Skadedrabbat Arsenal får problem

Höjdaren! - 1. Arsenal - West Ham Skadedrabbat Arsenal överskattas Arsenal har gjort en makalöst fin höst och leder Premier League med hela fem poäng ner till Manchester City inför omstarten. De hade heller inte speciellt många spelare med i VM vilket talade för att The Gunners skulle komma fräscha till Boxing Days batalj. Då hände det som inte fick hända. Trots minimalt med speltid skadade Gabriel Jesus knät så illa att det behövdes operation. Han är borta ett par månader. Eddie Nketiah är den givna ersättaren och även om det är en löpvillig spelare är det som att ersätta en porsche med en fiat. Nketiah har inte alls samma förmåga i länkspelet och klarar inte av att hålla bort sina försvarare på samma sätt. I övrigt ställs det också frågetecken kring Salibas medverkan då hans Frankrike gick hela vägen till final i Qatar. Även om den unga försvararen inte fick många minuter kom han nyligen tillbaka till London. Skulle han ersättas av Holding är det ett ordentligt steg nedåt i kvalité. West Ham ligger inte många poäng ovanför nedflyttningsstrecket och det är såklart en rejäl missräkning. David Moyes förfogar över en namnstark trupp som hör hemma betydligt högre upp. Mittfältet är urstarkt med Declan Rice och Tomás Soucek som definitivt kan ge Thomas Partey och Granit Xhaka en match. Det finns dock vissa problem även i gästernas trupp. Målskyttet har varit ett problem hela hösten och nu saknas Michail Antonio medan Gianluca Scamacca är tveksam till spel. Då finns det ingen utpräglad striker av hög klass i truppen. Däremot kryllar det av snabba, tekniska kreatörer som Bowen, Lanzini, Fornals och Benrahma. Bakåt återfinns både Aguerd och Zouma på skadelistan och det är ett problem för gästerna. De slipper åtminstone ställas mot Jesus. Arsenal har vunnit samtliga sina sex hemmamatcher i ligan denna höst till en sammanlagd målskillnad på 19-7. Framför sina fans ska de såklart vara favoriter, men West Ham underskattas på grund av tabellpositionen och utan Gabriel Jesus är Arsenal ett tydligt sämre lag. När ettan sticker iväg en bit över 70 procent behöver det garderas, helst med alla tecken. Missar matchen Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Oleksandr Zinchenko, Arsenal (muskelskada)

Reiss Nelson, Arsenal (mjukdelsskada)

Michail Antonio, West Ham (lårskada)

Nayef Aguerd, West Ham (oklart)

Kurt Zouma, West Ham (knäskada)

Maxwel Cornet, West Ham (lårskada) Osäker till spel Emile Smith-Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäseneskada)

William Saliba, Arsenal (ej i matchform)

Kieran Tierney, Arsenal (oklart)

Gianluca Scamacca, West Ham (vristskada)

Derbyt! - 3. Crystal Palace - Fulham Crystal Palace vinner Londonderbyt Arsenal - West Ham är inte det enda huvudstadsderbyt denna måndag, även Crystal Palace och Fulham ska göra upp om poängen. Gästerna tippades, bland annat av mig, att få svårt att hänga kvar, men efter det första delen av säsongen befinner sig The Cottagers på den övre halvan av tabellen. Visserligen avslutade de med två raka förluster innan pausen, men 1-2 mot Manchester United och Manchester City är ingen skam. Mitrovic är en jätte på topp och orsakar problem för vilket försvar som helst i ligan. Med Pereira, Willian och Wilson strax bakom får han dessutom vettiga bollar att arbeta med. Carlos Vinícius och Daniel James finns också att tillgå i den intressanta offensiven. Palhinha är samtidigt ett fynd på mittfältet, men backlinjen ser inte omöjlig ut att passera. Diop och Ream är en ganska stabbig duo som kommer få problem på Selhurst Park. Crystal Palace ligger på samma poäng som Fulham och är alltid tunga att möta. De rödblåa från de södra delarna av London hade kunnat befinna sig ännu högre upp i tabellen, men har haft problem med målskyttet. Det är bara bottenkvintetten som har nätat färre gånger än Örnarna under hösten. Som vanligt hänger det mesta i offensiv väg på om Wilfried Zaha har en bra dag. Sex baljor har det blivit för ivorianen som i sina bästa stunder kan trolla byxorna av vilken spelare som helst. Eze och Olise är liknande spelartyper med mycket teknik och fart som kommer utmana Fulhams försvar. Vieira gör dessutom klokt i att plocka in Mateta eller Édouard på topp. Strikers som har högre potential än vad de har visat under året. Bakåt startar garanterat Guehi och Andersen och duellerna mellan den sistnämnde och Mitrovic blir härliga att skåda. Crystal Palace avslutade med tre raka hemmasegrar innan VM-uppehållet och på ett högljutt Selhurst Park är de alltid svåra att rå på. Fulham har samtidigt endast vunnit två av sju bortamatcher och har tre förluster samt ett kryss på de fyra senaste inbördes mötena med Crystal Palace. Jag håller Palace något högre och trots att ettan lär streckas något för högt väljer jag att spika. Missar matchen Sam Johnstone, Crystal Palace (mjukdelsskada)

