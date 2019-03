Skadedrabbat United får det tufft

Varningen! - 1. Manchester United - Watford

Skadedrabbat United på Old Trafford

Smekmånaden är över för Ole Gunnar Solskjaer, som i veckan belönats med ett 3-årskontrakt, då United avslutade med två raka förluster innan landslagsuppehållet. Först blev det 0-2 borta mot Arsenal i ligan och i FA-cupen blev det respass mot Wolverhampton på Molineux Stadium. Kan “The Red Devils” hitta tillbaka till vinnarspåret här?

Helt enkelt blir det inte för den goda norrmannen har fortfarande väldigt stora skadeproblem där det är oklart vilka som kommer till spel. Lukaku och Rashford är två spelare som lämnade sina landslag på grund av känningar. Matic och Martial åkte inte ens iväg med sina landslag och Nilsson Lindelöf lär väl inte ha sovit speciellt mycket den senaste veckan.

United förlorade hemma mot Tottenham i augusti och det är faktiskt den enda ligatorsken på Old Trafford på hela säsongen. Här är de rödklädda starka normalt sett men frågan är vem som ska göra målen om ingen av de offensiva kanonerna kan starta.

Watford har ett betydligt bättre truppläge med frågetecken endast kring José Holebas. Deeney, Deulofeu, Pereyra, Doucouré, Capoue, Gray och Hughes är dock alla skickliga spelare som absolut håller samma klass som hemmalagets Fred och McTominay. Med alla dessa friska är det väldigt svårt för Ken Sema att ta plats.

I sin senaste ligamatch besökte Watford faktiskt också Manchester för match mot City. Då spelade The Hornets ganska jämnt i den första halvleken men Sterlings hattrick avgjorde den tillställningen i andra. United är dock inget City och absolut inte med denna skadelistan.

Visst ska hemmalaget gälla som favoriter på Old Trafford. De har dock trots allt “bara” vunnit lite drygt hälften av alla hemmamatcher i Premier League denna säsong. För tillfället streckas ettan upp mot 75 procent och det är alldeles för mycket när det finns så mycket frågetecken kring startelvan. Gardera tidigt och helst med alla tecken där X2 rensar magiskt bra.

Missar matchen

Alexis Sánchez, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Jesse Lingard, Manchester United (knäseneskada)

Marcus Rashford, Manchester United (vristskada)

Romelu Lukaku, Manchester United (fotskada)

Nemanja Matic, Manchester United (oklart)

Luke Shaw, Manchester United (lårskada)

Eric Bailly, Manchester United (huvudskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Matteo Darmian, Manchester United (oklart)

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

José Holebas, Watford (vristskada)

Derbyt! - 2. Brighton - Southampton

Fördel gästerna i sydkustderbyt

Den engelska sydkusten står alltså på programmet härnäst. Brighton och Southampton är två städer som det skiljer cirka tio mil mellan och därmed är det en del rivalitet mellan lagen. Frågan är om båda klubbarna klarar sig kvar i Premier League. Bottenstriden är nämligen väldigt spännande. Huddersfield och Fulham lär åka ut men sex ytterligare lag riskerar nedflyttning.

Det gäller alltså både Brighton och Southampton. Värdarna ligger bäst till med 33 pinnar och därmed fem poängs marginal ner till Cardiff under strecket. Dessutom med en match mindre spelad. The Seagulls har dessutom vunnit sina två senaste matcher i Premier League och stod för en mäktig vändning i FA-cupkvarten mot Millwall där Brighton till sist vann på straffar.

Hemma på AmEx Stadium är de blåvita normalt sett starka och har endast torskat fyra av 14 omgångar denna omgång. I den senaste hemmamatchen mot Huddersfield hade de dock en hel del tur som fick med sig alla tre poängen. Detta efter ett sent segermål av Florin Andone. Han är skadad och saknas här. Överhuvudtaget ser truppen ganska medioker ut med Knockaert och rutinerade Murray som största stjärnor.

Southampton har på pappret ett betydligt vassare lag. Pierre Höjbjerg, Maya Yoshida, Jan Bednarek, Ryan Bertrand och Nathan Redmond håller alla hög klass. Innan uppehållet besegrade de självaste Tottenham med 2-1. Detta efter en magnifik frispark av James Ward-Prowse som faktiskt varit lagets bästa spelare på sistone. Han belönades med en plats i Gareth Southgates landslagstrupp och lär komma fullpumpad med självförtroende. Brighton ska nog passa sig för att ge iväg frisparkar nära straffområdet.

