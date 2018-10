Skadedrabbat Spurs vinner derbyt

Skrällen? - 1. Bournemouth - Southampton

Jämnt derby att vänta på sydkusten!

The New Forest derby, så kallas derbyt på sydkusten mellan Bournemouth och Southampton. Rivalerna möts på Vitality Stadium under lördagen när Premier League återigen är tillbaka.

Bournemouth har fått en strålande start på säsongen och The Cherries ligger faktiskt sexa i tabellen efter 16 inspelade poäng på åtta omgångar. Tre av de fyra senaste matcherna har renderat i tre poäng där de rödsvarta stod för en rejäl urladdning borta mot Watford senast (4-0).

Eddie Howes manskap är dock ojämnt och står titt som tätt för riktiga djupdyk. Det vittnar inte minst 0-4 i baken mot bottenlaget Burnley för en månad sedan om. På hemmaplan är Bournemouth starkare men även där har laget stått för flertalet bleka prestationer de senaste säsongerna.

Trots lagets fina form finns det några orosmoment inför mötet mot Southampton. Ryan Fraser och Joshua King har varit två av Bournemouths bästa spelare så här långt men båda dras med lättare skador och är frågetecken till spel. Det skulle innebära betydande avbräck då de båda spelarna stått för sju av The Cherries 16 mål i ligan hittills.

En annan faktor som talar för gästerna är att The Saints haft ett fint facit mot just Bournemouth. De två senaste säsongerna har Southampton plockat fyra poäng mot de rödsvarta och även om hemmalaget var bättre i fjol och hittills denna säsong går de rödvita in som storebror i detta möte.

Öppningen har inte varit något vidare för Southampton och flera ställer sig frågande till om Mark Hughes är rätt man för jobbet. Fem poäng på åtta omgångar är svagt och laget lider av en blek offensiv. Chanserna skapas men det krävs mängder med lägen för att omsätta dessa till mål. Danny Ings är den enda av anfallarna som just nu visar självförtroende.

På Vitality Stadium ska ändå Southampton ha betydligt större poängchans än streckningen antyder. Ett laddat derby innebär så gott som alltid en jämn drabbning. Lördagens match är troligen inget undantag. Därför är det givet att plocka med såväl krysset som tvåan till låg procent. En helgardering är att föredra men för den som chansar och är på jakt efter de stora pengarna är X2 inte fel.

Osäker till spel

Ryan Fraser, Bournemouth (lårskada)

Joshua King, Bournemouth (vristskada)

Alex McCarthy, Southampton (smäll mot huvud

Stuart Armstrong, Southampton (oklart)

Höjdaren - 4. West Ham - Tottenham

Spurs vinner Londonderbyt?

Även i den engelska huvudstaden bjuds det på ett derby denna lördag när Olympiastadion står värd för mötet mellan West Ham och Tottenham. Det är två skadedrabbade lag som trots allt visat skaplig form den senaste tiden som ska göra upp i de östra delarna av London.

West Ham förlorade förvisso borta mot Brighton innan uppehållet, men i senaste hemmamatchen slog The Hammers tillbaka Manchester United med klara 3-1. Där stod båda nyförvärven Felipe Anderson och Andriy Yarmolenko för varsitt mål. De har kommit igång och tillsammans med Marko Arnautovic längst fram bildar de en vass offensiv trio.

Arnautovic är dock ett litet frågetecken inför detta möte och överlag ser skadeläget riktigt illa ut för Manuel Pellegrinis lag. Nyckelspelare som Carlos Sánchez och Jack Wilshere återfinns på skadelistan. Det gör även fortsatt Andy Carroll, Manuel Lanzini och Winston Reid som alla missar detta möte. Truppen är relativt bred men detta är naturligtvis avbräck som stör.

Även Tottenham är hårt drabbade av skador. Helt givna Jan Vertonghen och Dele Alli saknas och Moussa Dembélé samt Christian Eriksen missar också med högsta sannolikhet lördagens derby. Trots flera tunga avbräck kan Mauricio Pochettino mönstra en spännande offensiv uppställning med Lucas Moura, Heung-Min Son och Harry Kane. Det lär räcka långt mot en något vilsen backlinje i hemmalaget.

Spurs är utan tvekan det bättre laget här och ska ses med fin vinstchans. Håller sig tvåan under 60 procent är det en fin spik att bygga systemet kring. Stiger gästerna upp över den procentsatsen bör dock en kryssgardering finnas med i tankarna.

Missar matchen

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Carlos Sánchez, West Ham (ligamentskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (ligamentskada)

Dele Alli, Tottenham (lårskada)

Jan Vertonghen, Tottenham (lårskada)

Osäker till spel

Arthur Masuaku, West Ham (vristskada)

Marko Arnautovic, West Ham (knäskada)

Robert Snodgrass, West Ham (vristskada)

Christian Eriksen, Tottenham (magproblem)

Moussa Dembélé, Tottenham (lårskada)

Danny Rose, Tottenham (ljumskskada)

Victor Wanyama, Tottenham (lårskada)

Michel Vorm, Tottenham (knäskada)

Spiken - 5. Wolverhampton - Watford

Tredje raka för Wolves!

Wolverhampton vann The Championship i stor stil i fjol och har fortsatt på inslagen väg även i den finaste av ligor. Vargarna har gjort det grymt bra och äntrar Molineux Stadium med strålande självförtroende när ett stukat Watford kommer på besök.

Gästerna från Londons utkanter öppnade Premier League med fyra raka triumfer. Nu kommer dock The Hornets istället från en poäng på sina fyra senaste matcher och dessutom ett uttåg ur Ligacupen. Senast stod Javi Gracias mannar för en bedrövlig insats när det blev 0-4 hemma mot Bournemouth.

I mötet innan uppehållet fick mittbacken Christian Kabasele tidigt syna det röda kortet. Belgaren är därför avstängd här och det är även vänsterbacken José Holebas efter att ha ådragit sig sitt femte gula kort för säsongen. Som om inte det vore nog saknas även högerbacken Daryl Janmaat på grund av en skadad menisk. Tre fjärdedelar av backlinjen frånvarande således och huvudbry för Javi Gracia.

Det är dessutom allt annat än en lätt uppgift som väntar i West Midlands. Wolverhampton har gått från klarhet till klarhet och kommer in till detta möte med fyra triumfer och ett oavgjort resultat på de fem senaste. Hemma på Molineux Stadium har de orangea inte förlorat sedan januari och defensiven ser ramstark ut.

Offensivt finns det fortfarande ett sparkapital i flera spelare. Raúl Jiménez har gjort det bra längst fram och ligger bakom det mesta i anfallsväg. Även de portugisiska innermittfältarna Rúben Neves och Joao Moutinho håller högsta klass. Däremot har landsmannen Diogo Jota, som stod för 17 ligamål i fjol, inte alls fått till det. 21-åringen letar alltjämt efter sitt första mål för säsongen.

Hur som helst så ser Wolves riktigt bra ut och nykomlingen har redan nu ett lag för den övre halvan av Premier League. Watford ser däremot ut att vara på nedgång och med rejäla försvagningar i backlinjen ska de inte ha mycket att hämta i denna tuffa bortamatch. Ettan streckas hårt men det är befogat. Nuno Espírito Santos lag tar ännu en seger!

Missar matchen

Christian Kabasele, Watford (avstängd)

José Holebas, Watford (avstängd)

Daryl Janmaat, Watford (meniskskada)

Osäker till spel

Tom Cleverley, Watford (hälskada)

Stefano Okaka, Watford (smäll mot huvud)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Marc Navarro, Watford (oklart)