James McArthur, Crystal Palace (höftskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (muskelskada)

Neeskens Kebano, Fulham (hälseneskada)

Manor Solomon, Fulham (knäskada)

Segertåget! - 5. Leicester - Newcastle Urstarkt Newcastle tar poäng Bortsett Arsenal är Newcastle tveklöst det lag som imponerat mest under hösten. Efter en ganska skakig start har Skatorna flugit högt och vunnit fem raka ligamatcher innan VM-vilan. Därmed ligger de svartvita trea i Premier League inför Boxing Day. Förra veckan besegrades Bournemouth med 1-0 på hemmaplan i Ligacupen i en match som The Magpies dominerade, men hade svårt att hitta målet i. Alexander Isak fanns inte med då på grund av sin skada och även om den svenske strikern är på bättringsvägen är det osannolikt att han kan starta här. Mot Bournemouth startade dock Callum Wilson, Miguel Almirón och Joelinton på de offensiva positionerna medan Saint-Maximin hoppade in och det är en ruggig uppställning. Med Guimaraes på mittfältet och spelare som Trippier och Botman i försvaret finns det klass över hela linjen. Leicester inledde ursvagt och hade svårt att fokusera på matcherna när flera spelare ryktades bort från klubben. Fofana gick också till Chelsea för stora pengar, men Tielemans blev kvar trots lockrop från Arsenal. När allt hade lagt sig började Rävarna klättringen i tabellen och truppen är verkligen bra nog för att vara med och slåss om Europaplatserna. Brendan Rodgers har dock en del att fundera på. Inte minst på ytterbackspositionerna då Ryan Bertrand, Ricardo Pereira och James Justin alla är skadade. Castagne och Thomas lär starta istället och den sistnämnde är en säkerhetsrisk. I mittförsvaret saknas Evans medan Söyüncü är ett frågetecken. Amartey och Faes är då tänkbara startare och det känns inte helt stabilt. Längre fram i banan är det dock fullt av klass med Tielemans, Ndidi och Mendy som alternativ på mitten, Maddison och Barnes som kreatörer och Vardy, Iheanacho eller Daka på topp. På hemmaplan är Leicester en kraft att räkna med och de blåklädda har vunnit sex av sina sju senaste tävlingsmatcher. The Foxes kommer ge gästerna en rejäl match, men jag håller ändå Newcastle snäppet högre i dagsläget. Främst kommer Almirón ha lekstuga med Thomas ute på kanten. Det kan mycket väl avgöra detta. Jag börjar med tvåan och nöjer mig med att gardera med krysset. Det bör räcka för grön bock. Missar matchen Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

James Justin, Leicester (hälseneskada)

Ricardo Pereira, Leicester (hälseneskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Elliot Anderson, Newcastle (muskelskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada) Osäker till spel Caglar Söyüncü, Leicester (knäseneskada)

Paul Dummett, Newcastle (vadskada)

Fabian Schär, Newcastle (sjuk)

Alexander Isak, Newcastle (muskelskada)