Ett problem The Saints har haft har varit på forwardspositionen där Charlie Austin inte lyckats göra mål under 2019. Shane Long kommer in ibland som gubben i lådan men är småskadad och tveksam till spel. Dock verkar det som Danny Ings är på väg tillbaka från skada och kanske kan delta här. Det vore ett stort lyft för de rödvita.

Överhuvudtaget har Southampton sett betydligt bättre ut under Ralph Hasenhüttl än vad fallet var under Mark Hughes ledning. Visserligen kommer de från två raka bortaförluster men det har varit mot Arsenal och Manchester United. Detta är en betydligt mer passande uppgift. Svårtippat, men gästerna ska hållas snäppet högre. X2 bör räcka.

Missar matchen

Florin Andone, Brighton (lårskada)

Pascal Gross, Brighton (knäseneskada)

Michael Obafemi, Southampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Shane Long, Southampton (knäseneskada)

Mario Lemina, Southampton (magskada)

Danny Ings, Southampton (knäseneskada)

Målkalaset! - 6. West Ham - Everton

Kampen om sjundeplatsen rullar vidare

I stort sett hela West Hams trupp har varit skadade under säsongen. Det har nästintill varit parodiskt stundtals och det är verkligen imponerande att The Hammers kunnat prestera på hyfsad nivå ändå. Nu får istället Pellegrini angenäma problem när de allra flesta spelarna är tillbaka. Endast Carlos Sánchez och Andriy Yarmolenko är fortsatt helt borta.

London-gänget har visat upp ett väldigt bra hemmaspel på sistone. De fem senaste ligamatcherna på London Stadium har gett 13 poäng. Då ska det ändå sägas att Arsenal och Liverpool varit här utan att lyckas vinna. De tre senaste hemmafajterna har inneburit hela nio ligamål framåt.

Försvaret hos The Hammers är rutinerat med spelare som Diop, Ogbonna och Zabaleta. Framåt ska Arnautovic och Chicharito göra målen. Det är dock mittfältet som ser allra starkast ut. Som sköld framför backlinjen finns Declan Rice som varit så bra under säsongen att han tog plats i Englands landslagstrupp under uppehållet. Där gjorde han debut när han hoppade in mot Tjeckien med halvtimmen kvar och mot Montenegro gjorde Rice sin första start för “The Three Lions”.

Lagkapten Noble är givetvis given på mitten också och framför honom är äntligen Lanzini, som var så bra förra säsongen, tillbaka från en långvarig skada. På kanterna finns speed i form av Antonio och Felipe Anderson. West Ham har bara två poäng upp till Wolves och ska ses med fin chans att bli sjua till slut.

Everton befinner sig två placeringar och två pinnar bakom West Ham och har definitivt truppen för att blanda sig i striden om sjundeplatsen. Dock har Marco Silvas manskap agerat oerhört ojämnt under säsongen. Sigurdsson och Richarlison har levererat men i övrigt har det varit tunt. Spelare som Walcott och Tosun har inte haft några lyckade säsonger.

Här har The Toffees defensiva bekymmer då både Mina och Jagielka saknas. Dessutom sätts det frågetecken kring Dignes medverkan. Det finns dock hyfsade ersättare där. Kurt Zouma kommer ta plats i mittförsvaret och på vänsterkanten finns klubbikonen Leighton Baines att tillgå.

Innan landslagsuppehållet vann Everton hemma mot Chelsea med 2-0 och gjorde då en väldigt stabil insats. Bortanför Goodison Park har det dock sett värre ut. Förluster mot Southampton, Millwall, Watford och Newcastle under 2019 imponerar inte. Detta blir inte enklare och då lockar ettan allra mest. Det är dock två väldigt ojämna lag som möts, som dessutom båda gör en del mål. Då är det läge att skippa krysset och istället köra en gate. Etta-tvåa på större system.

Missar matchen

Carlos Sánchez, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälseneskada)

Yerry Mina, Everton (knäseneskada)

Phil Jagielka, Everton (oklart)

Osäker till spel

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Lucas Digne, Everton (lårskada)

André Gomes, Everton (oklart)