadium!

I West Yorkshire strax utanför Manchester hittas helgens mest betydelsefulla möte i Premier League. Nykomlingarna Huddersfield har överträffat alla förväntningar och ligger med åtta omgångar kvar av ligan på en femtonde plats. The Terriers har dock bara fyra poäng ner till nedflyttningsplatserna och där återfinns lördagens motståndare, Crystal Palace.

Roy Hodgson och Palace har haft det tufft under en längre period och nu spelat sju raka matcher utan seger, varav de fyra senaste har renderat i noll poäng. Motståndet har dock varit tuffast möjliga då Chelsea, Manchester United och Tottenham stått på andra sidan de tre senaste veckorna. Dessa matcher har slutat med tre hedersamma uddamålsförluster, där både mötet mot United och Spurs avgjordes sent.

Även om resultaten har uteblivit har det spelmässigt sett fortsatt skapligt ut. Skadeläget har dessutom ljusnat något. Här är lagets viktigaste offensiva spelare, Wilfried Zaha, tillbaka från skada. Även Ruben Loftus-Cheek kan möjligen göra sin första start för kalenderåret. Bakary Sako, Scott Dann och Joel Ward saknas dock alltjämt.

Här har The Eagles revansch att utkräva från förlusten i premiäromgången på Selhurst Park. Huddersfield vann då med 3-0 efter att ingenting stämt för Crystal Palace och den dåvarande tränaren Frank de Boer.

Bortamatch på John Smith’s Stadium är ingen lätt uppgift. Där har Huddersfield bara förlorat fem av sina 15 Premier League-matcher under säsongen. Hemmaformen har dock bedarrat och det har bara blivit en seger på de sju senaste ligamatcherna inför hemmapubliken.

The Terriers har ett relativt tufft kvarvarande spelschema och det skulle inte förvåna om de faller med flaggan i topp. Crystal Palace tror jag däremot är på väg uppåt och sent om sider kommer lösa kontraktet. The Eagles har helt enkelt en för slagkraftig trupp för att de ska behöva lämna det engelska finrummet. Resan mot nytt kontrakt börjar på JS Stadium under

lördagseftermiddagen. Londonlaget plockar minst en viktig poäng här. X2 rensar fint och spelas på samtliga mina system!

Missar matchen

Bakary Sako, Crystal Palace (vristskada)

Scott Dann, Crystal Palace (korsbandsskada)

Joel Ward, Crystal Palace (muskelskada)

Jason Puncheon, Crystal Palace (korsbandsskada)

Julian Speroni, Crystal Palace (knäskada)

Osäker till spel

Elias Kachunga, Huddersfield (matchotränad)

Ruben Loftus-Cheek, Crystal Palace (knäskada)

Spiken - 4. Liverpool - Watford

Storvinst att vänta för Liverpool!

Liverpool hade osedvanligt svårt att komma till målchanser i rivalmötet på Old Trafford mot United förra veckan (1-2). Mohamed Salah gick där mållös för första gången på sex Premier League-matcher.

Det snabba succéförvärvet har annars en ypperlig möjlighet att plocka hem Premier Leagues skytteliga redan sin debutsäsong för Liverpool. Egyptiern har stått för 24 mål, lika många som Harry Kane, men med Spurs-anfallaren skadad ska det mycket till om Salah inte seglar ifrån till en ensam seger.

Salahs första mål för säsongen gjordes i premiäromgången på Vicarage Road mot Watford, det i en galen tillställning som slutade 3-3. Under lördagskvällen möts lagen igen, denna gång på Anfield. Där har Liverpool ännu inte förlorat denna säsong och mer eller mindre uteslutande visat prov på ett bländande anfallsspel. The Reds sex senaste hemmamatcher i Premier League har gett 16 poäng och hela 19 mål framåt.

Efter en tung period runt jul har Watford kommit igång lite på senare tid. Det är dock hemma på Vicarage Road de rödgula har levererat. Där har de tre senaste matcherna vunnits. På resande fot har däremot The Hornets bara tagit en poäng på sina åtta senaste matcher.

Med ett sådant facit i ryggen blir det inte lätt att komma till Anfield och möta ett hungrigt hemmalag. Liverpool måste vinna för att befästa sin Champions League-plats och hålla femteplacerade Chelsea på behörigt avstånd. Watford å sin sida har inte märkbart mycket att spela för på sin placering i ingenmansland. Detta vinner Jürgen Klopps mannar, och det stort. 4-0 och två mål av Salah? Bergsäker etta!

Missar matchen

Tom Cleverley, Watford (lårskada)

Osäker till spel

Gerard Deulofeu, Watford (fotskada)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Molla Wague, Watford (lårskada)

Christian Kabasele, Watford (lårskada)

